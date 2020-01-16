何順文：破解ESG的一些迷思（上）——社會契約與負責任管理理念

ESG也是資本市場關注的趨勢與新寵兒，綠色金融、可持續投資或ESG基金大行其道。市場不少提供ESG培訓、諮詢、評級、分析、獎項遴選、公關及基金投資等業務的機構，已將ESG概念變為賺錢新商機。但企業ESG報告效益及ESG投資回報則未有清晰證據，也具爭議。

ESG當前5個根本問題

當前ESG的一些根本問題包括：

（1）ESG理念與定義太含糊，有不同理解與期望，3個廣泛與關係不清晰的概念合併一起，缺乏理論支持；

（2）衡量有一定困難，環境和企業管治涉及較客觀指標，而社會指標較多涉及主觀價值，有時一個企業的重大決策可產生矛盾的價值；

（3）如企業或其不同單位使用不同甚至互相矛盾的KPI（關鍵績效指標）時， 一些KPI的負面表現可跟另外一些KPI正面表現互相抵消；

（4）ESG報告有多個互不兼容的國際標準，包括如永續會計準則委員會（SASB）、全球永續性報告協會（GRI）、氣候相關財務揭露（TCFD）、央行綠色金融網絡（NGFS）和國際永續準則委員會（ISSB）等。

（5）不同外部ESG評級機構在E、S和G領域，採用不同定義、指標、比重及衡量方法，缺統一標準，不同評級機構對同一家公司的ESG評級，差距可以很大及相關性很低。

理論上「好心有好報」，基金經理經常吹噓ESG投資有可觀回報；但我們亦看到一些破壞環保及刻薄員工的公司，能往往因壓低成本而取得更多短線利潤。筆者認為問題是怎樣定義ESG的目的，及如何衡量ESG和所謂「回報」。

這些問題都是爭論點，也是市場日益關注的議題。由於很多目前有關ESG報告和ESG投資的問題尚未得到解決，除對企業造成壓力外，不少人懷疑究竟交易所或監管機構對ESG報告要求不時提出零碎修訂，及更多的ESG推廣活動，能否提升ESG效益和價值。上述問題突顯了改革目前ESG模式的必要和急切性。

ESG改革須引入健全理念架構

ESG一詞是在2006年聯合國發起「負責任投資原則」，及2008年倡議「負責任管理教育原則」之後出現（筆者為亞洲首名商學院院長簽署憲章）。然而在此之前，很多公司一直已有發布獨立的管治、社會或可持續報告（後兩者屬自願性質），因此類似ESG報告並非新事物。ESG自2015年以來在港逐漸盛行，尤其是2015年聯合國推出17個可持續發展目標後，涵蓋領域擴展到更廣泛的環境和社會影響。

目前ESG報告缺乏一個健全的「負責任管理」（responsible management）理念架構，未檢視企業目標及對不同持份者的責任。因此，「ESG」可說是一個頗空泛但又很方便的「潮語」，站在道德高地惟欠缺清晰目的。很多人將ESG與企業社會責任、創建共享價值、良心企業、可持續性、持份者資本主義或綠色投資等術語混淆或互用，糾結不清。

然而市場或文獻從未認真討論過為何將「E」、「S」和「G」3個領域綁在一起，為什麼以這個特定次序排列，及它們的相互關聯。事實上，目前大多企業的管治（G）報告都與「E」和「S」分離，ESG報告只集中在「E」及「S」。大多數ESG報告聚焦於環境和投資者的資訊需求，卻很少針對對不同持份者的責任。

為解決當前ESG的不足，需改革ESG報告模式，首要工作就是識別一個健全的理念架構。筆者認同企業是重要的社會機關（social institutions）之一，能造福各持份者和整個社會，因此應從「社會契約」角度重新定義企業的目標與責任。

故此，筆者在2020年提出建立源於社會契約論的「負責任管理綜合理念架構」（Integrated Conceptual Framework of Responsible Management），以修正目前的ESG模式。這個理念架構包含3個相關連的核心領域：Ethics（道德）、Stakeholder values（持份者價值）和Sustainability（可持續性），加上Governance（管治）帶領企業整體方向，以體現「負責任管理」的核心價值。

需平衡所有主要持份者利益

現行ESG模式甚少關注負責任管理的最根本基礎，即「道德」層面，在企業未能為持份者增值前，起碼要遵德守法、不損害其利益。再者，「社會」領域過於廣泛雜亂，包含很多鬆散元素，例如人權、勞工權利、培訓和發展、平等機會及多元性、防貪、職安健、供應鏈管理、產品責任、消費者權益、志願服務及社區參與等，但並未系統地討論不同持份者的期望需要。有見及此，參照上述理念架構，筆者主張將ESG現有的「Social」分拆為「持份者」和「可持續性」兩個領域，而不是廣泛雜亂的「社會」領域。

在「持份者」層面，企業應當對各互相依存的持份者承擔相應責任，因此企業領導不應只關注股東利益，而應為企業賴以生存的所有持份者創造最優化價值。換言之，企業需平衡所有主要持份者利益，並有系統地披露對每一主要持份者的增值與影響。另外，在「可持續性」領域，乃基於「三重底線」（triple bottom line）概念，即對人（people）、地球（planet）和利潤（profits）的長遠影響。

KPI非愈多愈好 需精準具關切性

由於「環境」已包含在「可持續性」中，因此筆者建議保留字母「E」代表「道德」而非「環境」，這樣我們可保留現有的「ESG」縮寫簡稱。有最基礎的商業道德（Ethics），起碼不會損害持份者利益，才能進一步為持份者創造價值（Stakeholder values），最終就有可持續性（Sustainability），加上整體的管治領導（Governance），這4個不同領域是有因果關係，是互補、相輔相成的。企業可根據這4個層面構建可衡量的KPI，但不是愈多指標愈好，反而要更精準和具關切性（例如在環保上可集中於碳排放），讓使用者可因應自己的目標、需要與焦點來考慮。

（編者按：下篇將於下周一(10月3日)刊出）

作者是香港恒生大學校長

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[何順文]