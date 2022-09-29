陳紹雄：職安健罰則修訂 宜平衡勞資利益

立法會在6月邀請公眾就條例草案提交意見書後，陸續收到不同人士、工會、商會等的意見書。綜觀各方意見，大多是同意當局修訂20多年未有檢討的職安健條例，讓相關條例能夠與時並進。

條例修訂當中引起建築、工程等業界極大迴響之處，是政府建議「可公訴罪行形式」檢控違例僱主的最高罰款額，由現時50萬元提高至1000萬元，以及把「檢控傳票時限」由6個月延長至1年等，業界認為只是針對僱主，沒有涵蓋整個行業的所有持份者，而罰款額亦訂得太高，對業內中小微企業造成沉重的營運壓力。

嚴刑峻法不治本 應從根源防意外

筆者同意提高違反職安健條例的罰款額，可以增加阻嚇性，不過建議的最高罰款額是目前的20倍，實在值得商榷。其實當局在2019年提出初步建議的最高罰款額為600萬元，政府應平衡勞資雙方利益，把最高罰款額調低至600萬元，既增加違反條例的阻嚇力，亦顧及業界的擔憂。

不過，嚴刑峻法始終是治標不治本，因此應從根源入手，預防意外的發生。筆者認為最有效的做法是要建立一套職安健安全文化，政府應該全面推廣建造業議會提出的「香港建造業主要持份者安全角色及責任」的建議，加強各持份者的責任認知，包括發展商、業主、設計者、總承辦商、分包商，以至一般工人，讓他們明白防止工業意外、保障施工安全是每個人的責任。

此外，政府亦應該制訂建築設計及管理規例（Construction (Design and Management) Regulations, CDM），以便業界在規劃和設計建築物時，已採用以安全為本的設計概念（Design for Safety），從設計上已經考慮建築期、施工及樓宇建成後維修工作時的作業風險，致力減少高風險作業。英國在2007及2015年引進CDM後，便有效減低了因工死亡的數字。

另一方面，推廣和提升建造業界使用創新科技，例如運用人工智能技術監察工地安全，將有助提高職業安全和效率。筆者相信「預防勝於治療」，工業意外一宗都嫌多，盡力避免人命傷亡，才是治本之道。

作者是立法會議員

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[陳紹雄]