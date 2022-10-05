劉學廉：凝聚共識活化基層醫療 推動免轉介物理治療

由衛生署轄下物理治療師管理委員會所成立的專責工作小組，近日終制定相關建議書，呈交委員會審批，免轉介物理治療一事再掀起相關業界討論和爭議。而筆者希望就此事尋求社會各界共識，以病人權益和利益為依歸，有效推動免轉介物理治理。

固化的物理治療轉介制度

首先，現時物理治療轉介制度過於固化，導致病人有機會錯過治療的「黃金時期」。現今社會人們對物理治療的需要甚為普遍，但按照法例要求和限制，在尋求物理治療師幫助前，必須得到醫生的有效轉介才可提供服務，基本上市民不能直接求診物理治理。

另外，儘管病人到公立醫院門診求診，醫生只會建議在家進行基本的拉筋動作，不能直接轉介物理治療，亦即病人再需輪候公立骨科專科才可得到有效轉介信，而現時公立骨科專科的輪候時間往往長達一年多。

及後，當病人到專科成功取得轉介信後，又需再排期輪候10個月時間，等待接受政府物理治療。換言之，病人整個尋求物理治療的程序需時兩年時間，等待治療期間，病人只能忍痛接受自己的病情，更甚是有可能出現延遲診治的問題，令病人未能及時得到治療，而病情亦有機會因此惡化。

就着上述狀况，物理治療轉介制度無疑需要修改，才可以更符合病人的權益。另外，修改制度亦可減輕公營醫療系統的壓力，活用基層醫療的可塑性。公營醫療系統面對難以負荷的壓力，其主因在於市民遇到任何奇難雜症，以至普通的肌肉酸痛，都只會到公院門診求診，導致病人過分集中在公院處理，令公營醫療系統「冧檔」。

降低公營醫療系統壓力

而推動免轉介物理治療服務，正可縮短整個公營醫療系統的輪候時間，及為公院作有效的分流，降低市民過分倚賴公營醫療系統所構成的壓力。同時，改革物理治療轉介制度之後，政府亦可在地區康健中心、院舍、社會服務機構及私營物理治療診所等地方，直接提供物理治療服務，加強基層醫療的功能，令病人分流到基層醫療中心。

藉多項保險措拖保障病人權益

另一方面，有醫生團體表示病人免轉介而獲得物理治療，有機會出現延診及誤診等問題。筆者故然理解相關團體的顧慮，這亦體現出他們對病人的關心，然而細心留意工作小組所制定的建議書，也可發現他們已提出多項措施，防止相關事故發生。

例如工作小組建議書提及會要求求診者簽署同意書；而未曾獲得醫生診斷的求診者，物理治療師須在30天或經10次療程後撰寫報告，求診者其後亦要取得醫生轉介才可繼續接受治療，也不可於6個月內就同一病患再接受物理治療；免轉介的物理治療師亦須接受強制持續專業進修，及具有不少於2000小時臨牀工作經驗才可工作。

由此可見，工作小組早已建議多項保險措拖，保障病人權益，醫生團體大可放心推動有關改革。

總括而言，落實免轉介物理治療，不論對病人及公營醫療系統都有長遠好處，此政策亦可加強基層醫療的效能，對香港醫療絕對有「共贏」作用。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[劉學廉]