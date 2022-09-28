田方澤：學童防疫要復常而非收緊

全人發展 成為空話

疫情第一年，各校發展出網課，社會關注學童在家中上課帶來的各種問題。受制於網上直播難以舉行活動，不少學校側重學術課程；體藝活動如體育、音樂，則多以介紹運動和音樂類型等方式處理。部分學校雖要求學生自拍在家運動和歌唱等短片，也只是盡力而為。

恢復面授課後，根據教育局指引，未符合疫苗注射要求的學童，無法參加日常不佩戴口罩的課外活動（如吹奏樂器、「接觸式」運動如足球籃球等），以及在半天面授課外，另外舉行的非學術性課外活動（如音樂、體育、校隊訓練等）。朋友慨嘆子女考入學校校隊，卻因未注射疫苗而無法參與；亦有特殊需要的學童，因疫苗限制，未能參與課後支援和專業服務等。

中小學每年的大型活動如水運會、陸運會、畢業營等，以至大學的迎新營，亦因疫情和疫苗限制而停止或更動。除了運動健將未能展示才能外，過往學生透過籌辦和參與大型活動而學習領導、合作、群體相處等，自然更失落在這個年代。

健康不止是身體健康

世界衛生組織對健康的定義，是身體、精神和社交三方面的完好狀態。當今政府所指健康，其實只重視傳染病控制的身體層面，未能兼顧學童的全面發展。香港是聯合國《兒童權利公約》的締約方，政府有責任保障和促進兒童在身心社交、文化生活上的權利。

市民對疫苗向有疑慮，不少成年人只因迫於日常生活要求才無奈注射。雖然政府指已商討採購兒童版疫苗，但家長仍擔憂疫苗安全性，以及對孩童健康和長遠發育的影響。如今疫苗通行證要求下調，已有兒童權利組織擔憂學童未能進入圖書館、街市、體育場所，連學童日常的社交和文娛康樂權利亦受削弱。家長陷入兩難。

其他地區的情况如何呢？近年有大量香港人移民的英國，早已撤銷防疫限制，除了校方仍有責任確保跟進學童確診個案外，並不強制學童注射疫苗、不會安排每天早上的快測檢查，學童外出亦毋須做任何措施。

如果認為無法參考歐美個案，在一水之隔、仍未全面撤銷防疫限制的台灣，校園須確保確診安排、學校工作人員須注射疫苗等措施外，並未設任何限制要求學童接種疫苗。學童仍然可在確保衛生的一些基本條件下，繼續參與文化和康樂活動。

這3年本港市民對防疫政策失去信心，正因政府未能合理解釋和說服公眾，讓人感覺政策不理性。早前醫務衛生局副局長指當局絕對尊重兒童權益，所以「更加要呼籲市民、家長帶小朋友打針，恢復正常生活」。但在政府正日漸開關、病毒弱化、成年人已築起防疫屏障的情况下，不放寬學童活動要求，反而收緊，政策的理性何在？抑或原來為了經濟可以放寬，為了兒童發展卻不可以？

社會已經過近3年的防疫習慣和疫苗注射，在「復常」當下反向要求兒童谷針，只會帶來更多衝突。要讓學童「復常」，政府應考慮放寬校園防疫和注射要求，而非收緊，才能追回失去的全人發展。

作者是前教育工作者

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[田方澤]