陳少波、劉宇：是時候放下對經濟自由度排行榜的迷思

加國智庫稱「嚴厲政策」損港經濟自由

菲沙研究所這份報告長達246頁，第7頁單列一段專述香港。該段指出，儘管香港繼續排名世界第一，但總得分從2019年的8.87降至2020年的8.59，「這種下降在多大程度上與中國內地對香港的經濟和政治鎮壓有關，又在多大程度上與新冠病毒大流行有關，很難辨別，但我們確認，香港得分的下降高於世界平均水平。我們似乎有理由認為，這種下降很大程度上與中國內地在港採取的新的嚴厲政策有關，而不完全是疫情政策的錯」。

既然「很難辨別」，卻又「似乎有理由」，遮遮掩掩下，這報告最終還是把矛頭指向「新的嚴厲政策」——國安法——「在之前的年度報告中，我們對香港經濟自由度和其他自由度出現下降迹象敲響了警鐘。我們特別關注的是中國內地政府於2020年實施的港區國安法，及隨之而來的逮捕和可能被判處終身監禁」。

菲沙研究所這份報告雖題為「2022年度報告」，其實都是2020年數據；其前一年的報告則是2019年的數據評分。但凡經歷2019年「修例風波」的民眾，對當年那種社會嚴重失序、人身安全隨時受到威脅的狀態，應都是刻骨難忘。任何有良知的正常人都會承認，沒有國安法的實施，香港社會難以恢復正常秩序，也不會有今天的平靜。事實上，無論政府總部門外水馬，還是中資銀行、「藍店」門外鐵板，基本上都是在國安法實施一年後才陸續撤除。沒有國安法的頒布實施，連基本的人身安全、正常的社會秩序都沒有，連水馬、鐵板都無從拆除，試問香港又能有怎樣的經濟自由呢？

那麼菲沙研究所報告的判斷，為何如此迥異於正常人的認知呢？

放眼全球，任何國家和地區無不實施維護國家安全的法律，以捍衛主權、安全和發展利益。綜觀菲沙研究所這份報告，無論排名第7的美國，還是第14的加拿大和第22的英國，無不實施嚴厲的國家安全法。以美國為例，其通過的與國家安全相關的法律多達20部，包括間諜法、煽動叛亂法、國家安全法、中央情報局法、外國情報偵察法、反經濟間諜法、愛國者法、國土安全法、情報改革及預防恐怖主義法、保護美國法等。

英國也不遑多讓，過去20年多次頒布和修訂與國家安全相關的法律，包括反恐、犯罪和安全法，恐怖主義法，反恐法案，恐怖主義預防和調查措施法，反恐和安全法，及反恐和邊境安全法等。今年初英國更實行《2021年國家安全和投資法》，授權政府直接干預「可能威脅國家安全」的項目投資與收購案。菲沙研究所所在的加拿大，亦頒布實施多部關於國家安全的法律，如《2017年國家安全法》（又稱「C-59法案」）等。

體現西方對中國意識形態偏見

美英加等國頒布實施一系列國家安全法律，就無損自由經濟，而香港一實施國安法，經濟自由度就受到損害？這是哪門子邏輯呢？難道只有黑暴橫行、人人自危，香港經濟自由度才能加分？

這不僅是雙重標準問題，而是深刻體現出西方國家智庫機構對香港和整個中國的意識形態偏見。

還是要從經濟自由度的評價體系說起。目前全球知名的經濟自由度排行榜共兩個，一是美國傳統基金會與《華爾街日報》合作編製的經濟自由度指數，二是菲沙研究所的世界經濟自由度報告。耐人尋味的是，兩個排行榜先後在1995年、1996年推出。從兩個排行榜一誕生，香港長年都是冠軍，直至2020年才出現變化：該年傳統基金會以新加坡取代香港的榜首位置；到2021年，索性剔除香港。相比之下，菲沙研究所算是厚道了。

兩個排行榜，一在美國，一在加拿大，先後問世絕非偶然。究其時空背景，近因與美國和加拿大、墨西哥在1994年實行北美自由貿易協議相關，遠因則與後冷戰時代美國致力推動「華盛頓共識」不無關係——推動自由貿易和民主政治、經濟全球化。更重要的是，傳統基金會也好，菲沙研究所也好，與美國保守派政治勢力的崛起有密切關係。

