簡永哲：從「喵坊」事件 看科技園的社會責任

科技園這趟錯估形勢，導致公關失利，筆者認為反映園方管理思維「離地」，亦忘記了作為法定機構應具有比任何私人企業更多的社會責任。天文台前台長林超英早前在社交媒體一針見血指出，科技園不顧或不懂ESG（環境、社會、管治），逼遷行動短視和離地，違反社會加強回收的主流願望，令形象掃地，管治肯定出了問題。

受政府資助的法定機構 有責任有使命

前台長的批評獲很多媒體及網民轉載，其評論沒有說什麼合約、商業價值之類。的而且確，倘純講法律或白紙黑字合約條款，科技園沒有違約。假若科技園是私人公司，事件可能只是一宗商業糾紛。然而，科技園是受政府巨額資助的法定機構，有責任有使命，園方網頁列出的願景更是「為香港和亞太地區帶來社會和經濟效益，也為年青一代創造一個充滿創新機會的未來」。

科技園高層日前開記招，表示沒有口頭承諾6年租期，聲言今次很委屈，此舉似乎有點博同情，可是科技園的差劣往績令這一着完全不奏效。筆者翻查資料，科技園去年11月將工業邨改名為創新園後，連同喵坊事件，就先後有3宗涉及管理問題的負面新聞。首先是科技園被指多年來縱容工業邨內的數據中心違規分租，園方在相關官司敗訴，法官更在判辭指園方誤解租賃限制政策條文，提醒應正視工業邨內的分租問題。另一單是涉及壹傳媒創辦人黎智英的欺詐案，科技園被揭容許使用廠房者事後補領牌照，又被法官斥在事件中的巡查工作「形同荒廢」。

此外，記招上科技園強調工業邨對大小企業一視同仁，這個說法亦為人詬病。科技園今次就正正趕走對香港有實質貢獻的中小型回收廠，但多年來面對以分租牟利的大企業數據中心，卻無視其違規行為，在「一視同仁」這方面，園方真的完全沒有說服力。

倘忽視回收業 港再工業化難有美滿結果

科技園最近稱喵坊的合約可延續至明年6月，但公眾最關心的是，究竟現時廠房用地是否已有下手租戶，才要喵坊急急撤離？元朗工業邨真的一幅地都不能提供予喵坊嗎？科技園高層在記招上只稱工業邨有整體規劃，不便透露詳情。回顧去年施政報告，可能看到一點端倪，時任特首林鄭月娥在報告第61段，點名讚賞將軍澳工業邨的先進製造業中心和元朗工業邨的微電子中心，更寫明「已邀請科技園公司開始構思興建第二個先進製造業中心」。

科技園是否有意跟從「長官意志」，在元朗工業邨興建第二個先進製造業中心，或擴展微電子中心，故要盡快清走園方視為「冇用」的廠戶，這個暫時不得而知。惟筆者相信，若科技園最新的再工業化政策只是着眼興建一幢幢「中心」，忽視環保回收這個全球重視的工業，那麼香港再工業化的前路，很難會有美滿結果。

作者是公共政策顧問

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[簡永哲]