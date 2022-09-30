徐英偉：讓來賓有最佳體驗 真正復常需社交措施配合

聯通國際之外 政府需不忘激活本地經濟

在政府宣布「0＋3」後，不少商會、酒店界、旅遊業界人士開始擔心放寬措施未能吸引遊客，卻令撐起過去兩年消費的本土購買力外流。措施公布後，航空公司甚至申請特區護照續期的網站均出現網絡擠塞，大家的討論議題離不開去哪個地方旅行；加上近日匯率變動，值得留意報復式往外地旅遊，對本地經濟有多大影響。在着力聯通國際的同時，政府需不忘思考如何激活本地經濟活動，確保開關之後外來和本土資金都持續注入各行各業。

《孫子兵法》有云：「多算勝，少算不勝，而况於無算乎！」放寬入境措施若要成功吸引人流及資金來港，應該在出招前周密籌劃，為不同情境做好準備，以及如何面對可能出現的不確定因素，否則，若事前沒做好周詳部署、只摸着石頭過河，好的政策亦難發揮正面效果。

在期望有序達至「0＋0」全面聯通國際的同時，政府亦要換位思考，從業界、遊客等多角度考慮如何便利來賓，積極考慮放寬各項社交距離措施，包括宴會人數上限，食肆、酒吧堂食及營業時間等，讓本地經濟活動真正恢復，並重建香港在旅遊、展覽業等各方面的吸引力。

放寬入境，無疑是令香港重新聯通國際的重要一步；然而措施能否吸引旅客及展覽等業界人士回歸，是不言而喻。筆者早前到新加坡、馬來西亞外訪期間，有不少朋友都表示希望盡快來港參與展覽和安排會議；也有人說，其實不少生意都是在飯桌上達成。然而，商界人士來港行程緊湊，若海外抵港者首3天不能進入食肆、酒吧等，再加上現行社交距離措施限制食肆每枱最多8人、宴會最多120人出席等，會令大型展覽、會議的成效和吸引力大大降低。

香港若要重建旅遊天堂、展覽中心的地位，有必要更科學地研究，如何進一步在管控疫情及社會復常互相配合下放寬社交限制措施，例如大型展覽的安排、宴會人數上限、營業時間等。而政府過去推出的多輪防疫抗疫基金，已蒐集餐飲處所面積等數據，了解香港有多少大型活動場地、宴會廳等。

檢視社交距離措施 宜一視同仁

商場的美食廣場、符合換氣要求的健身中心，市民可除下口罩進食或做運動，亦無人數上限。宴會的社交風險，相信不會與上述兩個場所有太大分別。政府在檢視社交距離措施時，宜一視同仁處理，特別是當局已要求出席宴會前需進行快速抗原測試，已經比去商場、健身中心有更高要求，有條件將措施看齊至不設人數上限，盡快令業界可舉辦大型宴會，帶動旅遊及展覽業盡快復蘇。

於11月舉辦的國際金融峰會及國際七人欖球賽，是向世界展現香港重拾活力的黃金機會。屆時活動成功與否，商界、專業人士及遊客來港的親身體驗，直接影響他們眼中對香港的評價。政府應把握時間及機會，以智慧和決心，思考如何迎接來港嘉賓，讓他們成為「說好香港故事」的最佳代言人。

作者是前民政事務局長

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[徐英偉]