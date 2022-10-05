盧文端：香港社會為何關注二十大？

據筆者了解，中央希望香港充分利用「背靠祖國，聯通世界」得天獨厚的顯著優勢，在國家對外開放新格局中發揮更大作用，香港今次大幅度放寬入境檢疫，得到了中央大力支持，相信二十大之後，香港會得到中央更多的支持開創新局。

觀察二十大的風向標

今年7月26至27日，省部級主要領導幹部「學習習近平總書記重要講話精神，迎接黨的二十大」專題研討班在北京舉行，習近平總書記發表重要講話。這個講話被外界視為觀察二十大的風向標。從香港社會角度來看國家的大政方針，有兩點容易引起關注——

第一，習近平總書記強調，二十大是在進入全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會，將科學謀劃未來5年乃至更長時期，黨和國家事業發展的目標任務及大政方針，提出新的思路、新的戰略、新的舉措。那麼，這些新思路、戰略、舉措是什麼？值得重視。

第二，當今世界的形勢嚴峻複雜，百年未有之大變局加速演進，世界之變、時代之變、歷史之變的特徵更加明顯。面對巨大的風險挑戰，中國怎麼辦？習近平總書記有兩句話很重要：一是最根本的是要把我們自己的事情做好；二是關鍵在黨。事實上，像我們這樣已經進入強國時代的超大型國家，只要能夠把自己的事情辦好，誰能奈我何？更關鍵的是，中國共產黨的領導是我國國家制度和治理體系的最大優勢，是國家穩定發展的根本保障。

就筆者理解，這其中還有一點：偉大的事業需要偉大的領袖，執政黨有由全國人民擁戴的習近平總書記作為核心掌舵領航，也是我們國家處變不驚的關鍵性條件。正因為如此，中央特別強調「兩個維護」，即維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導。

3個重要參考材料

關於香港問題，有3件事值得留意：

一是中央港澳工作領導小組辦公室9月9日發表題為〈全面準確貫徹「一國兩制」方針 不斷開創港澳工作新局面——深入學習《習近平談治國理政》第四卷〉的長篇文章，權威而全面詮釋了習近平總書記近兩年分別會見香港、澳門特區行政長官時的重要講話，值得認真細讀。

二是中共中央宣傳部9月20日舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，港澳辦兩名副主任介紹十八大以來「一國兩制」在港澳的成功實踐，並答記者問。

三是中聯辦9月21日召開領導班子會議，深入學習貫徹習近平總書記省部級主要領導幹部專題研討班重要講話、《習近平談治國理政》第四卷，並結合深入學習貫徹今年7月1日習近平總書記在港重要講話精神，進一步交流學習體會，進一步謀劃貫徹舉措。

官方二十大召開前夕發表的這些文章或消息報道，應該是我們預測並理解二十大關於香港內容的重要參考材料。

期待中央支持香港開新局

關於香港社會最為期待的，二十大之後如何帶動香港經濟復蘇的問題，就筆者了解，中央對此高度重視。

我們都知道，習近平總書記前不久冒着疫情親臨香江視察，出席慶祝香港回歸祖國25周年大會，並發表重要講話。這是兩年多疫情出現以來，習近平總書記首次離開內地，充分體現了習近平總書記對香港的深切情懷，充分體現了中央對香港在國家大局中地位和作用的高度重視、殷切期許。

習近平總書記在七一重要講話中強調，必須保持香港的獨特地位和優勢，中央完全支持香港維護自由開放規範的營商環境，同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作。今年8月31日，香港舉辦第七屆「一帶一路」高峰論壇，韓正副總理在主旨演講中也清楚表明，中央支持香港拓展暢通便捷的國際聯繫，與更多國家開展更緊密的交流合作，擴大經貿合作網絡。本人感到，香港對中央這方面支持的信息講得不多、重視不夠。

最近有人說，特區政府大幅放寬入境檢疫限制，沒有得到中央的支持，影響與內地通關。這種說法是不正確的。據筆者了解，特區政府不僅就此事與中央有關方面有直接暢通良好的溝通，而且得到了中央的大力支持。中央支持香港放寬入境限制，不僅僅只是對香港的包容、對「兩制」的尊重，更反映中央高度重視香港國際地位，期望香港在國家「外循環」戰略上扮演更重要的角色。這恰恰體現了習近平總書記七一講話的精神。

香港大亂之後必有大治。近日有報道說，二十大會議結束後，香港與內地的通關政策有機會放寬。這當然不會是空穴來風。據了解，中央也希望香港在構建我國更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放新格局中發揮重要功能，香港正處於從由亂到治走向由治及興的新階段，面對西方一些政客及媒體用不公平、帶有政治偏見的角度唱衰香港，抹黑「一國兩制」，預計二十大之後，中央會採取有力措施對外推介香港形象，加大力度支持香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作。相信二十大之後，香港在中央支持下開拓經濟發展新局面，值得期待。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[盧文端]