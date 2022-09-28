周忠菲：拜登藉「出兵護台」上演政治「接球」戲碼

筆者認為拜登「出兵護台」的表態，是繼美國眾議院議長佩洛西「訪台」後，通過設置所謂「yes」和「if」的敘事邏輯，上演一場政治「接球」戲碼，這一政治操作顯示出美方可能欲圖拆除中美關係「護欄」的潛在考慮，及不會放棄製造台海危機的戰略意向。

美藉議員訪台 試圖重劃「一中」紅線

其一，佩洛西「硬闖台灣」，妄圖「重劃紅線」的惡劣嘗試，繼續在政治上發酵。8月2日佩洛西以美國眾議院議長身分「率團硬闖台灣」，在海峽掀起一串惡浪。事後發展狀况顯示，佩洛西訪台的目的不僅是製造亞太緊張局勢，給堅持「台獨」立場的台灣民進黨當局「撐腰打氣」，更深層動機是藉這次訪台，對中美關係當中的台灣問題重劃紅線。

美國利用所謂「佩洛西模式」，試圖在國際關係中操弄台灣問題，對一些被施壓或哄騙「跟進」的國家提供所謂「規避誠信與道德風險」。從8月7日立陶宛交通與通訊部副部長代表團訪台，到9月7日美國國會8名跨黨派議員組成最大代表團，及5名法國國會議員代表團分別訪台，再到近日美國參議院外交委員會通過《台灣政策法案》，美國國內針對中國的政治操作，可謂達到頂峰。

事實證明，拜登政府在中美這次激烈交鋒中提出的所謂國會與政府分權、強調行政部門無力節制佩洛西個人行為等說辭，都是「偽證辭」，是純粹的政治操弄。其背後的真實邏輯實則是美方通過「國會代表團訪台」，對其「一中政策」嘗試重劃紅線。按照美國的決策程序，「美國總統的領導力和某些其他因素，才是真正的關鍵」（2018年美國《國防戰略報告》作者Elbridge Colby語）。現在「重劃紅線」這顆球，則被踢到拜登腳下。

顯示拆除中美關係護欄的潛在考慮

其二，從對台海局勢的假設角度看，拜登拋出「出兵護台」議題，顯示出拜登政府有拆除中美關係護欄的潛在政治考慮。拜登拋出「出兵護台」議題的實質，是通過設置所謂「yes」和「if」的敘事邏輯，對當前中美關係之中最敏感的台灣問題進行政治「接球」，並進一步在軍事恫嚇上「擺譜」。這顯示出拜登政府有拆除中美關係護欄的潛在考慮，並在戰略上對中國的和平統一事業發出威脅。

以中國為對手、以遏制中國發展為目標的對華政策，是美國的霸權理論所決定。從美國政治邏輯看，其國內政治人物製造「中國威脅」，同時在台灣問題上藉民主價值觀操弄政治議題，可以起到提振國內士氣的作用；而拜登政府在中美關係中「出爾反爾」，經媒體重新包裝，又可轉變成美國外交利益的「收穫」。拜登執政以來，與新聞媒體在這方面的「合作」向來有默契，此次記者發問也是「輕車熟道」。

從涉及美國「出兵護台」敘事情况看，拜登先後有4次公開表態，依次是去年8月和10月、今年5月及9月。過去的做法是拜登「前腳講」，行政部門「後腳跟」，自有部門官員出來「糾正」或「局部否定」。而這次的特點是通過記者發問，拋出「if」模式（以「如果」為前提），以戰略假設引出話題，用虛無、杜撰的所謂「如果中國大陸攻擊台灣」，為拜登間接拋出「武力護台」開路。

就實質看，目前拜登主要是在上演政治「接球」戲碼，尚未發展到直接簽署命令或發出「無條件出兵護台」的承諾。此外，拜登政府表態，要到年底才將台灣政策法是否獲准推行運作提上議事日程。而藉着觀察美國國會在通過此法案過程中，參眾兩院的辯論過程，可發現其內部仍有避免對中美關係一味鹵莽、在台灣問題上小心細膩操作的特徵。

除這些細節，還有兩個因素值得關注：一是到目前為止，拜登對俄烏戰事仍奉行不出兵、不參戰、不提高戰備級別的戰略原則；二是當前多數美國人困於各種壓力，對「為台灣而戰」沒有興趣。此外，據《華盛頓郵報》報道，有民調顯示拜登近期支持率持續上升，本月比上月又提升3個百分點，達45%。

綜合這些因素，可認為拜登「出兵護台」的表態主要是政治操作，其主要意圖是產生拜登政府在中美衝突中「攻勢」咄咄逼人、於關鍵的台灣問題上已「大有收穫」的宣傳效果。其他潛在「收益」還有：在地區安全問題上進一步拉攏盟國，顯示美國於亞太地區的影響力並未退潮；展示對台政策將往提升美台軍事關係方向發展，滿足美國軍工集團利益需求；強化美國在經貿問題上對中國討價還價的能力等。整體看，此次「出兵護台」的運作，更多是出於政治考慮。

製造台海危機 牽制中國發展

其三，拜登政府在戰略走向上不會放棄炒作「中國威脅」。拜登政府通過製造台海危機，牽制中國發展，謀求實現其需要的「印太安全格局」。為此，美國將進一步扶持奉行「台獨」分裂主義的台灣民進黨當局，煽動其繼續推行「親美抗中保台」路線。

美國出兵護台的假設是一種政治影響，但從美國遏制中國發展的戰略動向和戰略需求看，在台海挑起武裝衝突，尤其是在兩岸挑起戰火，始終是美國的保留選擇。對美國的「心懷不軌」，民進黨當局「拱手相迎」，將提升台灣軍事能力列為「國防重點」，將大陸列為主要威脅，毫不掩飾其唯恐天下不亂之心，迎合美國對台政策走向。如這次美國國會提出的台灣政策法，最重要內容就是對台灣提供數十億美元軍事援助，這對台海局勢的不穩定性有增無減。

美國的對台政策堅持「以符合美國利益」為標準，而對台灣民進黨當局來說，「出兵護台」的表述則為其繼續「反中保台」切出了一個空間。為了所謂長期執政的政黨利益，他們甘願當美國的戰略棋子，將台灣前途完全寄託在美國介入和「協防」台灣上，因此面對美國拋出的任何「危險的誘惑」，他們都會歡呼雀躍，恨不得早日與美國公開聯手，此種趨勢無疑十分危險。

將這3個視角延伸，可觀察到拜登通過記者的「戰略假設」而提出的「出兵護台」表述中，其「yes」和「if」之間的敘事邏輯，並未停留在對美國「一中政策」的反反覆覆或言而無信之上，而是嘗試將觸角指向涉及中國領土主權與完整的領域，以間接威脅方式，發出了美國有可能拆除中美關係護欄的信號。也許，拜登此次「出兵護台」的政治操作，會比佩洛西試圖在中美關係中重劃紅線走得更遠，更具危險性。

作者是上海台灣研究會研究員

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[周忠菲]