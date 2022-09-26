鄭立：懲罰本地創業家 去吸引全球人才？

而同時，新加坡又向相關業者招手。在比各國嚴苛的防疫政策下，眾多外資早已表示對香港失去興趣，並遷往新加坡；現在連本地的產業都被挖角，就令香港政府更顯得尷尬。

就算香港政府略為放寬政策，大家都會疑慮香港政府是否會突然轉風向，再度收緊，正如最近有商界人士表示，投資不是賭博，大家都不想將自己的血本押在有如六合彩開彩、經常突變的政策上。

這也引發了民間開始查究，耗用巨資的科技園，香港政府撥去的百億元投資，到底貢獻了什麼科技出來。聽名字叫「科技園」，大家猜猜會投資什麼？電動車？電腦遊戲？手機遊戲？生物科技？核聚變？半導體？超導體？全部都不是，大家從科技園年報發現，該公司其中一項主要投資是定期存款（註）。

樂觀一點看，可說香港的師奶們，在投資科技方面的能力與眼光，都與本港科技園公司相等，而且人事成本遠比科技園低。雖然我不知道為何這麼多師奶都做定期存款，她們卻沒有因此提升了香港的科技，而科技園做同樣的事，則可以提升香港科技。同一個行為有不同結果，這真的是十分神秘。

資源分配不當 驅使實業者離港

在香港，冒血本無歸的高風險去研發、開發產業的創業家，價值比起定期存款的利息還要低，那香港自然會得到的，是一群不事生產的「食息階級」、專門「搭雞棚」的「雞棚佬」。資源分配的方式，保證了香港會令更多實業者離開，然後吸引更多的寄生者。

那些懂得科技研發與從事實業的人、創業家，他們有錢時，似乎很少會拿去做定期存款，而是勇於冒着賠光的風險，去投資新的專案、產品、技術及事業。所以某程度上，香港也非常創新，不妨對全世界發篇新聞，告訴他們香港花在科技的錢，最後做了定期存款。

讓創業家融資困難、血本無歸、被逼遷、被鄙視，收入比起從事公職的人還低，不斷懲罰勇者，而給予懦弱怕風險的人超高薪水，把錢拿去做定期存款而非投資科技，這樣的政策，看來很能吸引全世界的科技人才。

可見香港政府的科技政策一直是正確的，香港發展不出科技，是因為香港的科技人才太廢，應該引入多些大灣區的專才。以上是結論。

註：〈科技園CEO三財年累計加薪逾10% 公司百億元放定存、回報僅得1.5厘〉，2022年9月23日《am730》

作者是專欄作家

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[鄭立]