傳統基金會不必多言，不僅開宗明義表明是美國保守派組織，而且其尤為自豪的是，不單在1980年成功將列根推上台，而且為其度身打造Mandate for Leadership研究報告，後者成為列根政府執政的「聖經」。傳統基金會堅持保守勢力的意識形態：有限政府、自由競爭、個人自由和傳統價值，及強大的國家防禦。一般而言，智庫是通過對政治、經濟、社會、軍事等領域的調查、分析、研究而提出政策建議，尤為強調其研究是基於事實。而傳統基金會則是立場先行，以推動美國保守勢力價值觀為己任，美其名曰「倡議型智庫」。

傳統基金會1973年在華盛頓成立，而菲沙研究所則在1974年開始在溫哥華運作，與其他智庫不同的是，它不接受公共資金資助，而只接受個人、商業領袖和私人基金會支持。在其30周年回顧中，菲沙研究所承認，它一成立便立即與美國卡托研究所（Cato Institute）建立聯繫。無獨有偶，卡托研究所也是大名鼎鼎的美國保守勢力研究所，也是「倡議型智庫」。

訂經濟自由指數 建國際秩序標準

菲沙研究所曾在1983、1992和1999年主辦「朝聖山學社」（Mont Pelerin Society）會議，後者由經濟學家哈耶克牽頭在1947年創辦，倡議自由市場經濟和開放社會的價值觀，以應對馬克思主義與凱恩斯主義的挑戰。菲沙研究所之所以創辦衡量經濟自由度的指數，源自1986年參與自由基金會（Liberty Fund）主辦、以促進經濟自由為主題的會議。這個自由基金會，與美國保守勢力也不無關係。

菲沙研究所創辦之初的代理主任，是大名鼎鼎的英國保守派分子、哈耶克的信徒費雪（Antony Fisher），他一生在多個西方國家催生多個保守主義智庫，包括英國的經濟事務研究所（IEA）。1988年費雪去世時，有人如此評價：「沒有費雪，就沒有經濟事務研究所；沒有經濟事務研究所及其所屬機構，就沒有戴卓爾夫人，甚至很可能沒有列根。」費雪對於美英乃至整個西方政壇戰略決策的影響，由此可見一斑，而戴卓爾夫人與列根正是1980年代的保守主義旗手。

從以上簡要梳理可見，無論是傳統基金會還是菲沙研究所，實際上都是西方保守主義思想重鎮，旨在推動保守主義價值觀，以倡導自由經濟為己任。他們反對的是什麼，也就不言而喻。

以費雪為代表的西方精英通過興辦智庫，不僅影響西方國家政府執政路線，而且也試圖主導自由主義國際秩序的議程設置。經濟自由度指數的問世，目的正是建立自由主義國際經濟秩序的標準，作為一個重要的軟件基礎。蘇聯解體後，美國、西方一度沉浸在政治學家福山所言的「歷史的終結」狂歡中，推行華盛頓共識來改造世界，自然成為保守勢力的重要政策選擇。兩個經濟自由度指數的問世，並長期把香港列為榜首，無非是試圖把香港作為「自由經濟示範區」，以此來影響中國內地的制度選擇。

需了解排行榜背後政治脈絡

對香港來說，一方面在回歸祖國後重新納入了國家治理體系，另一方面則長期深嵌於自由主義國際秩序，特別是經濟秩序中，從而保持自己的獨特優勢與地位。「全球最自由經濟體」稱號在過去27年來，一直為香港政商精英珍視，某種程度上也被視為香港保持「50年不變」的國際認證，猶如飲食業的「米芝蓮3星」一樣。

值此百年未有之大變局，國際秩序其中一個重大變化，是經濟全球化的大旗現在由中國扛起，力撐全球多邊貿易體系。美國2018年對華悍然發動關稅戰，貿易保護主義為美式自由貿易奏響了輓歌。至於英國，月前曾公開禁止一家港資企業在英國的商業併購，不知道菲沙研究所會否因此為英國的經濟自由度敲響警鐘呢？

對於當下的香港，固然要歡迎「全球最自由經濟體」這種米芝蓮式認證，也要對這種指數和排行榜背後的意識形態設置及其政治脈絡了然於胸。更重要是，香港須以前瞻眼光來看待經濟全球化和自由貿易發展，放下過往的種種迷思。

作者陳少波是正思香港顧問有限公司總裁，劉宇是正思香港顧問有限公司研究員

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