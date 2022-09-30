周永新：善用大灣區資源 設立港人退休村

「錢地人」未解決 居家安老成空談

首先是錢的問題。香港是亞太區數一數二的繁榮城市，為什麼講到安老服務卻是這麼欠缺金錢？筆者認為，香港並非沒有錢，是政府從來沒有好好為市民安排退休保障，以致不少港人年老後並沒有足夠金錢維持生活。

香港欠缺健全的退休保障制度，是眾所周知的事。香港今天有約12萬長者依賴綜援，另有近70萬長者領取長者生活津貼（長生津），而未來二三十年，看來老年人口中仍會有約一半需要政府經濟援助。這樣，強積金會是出路嗎？強積金實行了近22年，但對於大部分打工仔，強積金積累的錢只夠退休後數年之用，單是「對冲」已大大削弱不少基層工人所得的保障。所以，政府經濟援助仍將是大部分市民年老時的主要收入來源。

其次，筆者必須指出的是，市民年老時所需的醫療和住院服務，主要都是由政府提供，市民並沒有為自己年老時的醫療需要做好金錢上的準備；即使政府幾年前落實推行自願醫保計劃，但投保市民都知道，小病還可依賴醫療保險，重病或需要長期復康服務的，只有轉往公營醫療機構才能減輕自己財政負擔。

同樣，年老時一旦要入住院舍，市民都知道，較理想的私營安老院收費高昂，並非自己所能負擔，唯有輪候政府資助的院舍才是長遠之計。簡言之，正如醫療服務，市民並沒有為自己的長期照顧需要做好安排，責任最終也得落在政府身上。

講到安老服務所需的「地」和「人」——香港土地供應不足，除了妨礙公共房屋發展外，為長者和殘疾人士提供的院舍設施，也常常因土地短缺達不到預期目標。人手方面，院舍服務是極需人手的，工作也屬「嫌惡性」，所以照顧員長期人手不足。回歸前後，每年還有萬計婦女因家庭團聚來港定居，不少人加入院舍照顧員行列，但近年來港定居婦女人數減少，亦多不願從事照顧員工作。院舍為解決照顧員人手不足，輸入外勞是唯一選擇。

這樣，如何改善安老服務？筆者有以下建議。

引入商品服務及銷售稅 應付「長生津」開支

建議一 ——香港應否推行全民退保，相信政府短期內不會考慮，但長生津構成的財政壓力，政府最終也得面對，因為領取長生津的長者只會增加，不會減少。政府過往不想為全民退保設立老年金稅，惟長遠來說，當局可重新考慮引入商品服務及銷售稅，擴闊稅基之餘，也可增加政府收入。

建議二——香港長者中約有7%住院，比其他國家和地區的4%至5%高，這是由於香港的特殊居住情况所致。院舍服務營運成本高昂，政府為入住受資助院舍長者提供的補貼，每人每月可達到2萬元。如果政府加重現時約5萬名住在私營院舍長者的費用，這將是長生津以外的另一項龐大支出。

筆者認為，政府可以參考其他國家和地區的經驗，盡快引入集體形式的長期照顧社會保險計劃（long-term care social insurance scheme），這才是最終解決香港安老院舍服務長期不足和條件參差的辦法。

建議三——香港基層醫療服務因長期得不到政府的應有重視，所以長者患病就算可以到公立醫院求診，但缺乏平日預防性的健康檢查、基層醫療照顧，及患病後所需的復康服務，醫療仍有不少缺漏。筆者曾在本欄建議政府加強長者健康中心或地區康健中心提供的服務，目的就是讓基礎及預防性的醫療照顧（primary and preventive health care）成為長者的第一道醫療防線。

最後，並不算是一項建議，而是筆者一個大膽構思。循着香港融入大灣區發展的思路，筆者認為政府可考慮在鄰近香港的深圳或珠海／中山地區，建立一個可容納5萬人的港人退休村（retirement village/community）。這樣的退休村／社區，筆者在美國加州和佛羅里達州，及澳洲悉尼和墨爾本，都有機會與營辦者商討其中利弊。筆者之所以認為政府亦可考慮，主要有以下幾個理由。

借助大灣區較充裕土地和人手資源

（一）文章開始時說了，香港安老服務之所以無法改善，原因是本港缺乏安老服務所需的土地和人手。筆者構思在深圳或珠海／中山建立退休村，目的就是借助大灣區較充裕的土地和人手資源，間接掃除妨礙香港安老服務發展的兩大障礙。

（二）香港在廣東省也有專為港人而設的安老院，但入住率長期偏低，原因非常複雜，簡單來說，香港長者如要入住院舍，他們為什麼不申請本地院舍，而去一個自己不熟悉的地方？筆者提出的退休村並不是安老院，入住的長者也並非單是為了得到院舍服務的照顧，而是到一個鄰近香港，卻在環境和居往條件都較香港優越的地方，開展自己期盼的退休生活。

（三）政府已經訂下「北部都會區」發展計劃，可以預計在未來二三十年，香港人口將逐漸北移。現已退休或快將退休的港人，如果選擇在香港以外的大灣區城市生活，並不是什麼超乎現實的幻想，况且那時的大灣區也不再是什麼遙遠地方！

以上提出的退休村，現在仍是一個概念，政府若要落實推行，還要考慮很多細節。但政府要管理這樣以長者為主的屋邨，其實有豐富經驗。現在華富邨、彩虹邨等有逾半個世紀歷史的屋邨，其中長者住戶佔多數。

誰會有興趣入住退休村？

另一個政府會問的問題，是誰會有興趣入住？筆者認為以下市民會有興趣︰（1）一些仍租住物業的退休人士，退休村是另一個可考慮較理想的租住單位；（2）擁有一般較陳舊單位的退休人士，現在按揭公司給他們「逆按揭」的安排，他們可選擇入住退休村，其他條件如每月領取穩定收入完全沒有改變；（3）按照房協俗稱「富貴屋」的做法，退休人士可付一筆錢「住過世」；（4）現在居住公共屋邨的長者住戶，可選擇入住退休村，所付租金與住公屋時相若。補充一句——入住退休村的長者，在港領取的社會保障和醫療券等福利不會改變，政府也會在退休村內按現時的規劃比例，設立長者所需的福利和醫療服務，包括長者院舍服務。

30年前，筆者與同事齊銥教授曾協助顧問公司做關於長者住屋的研究，後來提議政府設立「富貴屋」計劃。房協的坑口樂頤居建成後，初時入住申請並不踴躍，筆者還得幫手做宣傳；但到了今天，這樣一次過付款「住過世」的安排，已廣為市民接受。筆者相信，在大灣區建立港人退休村，絕非天方夜譚。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]