何順文：破解ESG的一些迷思（下）——不同持份者角度衡量企業表現

ESG披露與回報 非同一碼子事

ESG投資產品已經成行成市,到今年中,全球ESG基金管理的資產超過3萬億美元,比過去一年增長逾一倍,至少三分之一的投資基金與ESG掛鈎。為迎合投資者需求,很多金融機構把現有基金重新包裝為ESG,有ESG概念的基金管理費較一般基金高得多。但是ESG披露與ESG投資表現,並非同一碼子事。

Doing well by doing good 善有善報的理想,道德正確,很少投資業界高層夠膽公開質疑或批評ESG(特別在減碳方面)的價值。但ESG投資能否真的有超額回報,值得追捧?是否有實證研究數據顯示ESG投資帶來更高回報?如有,為什麼仍有投資者或基金經理買入ESG評級低的股票?抑或是短期回報與道義良心,兩者不能共存而要取捨抉擇?

文獻中的實證研究(如Kushel, R., et al, BlackRock, 2021),用來衡量ESG或類似指標的自變項,有很大差異(例如有些研究主要用E或S或G,而S只衡量員工滿足感);投資回報的界定與衡量方法也不同。因此,不同研究結果的共通性有限,變成各取所需,學界仍需努力提出共同的研究框架與設計。

實務上ESG評級低的公司,因內部成本較低,或將污染轉成外部成本,其盈利能力與短期回報不一定較差,也因其估值價錢較低,因此可經常跑贏大市。短線投資者寧要多些短期回報,少些講良心道德、風險管理、企業抗逆力及長期回報。

另外,如大多投資者選擇「ESG良好公司」,雖長期資金成本會較低,也會炒貴股價,較難有短期超額回報。投資ESG好的公司就是願意犧牲短期回報,以換來企業較高生存力、較穩定長期可持續的價值增長,及一個更美好世界。因此ESG投資不一定帶來短線溢價表現,但會較穩陣和平衡。

因此筆者對「doing well」的理解是指較長期穩定的價值增長,並非短期波動回報。另外,「ESG欠佳公司」的資金成本會逐漸增加,企業逐漸有誘因減少違德並多行善,以降低資金成本。

正如前述,由於目前ESG定義太含糊,評分缺乏統一標準,加上不同人對不同企業行為有不同的道德判斷及期望,也導致有不同ESG評級。E、S及G有不同指標、比重及衡量方法,經常能互相抵消。Tesla製造電能車在「環保節能」上取得很高分(雖仍被批評缺乏低碳策略),卻在「社會」上未能照顧好員工,及在「企業管治」上評分偏低,因此產生矛盾,導致整體ESG評級欠佳,也令一些ESG基金經理因而遠離。

部分ESG指標亦較主觀,例如漢堡快餐店、石油公司、兵工廠及核電廠是否罪惡行業?例如石油公司埃克森美孚可以留在標準普爾的ESG名單上,但Tesla卻被剔除。不同ESG評級機構對同一家公司的ESG評級,可以相差很大。

筆者認為資產管理行業應按投資客戶群組性質及需求,來制訂焦點投資方案。例如要求減少碳排放的客戶可向其提供氣候基金,較注重企業員工權益及培訓的投資者可向其提供人才發展基金,而較重視企業管治的可提供管治基金。投資者應清楚了解自己取向,可集中一些風險高或客觀易明的範疇(如環保及碳排放),而非「大包圍」。無論如何,影響投資回報的因素很多,ESG表現或評級只是其中一個。

ESG非「神聖不可批評」

歐美監管機構近期除加強環保法規外,也開始緊盯與打擊投資界內的「漂綠」(greenwashing)或「放空炮」行為,針對一些投資產品組合有否濫用ESG準則或誤導投資者,或未有通過所聲稱的ESG測試。因此,金融機構及企業需要注意相關法律風險正在上升。

ESG亂象從概念及實務上都需要大幅改革,以便能更清晰表述相關披露或投資所追求的具體ESG目的(例如較集中在環保可持續性),更精準評估其效益,衡量應重質不重量。為減少企業過分披露,可以按行業性質及規模作披露要求,其他次要披露則屬自願性質。

對企業管理人及投資者來說,最重要的是了解ESG表現及ESG投資不能簡化成為一張清單或一個整體評分。E、S及G三個字母必須分開來理解。想投資符合環保或社會責任理念的項目,也要清楚了解相關投資在個別層面上的優劣,慎防ESG被「漂綠」或作互相抵消,然後才從整體判斷。

彌補ESG缺失 改革放任資本主義

環顧全球,當前的ESG報告模式未能夠符合持份者期望,他們都很急切期待一個新方向。本文提出了一個基於負責任管理綜合概念框架而修訂的ESG模式,以彌補當前模式的許多不足。雖然有缺失,惟筆者不主張摒棄ESG(也不實際),它們仍是改革放任資本主義的一個方案,及令企業向其所產生的外部成本負責。ESG本意雖好,但並非「神聖不可批評」,現在是時候改革。

ESG是一個複雜課題,涉及社經制度、法規架構、政府政策、資本市場環境及教育等宏觀範疇。例如加強政府法規監管碳排放及碳稅收,可能比ESG披露更為有效。事實上要衡量一間公司的表現,除ESG外,也涉及企業目標、領導、文化、策略、風險管理及創新等因素,沒有簡單的評分方法可以概括,而要用類似「平衡計分卡」的方式,多層面(包括財務與非財務指標)來衡量。

除有質素的披露外,最重要是企業管理層能夠撫心自問,是否每個工作或決定都能對得住自己良心、平衡不同持份者利益,及追尋可持續發展。

(編者按:上篇刊2022年9月26日)

作者是香港恒生大學校長

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[何順文]