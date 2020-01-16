趙汝恒：企業隱藏碳排放 ESG報告需加強評估及披露

要切實執行減碳政策及評估成效，確實評估碳排放量至關重要。筆者通過研究不同領域的碳排放數字，發現目前企業的ESG（環境、社會及管治）報告內，一直沒有詳細表述建築物的隱含碳排放，這部分估計佔香港整體碳排放達16%至30%，不容忽視。

溫室氣體排放的三大範圍

香港上市的公司現時每年必須提交ESG報告，披露能源及水資源使用、溫室氣體排放和污染物排放等環境及社會表現績效指標。當中，氣體排放範圍是按照世界資源研究院／世界企業永續發展協會所發表的《溫室氣體盤查議定書：企業會計與報告標準》（The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard）框架擬定，將溫室氣體排放分類為三大範圍，包括——

範圍一：企業擁有或控制來源產生的直接溫室氣體排放；

範圍二：企業內部消耗（購買或取得的）電力、熱能、冷凍及蒸氣所引致的「能源間接」溫室氣體排放；

範圍三：企業以外發生的所有其他間接溫室氣體排放，包括上游及下游的排放，以及來自廣泛活動的排放（例如僱員商旅、交通燃料及使用公司產品等）。

企業披露碳排放 欠缺準則

目前ESG報告屬於自願性披露，數據及內容取決於企業，沒有統一標準，與財務報告須按監管指引公布有所不同。筆者發現，企業計算「範圍三」碳排放的方法各適其適，部分企業羅列多達15種不同的「範圍三」排放，並分析是否與業務有關聯；有些則涵蓋公幹、輸電和配電損耗及上游運輸和配送資料；有些企業只包括耗紙量、耗水量與污水排放量。更甚的是，部分企業的ESG報告根本缺乏計算方法或「範圍三」排放的數據，造成灰色地帶，亦缺乏官方統計，導致企業公布的碳排放總量，一直與環保署公布的官方數字存在差異。

《香港氣候行動藍圖2050》沒有具體列出「範圍三」的碳減排目標，或許是港府缺乏「範圍三」碳排放的實際數據作出評估所致。筆者建議政府，為企業ESG報告制訂「範圍三」碳排放的審計方法和指引，並納入為必須披露的資料，以更好評估及落實碳中和目標。

在各種「範圍三」碳排放，有一種被隱藏的碳排放是業界正努力減少但鮮被統計，就是建築物從無到有的過程中所產生的碳排放，包括製造建築物料的資源提取和製造的碳排放、建築材料從工廠到施工現場的運輸碳排放，及在施工現場的碳排放。

經濟學中，建築物屬於企業或政府的資本財（capital good），建築物的隱含碳排放因此應納入「範圍三」。有本港地產發展商指出，混凝土、鋼筋和結構鋼的隱含碳排放，佔了整座商業大廈的隱含碳排放近99%，而香港建築物的隱含碳排放佔整個建築物生命周期排放量的25%至38%，比重之高是絕對不能忽視。

香港綠色建築議會（HKGBC）早已設立綠建環評，作為中立的評估系統計算建築物隱含碳排放，旨在提高建築效率和減少碳排放。可是，新建和租賃的建築物碳排放屬於一次過，如果計算在ESG報告內，「範圍三」的碳排放數據就會顯得波動，不利公眾清楚理解和分析企業減排表現。如何更好地報告企業的「範圍三」碳排放，將是環保和商界必須探討的問題。

金融界參與構建ESG認證框架

香港是領先的國際金融中心，積極發展綠色金融。筆者認為，若能建立一個包含制訂標準和提供認證的企業ESG認證框架，令企業披露的數據更有公信力，在申請綠色金融相關貸款時，利息成本或較低，此舉除了促進經濟金融穩健發展之餘，亦為企業邁向更綠色的營運模式提供更大動力，達至可持續發展。

筆者預期，開初在香港建立的ESG認證框架將包括準則制訂、審計和認證；具體的績效衡量標準，則有待進一步討論來確立。然而，這一步有助更準確評估企業以至跨行業的碳排放，完善ESG報告，幫助投資者作出更佳的決策外，亦協助政府制訂適切的減碳策略。因此，ESG認證框架必須讓金融機構共同參與，及制訂一套國際認可的標準。

作者是香港理工大學副校長（研究及創新）、理大科技及創新政策研究中心主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[趙汝恒]