歐陽五：50年前中日「破冰」的啟示

中日之所以稱「邦交正常化」而非「建交」，有其特殊背景。50年前中日兩國政府簽署中日聯合聲明，而直到6年後的《中日和平友好條約》，才以法律形式確認了中日聯合聲明的各項原則。

當下中日關係 首要衝破迷霧

中日邦交正常化，可以說是分「兩步走」的，這一「兩步走」可看出，冷戰背景下，在複雜國際環境中，中日邦交正常化所受到的來自國際和日本國內的阻力，也可看出，有識之士為兩國關係相向而行做出的努力。中日邦交正常化是兩國基於共同的東方文化傳統，展開綜合性的政治解決，而不是單純的法律解決，這體現了當時雙方政治家的戰略智慧與政治勇氣。

當下的中日關係，似乎需要這種突圍的智慧。首先要衝破迷霧，判斷大勢。目下中日關係因疫情阻隔、逆全球化思潮、中美博弈甚至日本國內右翼勢力因素等影響，舉步維艱，而這境遇並不比50年前更差。

1972年之前，美國有意孤立屬社會主義陣營的新中國；而日本因戰後特殊地位和處境，不得不採取在對外政策上追隨美國的戰略。此外，中日關係也因此前的戰爭，始終處於「不正常的狀態」。即使如此，中日之間仍不乏友好人士，民間交往不斷，尤其是經貿領域，簽訂不少具有半官方性質的合作協議。在兩國尚未解除敵對關係之時，民間人士大膽地「以民促官」，這一做法背後的邏輯，便是當時有識之士認定了「大方向」，即雙方遲早要實現邦交正常化。

鄰國難免矛盾分歧 更重要是如何看待處理

而如今的「大方向」則是，從全球化發展來看，中日兩國都不可能回到封閉式發展的道路；從兩國實際經濟依存度來看，與對方合作是最佳選擇。因此，中日脫鈎既不科學，也不可行。在世界上日益舉足輕重的中國，是日本無論從經濟、政治、戰略來講都繞不開的一個重要因素。這是中日合作的基礎，保留了雙方關係向好的可能。

其次，努力擴大中日關係中的「良性資產」，以縮小「不良資產」佔比。中日作為鄰邦，存在矛盾並不奇怪。世界上任何一對鄰國，都難免會有矛盾和分歧，但更重要是如何看待和處理分歧矛盾。

在中日邦交正常化至今的50年中，中日兩國不僅積累了大量經貿往來，也積累了高層和民間的大規模往來關係，這些都可視作中日之間的「良性資產」。當下改善中日關係的策略之一，便是擴大中日關係中的「良性資產」，縮小「不良資產」佔比。1972年前，中日簽署經貿合作協議，促成藝術團互訪，開展書法外交、圍棋外交等，都是在經營當時中日文化相近、有經濟合作需求等「良性資產」。

最後，重視民間交往的力量。不同於其他對外關係，中日關係既包括交流合作，也包括矛盾分歧；既包括現實利益，也包含了歷史情感等心理因素。相比其他對外關係，在中日關係之中，「民心」一層更為重要。如2005年中日關係低谷時創辦的「北京—東京論壇」，如今已成為中日之間最大的民間交流平台，在兩國交往中舉足輕重。因此，當下雙方更應積極促進經濟、文化交流，保持雙方溝通渠道，尤其是民間溝通平台，以加強雙方了解、增進民間互信，以史為鑑，開闢健康穩定的中日關係新時代。

作者是時事評論員

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[歐陽五]