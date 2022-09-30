曾永康：加強支援措施 助殘疾者居家康復

《方案》已於2020年6月完成，主要建議四大策略方向，其中一項強調增強社區照顧服務，以支援在社區生活的殘疾人士及其照顧者，從而延緩院舍牀位需求。時至今日，本港已陸續加強推行不同範疇的社區支援措施，成效有待評估。在探視現行社區支援措施之前，我們進一步分析當年所得數據，運用變異數分析及「邏輯斯迴歸」統計方法，進行更深入的相關分析，並深入檢視社區支援措施及殘疾人士和照顧者對居家康復的看法。

研究結果發現，除了經濟津貼，社區支援亦同時包含不同範疇措施。分析顯示社區支援不止局限於財政補助，其他形式的服務支援也同樣重要。問卷要求殘疾人士及照顧者就社區中心服務、居家服務、暫顧服務、照顧者支援服務和經濟津貼等幾項支援服務措施，評估其需要改善的重要程度。根據調查結果，受訪者認為多項社區支援措施仍有改善空間；同時，90%受訪者表示，當社區支援措施得到改善及加強時，便更有信心在社區居住。由此可見，受訪者期望在各項支援服務加強後，其居家康復的意願或會有所提高。

應重新闡釋社區支援措施

進一步的數據分析顯示，社區支援措施與居家康復存在着顯著關係，加強社區中心服務及經濟津貼，或能更有效鼓勵居家康復。研究評估的經濟津貼措施，包括資助購買康復科技產品及現金津貼，而殘疾人士及照顧者皆認為，加強經濟津貼比加強其他服務更重要。然而，兩者在另一觀點上存在分歧：殘疾人士認為社區中心服務的加強愈被看重，他們便愈會願意支持居家康復；照顧者則認為，經濟津貼的改善愈被看重，他們便愈會支持居家康復。由此可見，持份者不僅接受傳統的現金直接發放，還會認同多種形式的經濟援助或支援服務。

綜合以上分析及其他研究成果，社區支援措施的加強應得到重新闡釋，以達至現代居家康復的目標：第一，殘疾人士和照顧者都參與照顧護理，全面的社區支援措施必須同時顧及兩者需要；第二，現時加強社區支援措施的模式應涵蓋多方面，以兼顧持份者的個人需要及選擇權為佳，譬如經濟津貼措施可包括現金津貼發放，亦可仿效本港現行醫療券模式，試行「社區服務照顧券」（voucher），容許合資格者自行選擇合適服務；第三，現金津貼及「社區服務照顧券」可整合而行，不必二擇其一，容許持份者因應個人需要及切身的居家康復條件，獲得足夠支援。

近年來，香港特區政府在改善殘疾人士及照顧者生活狀况方面，可謂不遺餘力。儘管如此，要更有效落實《方案》，政府應更全面加強以下對殘疾人士及照顧者的支援：一、現金津貼；二、社區服務照顧券；三、全面的經濟津貼支援，當中結合現金津貼及社區服務照顧券並同時執行。

冀特首承諾盡快改善支援服務

在施政報告快將公布之際，筆者期待行政長官承諾盡快改善對殘疾人士及照顧者的支援服務，貫徹執行《方案》中各項策略建議。在落實時間表及路線圖時，可繼續以優先改善社區中心服務及經濟支援作為推行居家康復的基礎，從而協調其他相關措施，並持續支援殘疾人士的社區生活，達至傷健共融。

作者是理大康復治療科學系鄺美雲社會心理健康教授、康復治療科學系講座教授及系主任

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[曾永康]