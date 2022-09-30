曾志豪：0＋3 還是證明要有一國兩制

在宣布0＋3的記者會上，特首李家超表示「做法與國家防疫目標一致」。其實0＋3明明就違背內地的嚴格管控；取消上機前的核酸檢測要求，也與內地政策不相符。凡此種種，其實只有一個答案：一國兩制。

這幾乎是一個消失、被遺忘的歷史名詞，因為香港人許多都已經不相信這個制度存在；但唯有一國兩制才可解得通，為何香港能夠在全國都奉行「動態清零」的情况下，自行鬆綁。

這本來就是一國兩制的功能：大陸行的政策，不必在香港身上同樣實施；大陸同胞得不到的先進文明待遇，香港人卻能視為日常普通。

之前有自由選舉和文明法治的保障，只是一個《港區國安法》後，「由亂入治」，香港不彈此調久矣，甚至建制派也強調「一國先於兩制」、「沒有一國哪有兩制」。

過去兩年，任何人強調「兩制」的差異或香港這一制的獨特性，都會被視為「港獨」、搞特殊化，「保皇黨」在教育、文化、政治等層面都誓要「兩制」跟「一國」看齊。現在呢？疫情之下，為何大家又衝出來，強調香港的特殊性？又衝出來強調香港不能自絕於世界、落後於競爭對手新加坡？

專業先決 接受「與病毒共存」事實

說白了，就是如果香港不體現「兩制」的差異，而只緊跟「一國」的動態清零，把香港當作內地普通城市看待，香港就完蛋了。

過去也有不少「保皇黨」為了打壓香港特殊地位的重要，放言「上海已經取代香港」、「深圳超過了香港」。現在你看看，上海封城變了什麼模樣？深圳近日爆出民眾上街抗議無理封城，香港卻居然華麗轉身，解封了，鬆綁了，這不證明香港的獨特性根本不是深圳、上海可以相比嗎？

香港可以0＋3，還有一個原因，就是「專業」取代「政治」。現在是專業先決，科學上接受「與病毒共存」的事實。反之若是政治先行、緊跟中央，什麼「與病毒共存違反國安法」等等謬論存在，香港都不知要被折磨到什麼時候了。

在疫情危害經濟之下，一國兩制的原則被重新撿起；但可惜，大家都知道，這只是權宜之計，政治上恐怕是不會再允許一國兩制發揮作用了。

作者是時事評論員

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[曾志豪]