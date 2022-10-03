黃頴灝：飲品盒回收廠風波 揭示欠維度的環保政策

筆者回想起十幾年前已在內地肇慶市從事廢紙及飲品盒回收廠，2013年回港後，筆者深感香港無論在環保工業和政策上都較落後，今日就連垃圾收費或塑膠生產者責任制都未有，今天內地省市的嚴格廢物政策已遠超香港，遑論其他日、韓、台城市。

官僚架構易拒有心人 大眾感不平

筆者回流香港後，發現當年政府的指引是飲品盒不能回收，這有違國際回收方針，因此筆者曾於2018年入標環保園經營飲品盒回收工業，比2019年建立的喵坊還要早，無奈當時政府不接受筆者的入標申請，環保署解說筆者的技術部分得分高，但投標租金不夠高。當時筆者入標每月租金5萬元，而中標者的公開標價每月租金為12萬元，筆者因而未能把在內地經營的經驗帶回香港。

但諷刺的是，當年同一塊地到現在仍未建廠房，標書規定土地需在兩年內建好廠房，第三年就要投產，今年已是第四個年頭，環保園用地並沒有被好好利用。而且疫情期間環保園更免去租戶75%租金，變相比筆者投標價還要低，這就是香港環保業的荒誕。

筆者不能說機制不公平，有心人是想幫香港環保回收業出一分力，惟原有的官僚架構容易把有心人拒之門外，或遭其他人玩弄機制以取得成功，令大眾感到不平。筆者聽到唯一的飲品盒回收廠都面臨關閉，其實這只是回收業界的冰山一角。

當然筆者從不懷疑政府是希望協助環保回收業，及透過不少政策、資助來提升其競爭力，例如設立回收基金及環保園，但有時政策未能充分落地、接地氣，就容易造成政策上的脫節。

首先，喵坊廠房的業主是科技園公司，其董事會有創新科技及工業局官員任當然成員；而主管回收政策的是環境及生態局和其轄下的環保署。兩個政策局和署互不相干及互不隸屬，前者的政策目標是創科，而後者的目標則是減廢。飲品回收工序雖在香港是一個少人做的新工業，但肯定不是創新科技，因此今天科技園公司要為創科引入更高科技的企業是無可厚非，部門分工上也只是盡其職責。

回收基金如「沙漠賣傘」

再說，政府部門未跟市場和業界充分溝通，筆者早兩年親自從喵坊創辦人口中知悉，租約到期有可能不被續約，即是香港唯一的飲品盒處理商有可能倒閉，令環保署管轄下的「綠在區區」社區回收網絡失去唯一的飲品盒處理商，但環保署有預備今天出現的情况嗎？

筆者相信，主管部門可能因自己權限問題及未有解決方法，選擇冷處理或沿用一貫手法，用現有政策手段回應業界困難，例如建議申請回收基金、投標極少有的政府環保用地等。不過，一對一資助的回收基金，對業界不能做到起死回生的作用，筆者常常用政府資助如「沙漠賣雨傘」的例子來比喻回收基金——沙漠從不下雨，政府就算資助一半予商家投資工廠都沒用，怎可能會成功呢？而適當的減廢政策、市場主導的支援政策就是「雨」，有了這些政策工具，本地回收業才有生存機會。

其次是環保署的環保用地數量極少，而且招標結果以最高租金為中標者，這些中標者主要都是經營廢金屬或廢紙張的營運者，因這些都屬於有較高市場價值的回收品；飲品盒或廢塑膠等則沒有市場價值，營運者自然不可能給予高租金，故當局回應相關回收經營者可投標政府用地，其實是不切實際。

政府口說支持 身體最誠實

再說，喵坊的例子正好顯示政府部門之間的不協調，政策欠缺一個多維度的統籌高度。科技園對環保回收業支援有限，而屬環保署政策範疇的回收商入主工業邨，但署方沒有權力協助租戶，這充分表現出香港欠缺具高度的環保政策，更遑論要統籌香港環保減廢工業的健康發展。

據環保署資料，香港2020年廢物回收率已跌至歷史新低的28%，相比南韓的六成和德國的七成，成績相比下有目共睹。香港政府口說支持，雖然心也想支持，但身體卻最誠實，政策數據更能證明其績效！

作者是民主思路理事、再出發大聯盟共同發起人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[黃頴灝]