陳帆川：為何應關掉手機新聞推送

沒能觸動讀者情緒的新聞，多半不是好新聞，因為代表讀者對報道無感。一個地方的言論愈自由，報道愈負面。如果主流傳媒為了適應讀者口味而報道更多輕鬆新聞，不但無法履行第四權，也無法跟社交媒體上的自媒體競爭。

很多有關公眾迴避新聞的研究，都針對報道內容，例如政治、罪案、戰爭和全球危機的報道氾濫，卻較少人關注報道的形式和頻率。以香港2019年社運為例，當時很多人看新聞看到情緒低落，因為媒體報道聲畫兼備，讓讀者恍如置身現場，而且幾乎每分鐘都有新的報道出現，讀者情緒分分秒秒都受到刺激。同樣的情况，也在今年俄烏戰爭爆發時，在很多歐洲國家出現。

在舉世矚目的大新聞爆發時，傳媒日以繼夜向讀者推送新聞，無可厚非；惟如果在其餘日子也無時無刻轟炸讀者，甚至為了在風平浪靜的日子挽救流量而加強推送新聞，則只會令讀者感到疲憊。

有些讀者不想時時刻刻看新聞，因此外國早流行電郵訂閱，讓讀者每早接收新聞通訊，讀者看到感興趣的題目，才點擊至網站細閱。這是復古的做法，複製讀者晨早閱報的習慣，送上的也是前一天的新聞，卻愈來愈受讀者歡迎。近年不少新媒體都是以電郵早報的形式面世，除了減少對讀者的滋擾，亦由於記者有充足時間撰寫報道，令內容質素提升，能夠有深入的分析。

瘋狂推送新聞 對記者讀者俱是負擔

即使是新聞應用程式的信息推送頻率，歐美媒體都比香港媒體低得多，原因之一是很多媒體透過訂閱制賺錢，用戶體驗比即時流量重要，反觀絕大部分香港媒體仍要搶即時流量，希望「做靚盤數」滿足老闆。

傳媒天天瘋狂推送即時新聞，對記者和讀者來說都是負擔，一方面記者不得不疲於奔命，沒時間深耕細作，另一方面讀者無間斷遭到手機滋擾，影響情緒。要改變這雙輸局面，其中一個方法，可能是齊齊關掉手機的新聞推送，並每日將時間集中在完整的新聞報道，而非花在碎片化而看後毫無得着的即時新聞。

要擺脫資訊癮非常困難，但隨着人類注意力受到科技削弱，如何規律地善用自己閱讀資訊的時間，直接影響心靈健康。不然，年輕人就算迴避新聞，天天在社交媒體爭艷鬥麗，也不見得快樂。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]