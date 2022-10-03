黃偉豪：AI執法——電腦最終可取代人類？

一個有趣的個人觀察是，對AI認識愈少的人，往往對AI能力的信心反而愈大；相反，在真正了解AI的專家社群內，愈來愈多肯定人類智慧的討論，更提出了「人為監督」（human-in-the-loop）和「人為主導」（human-in-command）等概念，不止重新發現人在AI發展及運作上的重要，在關鍵事情上，更確定了人的凌駕地位。

電腦科技走入巿民日常生活的例子愈來愈多和明顯，甚至已到達了避無可避的地步。就如香港不少餐廳已改用QR code（二維碼），讓客人親自上網點菜。雖然透過店員點菜的選項往往仍然存在，但由於QR code的原意是減省人手，人手少了，客人要店員點菜的話便要多等一會，無形中向不懂得使用或不想使用資訊科技的顧客，提高了服務使用成本或作出懲罰。由於社會上並非所有人均有快速的網絡連接或智能手機，及具有相同的使用科技能力，這些不同待遇可被視為「數碼歧視」；更何况，達不到以上條件的人往往是收入及教育水平較低，或上了年紀的弱勢一群。

AI執法的三大問題

當私人公司於商業業務使用電腦及資訊科技，都可引發不少問題的時候，可想而知，用AI執法所挑起的爭議只會更大。只是初步分析下，亦可發現三大問題，需慎重考慮。

第一，很明顯，是政府所提供的服務和待遇的強制性，而嚴格來說，如抄牌等執法行為，更非服務而是懲罰。跟商業貨品或服務不同，面對政府，市民不可選擇服務提供者，而且在大部分情况下，皆不可選擇拒絕服務。在執法的情境下，接受「服務」更是強制性，例如拒絕警方抄牌或逃走等行為，只會招來更多「服務」——更大的懲罰。

由於政府的「服務」，特別是執法屬強制性，更有可能會對巿民帶來財物上的損失（例如罰款）或權利上的損害（例如因監禁而失去自由），用AI執法，便必須保證AI不會出錯，起碼水平不會低於之前的只用真人執法。

執法視乎情境 以智慧判斷方能合情合理

第二個問題是如何達到執法的合理性。要巿民守法，法律必先要合理。一個隨處可見的活生生例子，便是出入商場使用「安心出行」的要求。由於疫情已放緩，及連衛生署自己也在早前承認，由於人手及種種理由，以「安心出行」追蹤患者的緊密接觸者的功能已減弱，使巿民認為進出商場要使用「安心出行」變得多此一舉，遵守規定的人隨即大減。如果一個政府經常執行一些不合理的法律，長遠來說，政府的合法性亦會受損。

執法表面看來是簡單、清晰和直接，但在實際操作上，往往要視乎情境（context），並透過智慧去判斷，才能做到合情合理。舉例來說，若一個人打破別人房屋的窗口進入屋內，並把屋內小孩自行帶走，必定是嚴重的刑事罪行；但倘若當時的情况是正發生火警，這巿民只是因情况危急而衝入屋內救人，結果便180度逆轉，該市民立即由罪犯變成英雄。這便是情境對判斷執法行為的重要性。

再以一個與「AI抄牌」同樣是交通問題的交通燈過馬路情况來舉例。行人在紅燈時過馬路是違法，但若路上沒有任何車輛，而行人只在紅燈面前呆立，是十分浪費社會資源，既浪費了行人時間，也浪費了無車輛或行人使用的路面空間。在智慧城市（smart city）年代，開發智慧交通燈的理由便是為了應付以上情况，使在無行人的時間中，交通燈可長期為車輛開綠燈；相反地，有行人時便轉回行人綠燈，靈活變通，製造雙贏。而在未有AI的年代，視乎實際情境來執法是較合理和常見的做法。

結合以上第一和第二點，若用AI執法的話，必須既確保AI系統能力精準，但又需靈活因應情景而保持執法合理性。這便帶出第三個問題：AI真的有能力同時做到以上兩點嗎？

目前的AI研究可分成「弱AI」（weak AI）和「強AI」（strong AI）兩方面。「弱AI」是指透過電腦運算，包括現時極流行的「機器學習」（machine learning），解決一些可以透過邏輯、數學、數據及統計等來理解的問題。「強AI」的研究野心則大很多，就是使電腦擁有媲美人類的智慧，懂得理解非數學可以徹底掌握，又可因應情境而變化如感情、文化和價值等的隱性知識（tacit knowledge）。

在研究成果上，「弱AI」可以說是進步神速、一日千里，因為它正正在大數據年代發揮了電腦的強項。相反，「強AI」的研究進度卻未如人意，這一點由專門研究「強AI」的公司DeepMind歷年來都是蝕多過賺的財務狀况得到反映。而它開發的人工智能「AlphaGo」雖然在圍棋棋盤上與人類對弈戰無不勝，但其他應用範圍有限，未能達到「強AI」的期望。

須防盲目執法惹民怨

有研究更認為，要發展「強AI」根本是緣木求魚、一個永遠不能達成的幻想。本身是物理學家和哲學家的Fjelland（註）簡單直接和斬釘截鐵地指出，因為沒有感情、文化及血肉之軀等因素，而只有數學的零一運算邏輯，電腦根本不屬於人類的世界（not in the world），所以根本不能用人的方式來思想和運作；因此，新的研究方向已逐漸轉向用AI來「加強而非取代人類智慧」（to augment human intelligence, not to replace it）。

回到「AI執法」的問題上，政府也應就着「人為監督」和「人為主導」等概念，解答在執法過程中，人的角色的問題，以防AI盲目、機械地執法，引發民怨。

註：Fjelland, R. (2020). Why general artificial intelligence will not be realized. Humanities and Social Sciences Communications, 7(10).

作者是中文大學數據科學與政策研究課程主任

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