莊榮輝：租置邨管理屢見爭議 房委會勿「食花生」

各租置邨已根據《建築物管理條例》成立業主立案法團，由購買單位者自行共同管理，房委會由房屋署派一名代表，加入業主立案法團管理委員會擔任委員，亦會授權代表出席法團業主大會，並會遵循法團決定，為旗下單位繳交管理費及維修費。

房委會投棄權票 難捍衛公義

既然房委會是大業主，那麼其有沒有盡業主責任？過去為推動「反圍標」運動、協助全港各屋苑解決大廈管理問題，筆者曾收到超過20條租置邨的業主或法團求助。在處理個案時，筆者發現，房委會代表基本上會出席九成以上的法團管理委員會會議及業主大會；但亦有九成以上的議決，房委會代表沒有發言及投票。按筆者觀察，房委會代表必定會就兩個議題投票：第一個是選舉法團管理委員會委員時，投票支持自己委派的代表；第二是在揀選升降機保養合約時，投票支持原廠保養。而其餘絕大部分的議決，均投棄權票。筆者理解甚至認同房委會代表在上述兩個議題的投票取態，但放棄在其他議題表態，筆者就絕不能認同。

表面看來，房委會代表投棄權票或不表態，是不想捲入爭議，例如揀選任何採購貨品或服務時，房委會棄權，讓業主自行商議及表決，最後投票選出他們的選擇。從這角度看，房委會是讓業主擔當主導角色，這點筆者不會有異議；但就一些原則性的問題，筆者認為房委會應勇於承擔起捍衛公義、主持公道的重要角色，例如安排合理而公平的業主大會、鼓勵公開招標讓業主有足夠選擇，及參與防止圍標的計劃等，房委會應有正確表態。筆者試舉近月事件印證。

元朗朗屏邨（有超過8000戶）於本年9月初，以「天價」租場費5.4萬元，移師20多公里到旺角麥花臣場館召開業主大會。是次業主大會是由管委會所通過舉行，翻查紀錄，未見作為法團委員的房委會代表有表達意見，而當日更有親臨旺角出席。此外，當日議程是在沒有招標的情况下，表決與現有管理及清潔公司續約，結果在約7萬個業權份數贊成下全獲通過，而明顯地擁有超過13萬個業權份數的房委會並沒有投票。從這例子清楚可見，房委會的不作為，沒有為業主爭取拒絕千里迢迢到旺角舉行會議，亦沒有反對續約，替業主爭取就管理及清潔公司公開招標。

逾億元大維修 竟無參加「招標妥」

另一受爭議的是將軍澳翠林邨，業主不滿法團沒有參與「招標妥」計劃——市建局透過該計劃提供電子招標平台，增加投標透明度，委派獨立顧問協助法團審議標書、幫助分析標書及合約，並會提供工程估價以減低圍標風險。很可惜，據了解該法團管委會討論過應否參加計劃，但房委會代表亦表示棄權。這實在令業主摸不着頭腦：為何房委會代表不贊成採用政府委託市建局所推行的招標妥計劃？若政府部門都不贊成參加計劃，又如何促使市民參加呢？

筆者在此衷心呼籲房委會，重新檢視有關對擔任租置屋邨法團委員代表的工作指引，除在特定議程上有所取態外，亦應指示相關代表，在涉及業主利益、維護公平原則等情况下，要積極表達正面而正確的意見，不可容許不合理情况發生。房委會在「機構願景」中的工作目標訂明，「以積極進取、體恤關懷的態度，提供市民能力可以負擔的優質房屋，包括優良的管理、妥善的保養維修」。鑑於上述兩個屋邨事件，房委會代表最起碼應就業主大會安排、服務公開招標及參與招標妥計劃，設定明確立場，才能真正符合其工作目標，實實在在與居民齊心守護屋邨，而非一味棄權「食花生」。

作者是民主黨房屋政策發言人

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[莊榮輝]