鄭立：遊客老遠來港 就為試用「安心」？

首先是外國企業與資金。外國企業這3年因長時間隔離及不能直接入境，人員無法調配，而決定把辦公室遷出香港。香港開關，他們是否會回來呢？顯然是不會的，因不論搬出或搬入一次的成本是非常巨大，你要重新簽租約、重新裝修，甚至重新僱用本地人員。即使再度移入，也會害怕防疫措施突然重臨，規模恐怕只能縮小；較大型的辦公室，就改去防疫較寬鬆，政策亦較穩定的新加坡。

現時外來旅客首3天基本上不能去食肆，或甚至他們想去的食肆已經倒閉。香港相比泰國或日本，很難有吸引力。

然後是中國內地的資金。不妨露骨地說，內地資金來港的原因，就是他們相信資金放在香港比內地安全，不會被法庭凍結或沒收。經過這3年後，他們是否還有那樣的信心呢？我想沒什麼好爭論的，其行動已證明了他們怎樣想。

掩耳盜鈴稱香港營商環境好 沒有意義

最近美國聯儲局不斷加息，聯繫匯率下港元相對其他貨幣變得強勢，這有利港人消費外國商品，而香港的服務對外國客就變得更貴。日本開關，港人立即蜂擁過去，去到那邊，不用「安心出行」，港幣貴的時候，省下在本港的消費，在日本以便宜價錢買到價廉物美的商品與服務，而不是在香港租金成本下昂貴的服務。

所謂每况愈下，明顯連老字號的店舖和服務外國人的娛樂場所都相繼關閉，掩耳盜鈴說什麼生意會變好、香港有好的營商環境之類，實屬沒有意義的廢話。對於每天在肉赤賠錢的經營者來說，有鐵飯碗的人說這種話，聽起來更像是風涼話。也不妨說白——若政府說香港營商環境好是事實，是否想說賠錢只是因為當事人經營不善？

生意真的沒那麼好做，需要很多條件，客人才會來；但決定這些條件的人，卻不需靠生意營生，做錯亦影響不到他們，只要不認錯就行了。那大家只好自求多福。

作者是專欄作家

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[鄭立]