狄志遠、崔定邦：勇敢向前0＋0

近日社會各階層的確焦躁不安，強烈要求解除部分防疫措施，令經濟活動得以部分恢復，讓香港重新與世界接軌。新思維上周強烈表示，「0＋7」（毋須酒店隔離，只需7日健康監察）措施好應該立即實施，但對香港最佳的做法是0＋0，同時取消所有入境後的活動限制。

世界其他大城市已有方法復常

抗疫之路走了近3年，港人全力配合政府做法，遵守口罩令、限聚令、疫苗接種要求、「安心出行」、疫苗通行證，數之不盡的疫情控制措施。2020年港人一起搶購口罩，今年初又要搶購快速測試劑，最應該得到掌聲感謝的，就是700多萬香港市民。政府應明白，醫護、社會各界及商界面對疫情付出極大心力，不少人甚至經歷過無法與家人見面。

香港是國際城市，我們看見世界其他大城市累積到經驗，找到方法在病毒下恢復正常生活。我們看見新加坡已經超越香港，更擔心東京、首爾甚至台北，會在亞洲復常之路超越香港。

新思維樂見上周五特首李家超聯同醫衛局長盧寵茂宣布0＋3安排，入境旅客雖仍有3日「黃碼」行動限制，未能達到0＋0，但措施公布後，市民心情如釋重負，更多人立即上網到航空公司和旅行社訂票去旅行。冰封多年在「鬼門關」前的旅行社，重現市民排隊報名去旅行的景象，已令商界信心有所提振，最少見到前路。

讓熱愛旅行的港人可盡快出門旅遊，感受到辛苦抗疫3年的成果，將有助市民繼續配合餘下的抗疫措施，見到政府抗疫措施帶來的好處。

新思維同意政府繼續維持機場入境者需接受核酸檢測，作為外防輸入的最重要把關措施。另外，政府其實掌握單身獨居長者的資料，當局應更大規模地組織團隊，逐家逐戶上門打針，進一步推高獨居長者疫苗接種率，為香港建立更強勁防疫屏障。

我們亦認為，現時外出食飯已可做到8人一枱，公眾地方限聚令亦應放寬到8人或以上，以體現措施的一致。

勿再模稜兩可 拖延社會復元

日前港澳辦副主任黃柳權表示，香港調整防疫政策，恢復與世界聯繫，對力爭同內地通關並無衝突。中央政府已賦予香港作為聯通世界的城市定位，昔在今在，即使疫情期間，這個角色不容有失！

港府要讓繼續留在香港的市民和企業，繼續有良好經濟環境。只有0＋0，讓訪港商人及旅客可暢順在港傾生意和遊覽，本地經濟和社會民生才能踏上復常之路的起點。

過去特區政府在管理疫情及推動復元上都缺乏方向及策略部署，0＋3只可說是過渡方案。政府要進一步提出邁向0＋0的方案及時間表，不要再模稜兩可，拖延社會復元，當局要展現由治及興的魄力。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，崔定邦是新思維副主席

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[狄志遠、崔定邦]