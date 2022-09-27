柳金財：「中國這十年」大陸對台政策特點

先前新華社提出5組關鍵詞涵蓋總體方略，分別是「國家統一、民族復興」；「結束政治對立、實現持久和平」；「寄希望於台灣人民、反對台獨分裂」；「融合發展、共同市場」；「文化傳承、心靈契合」。這顯示總體方略可謂全方位涵蓋既有對台政策框架，包括國族建構、終止敵對、反對台獨、融合漸統、文化認同等面向，兼具對台政策傳承與創新、戰略目標設定與策略選擇之意涵。

以九二共識區隔對待台方團體人物

首先，是深化「九二共識」，推動兩岸高層會晤。在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，推動兩岸政治交往，實現兩岸領導人會晤、直接對話溝通，成為兩岸發展新里程碑。雙方兩岸事務主管部門在共同政治基礎上，建立常態化聯繫溝通機制，實現互訪、開通熱線，尤其是2015年11月7日，兩岸領導人自1949年以來首次會晤的「馬習會」（馬英九及習近平），推進兩岸關係和平發展，致力在民族復興的主題達成共識，鞏固深化九二共識作為兩岸關係和平發展共同政治基礎的關鍵地位和作用。顯見，九二共識是「國家統一、民族復興」的政治基礎，也是「兩岸共識」的關鍵核心。

其次，建立與台灣政黨和社會組織、團體及人員對話交往的政治基礎，形成國家統一及民族復興的統一戰線。大陸當局堅持一中原則和九二共識，推進兩岸政黨黨際交流，與台灣有關政黨、團體和人士，就兩岸關係與民族未來開展對話協商，探索「兩制」台灣方案；通過會見、函電往來等形式，與有關黨派、團體和代表人士保持交往；共同舉辦兩岸經貿文化論壇、兩岸和平發展論壇、國共兩黨對話交流活動；與台灣社會政黨、團體和各界人士代表，圍繞「兩岸關係與民族復興」開展對話協商、發布共同倡議。

這突顯大陸對台政策「寄希望於台灣人民、反對台獨」，着重與堅持「九二共識」的政黨、社會組織對話及協商，運用「九二共識」作為區隔對待。例如與國民黨、新黨及親民黨具「九二共識」的政黨對話及協商，與接受「兩岸一家親」的民眾黨開展城市交流，惟無法與不接受「九二共識」的民進黨重啟對話協商機制。「九二共識」成為大陸當局建構國家統一，及民族復興目標之統一戰線的最佳模式與抉擇。

從「政府本位」轉向「社會本位」

復次，推動兩岸融合，給予台胞「同等待遇」措施。大陸對台政策思維逐漸從「政府本位」思考，轉向「社會本位」，倡議「以人民為中心」的政策發展思路，踐行「兩岸一家親」理念，推動兩岸和平、融合發展，促進兩岸交流合作，保障台灣民眾福祉的制度安排和政策措施，包括一系列同等待遇，例如實行「卡式台胞證」、實現福建向金門供水、發出台灣居民居住證，及逐步為台灣民眾在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇，持續率先同台灣民眾分享大陸發展機遇。

具體而論，大陸對台政策強調「融合發展、共同市場」，因此兩岸貿易和台商對大陸投資顯著增長。2011年兩岸貿易額為1600.3億美元，至2021年增至3283.4億美元。於2011年，台商投資大陸項目累計85,772個；至2021年底，達到累計124,142個，增長44.7%。大陸已成為台灣的最大貿易出口市場、最大貿易順差來源地、台商對外投資第一大目的地。

再者，從中華文化復興、國族建構深化民族文化共同體。大陸對台政策重視「文化傳承、心靈契合」，強化兩岸人員的教育文化歷史傳遞、往來，與各界交流持續擴大。基於團結廣大台灣民眾，排除台獨分裂勢力干擾阻撓，推動兩岸各領域交流合作。雙方亦舉辦海峽論壇、上海台北城市論壇、海峽青年論壇等一系列兩岸交流活動。2011年，兩岸人員往來710萬人次，其中台灣民眾赴大陸526萬人次；2019年兩岸人員往來約900萬人次，當中台灣民眾到大陸有超過600萬人次。兩岸民眾的文化、歷史及認同地位逐漸強化，甚至具有兩岸政策參與權。

展現對台戰略自信與定力

最後，強調對台政策戰略自信與定力。大陸當局強調已牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，強調「反獨促統」，認為台灣問題事關國家核心利益和民族感情，但絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。中共十八以來，即堅決遏制外部勢力干涉台灣問題，有效震懾並挫敗台獨分裂行徑，採取有力行動打擊、遏制各種謀獨挑釁，已宣布兩波台獨制裁清單。同時，大陸揭櫫的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書提到，「和平統一、一國兩制」為解決台灣問題的基本方針，為實現統一的最佳方式，體現中華智慧及台灣現實。

大陸當局強調，統一的「時、勢、義」始終在大陸這一邊 ，宣稱反對台獨分裂和外來干涉的力量更強，實現國家統一的意志和決心更加堅定；也提出統一是歷史大勢，充滿「歷史自信」。習近平多次強調「歷史自信」，要達成兩個「百年目標」，其中新中國建國100周年要達成現代化強國、國家完全統一及民族復興的目標，此為對中共百年建黨歷史及未來建國百年的自信和高度認同。

這種「歷史自信」展現出一種「統一自信」，而解決台灣問題的總體方略及中共對台工作決策部署，展現出對台政策的戰略自信與定力。從推動兩岸關係和平發展、融合發展，到「結束政治對立、實現持久和平」，最終利於推動兩岸統一及民族復興之目標。

作者是台灣佛光大學公共事務學系副教授

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