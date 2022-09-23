陳永佳、林韋雄、彭鴻昌：物理治療免轉介 基層醫療擴網絡

孔太太的肩膀不適，苦候一年終獲見公立骨科專科，確診肩周炎並取得轉介信，接受物理治療。公立物理治療部收取信件後，排期輪候10個月。她欲改向私營物理治療求助，惟因轉介信不在手，未能成事，又因不想再花費千多元向私家專科醫生求醫來取得轉介信，現在只能繼續捱痛等待。

余先生是輪椅人士，因需經常以雙臂移動身體，致肌肉勞損，常常要物理治療。他也是領取綜援人士，如需購買復康用品，要物理治療師向社署推薦才可。不過余先生不能直接找物理治療師求助，必須先由醫生轉介，費時失事。

「免轉介」會否導致誤診拖延治療？

上述種種情况都只是冰山一角，反映物理治療的需要甚為普遍。不過，法例要求物理治療師必須在醫生轉介下才能提供服務，令巿民不能直接求診物理治療。就此，物理治療業界多年來不斷要求放寬限制，容許有限度的「免轉介」制度。從病人權益角度來看，免轉介無疑是方便巿民因應自己的需要及判斷，自行尋求認為適當的醫療服務。然而，我們都關注免轉介會否導致延診、誤診，甚至拖延治療？這也是我們在「實施物理治療服務更新轉介系統工作小組」（工作小組）中，曾深入分析及討論的議題之一。

有論者嘗試以「免轉介」及「免診斷」分析問題，前者涉及毋須經醫生轉介而獲得物理治療，並局限於有已知疾病診斷的病人才可，例如已中風的病人可直接接受物理治療，以維持身體機能；後者涉及無醫生診斷，當巿民認為有需要時便直接求診物理治療，例如巿民因腰背痛直接尋求物理治療。論者提出前者可考慮，但後者卻有風險，包括「痛因可能是腫瘤」云云，因此必須先由醫生「診斷」，不可在免診斷下容許物理治療師直接處理。

無取代醫生診斷病情職能

我們知道醫者父母心，醫生因擔心病人在免診斷下被延診、誤診，體現對病人的關心。然而這種擔心有否科學理據？又是否過分憂慮？據悉，外國醫療文獻顯示，容許巿民在沒有醫生診斷下直接尋求物理治療，不會增加治療風險。上述對免診斷的擔心顯然是過慮。

同時，免診斷下，物理治療師如評估（assessment）到病人病情有異，隨時可轉介病人向醫生求診，尋求醫生診斷（diagnosis），根本沒有取代醫生診斷病情的職能。關鍵是物理治療師能否發現異常情况。據悉，本港物理治療培訓水平已大大提升，理應可評估病人身體狀况，以判斷是否合適接受物理治療、是否超越物理治療的專業範圍，及是否需轉介至其他相關醫療專業跟進。

此外，更有醫學文獻回顧顯示，當物理治療師在處理患肌肉骨骼問題的病人時，免轉介物理治療較由基層醫療醫生主導的治療，更能快速令病人有更好的生活質素、更少的殘障程度及較低治療成本。當政府銳意發展基層醫療健康服務，醫療系統應容許市民就物理治療可處理的常見身體健康問題（如肌肉骨骼痛楚），在社區提供物理治療服務的機構內（如地區康健中心、院舍、社會服務機構及私營物理治療診所等），直接接受物理治療服務。

妥善保存物理治療紀錄 保障病人權益

為更嚴格保護病人，工作小組提議較有經驗的物理治療師才可以免轉介方式提供服務，在接受治療的第30日或10次治療次數後仍未完成治療，便需轉介由醫生診斷及取得轉介信後，才能繼續療程。如有已知診斷的病人則不受此限，因這些病人接受物理治療的目的為保持剩餘的身體機能、減慢衰退情况，而不應有治療節數限制。

另外，物理治療師必須妥善保存紀錄，包括開始療程前，由病人簽署接受治療同意書，列明治療目標、治療程序、預計成效、風險及中止治療權利等；完成療程後，撰寫治療總結，列明治療開始時的身體狀况、治療完結時的身體狀况、治療目標達成程度、治療期間特別狀况等。這些紀錄文件必須保存於物理治療機構內，及必須上載到病人的「醫健通」，並免費向病人提供文件副本。

如能夠妥善保存紀錄，及在病人同意下向其他醫護人員公開，將產生制衡作用，有助保障病人權益。工作小組已提出具體方案，現待有關部門接納便可成事。

互相協作 發揮不同醫療專業所長

傳統的醫療概念是一切以醫生為主導，其他輔助醫療人員都是醫生的副手。當然，醫生在整個醫療系統內有非常重要的角色，惟如果巿民的健康需要事無大小、事事必須先經醫生介入，則無形地加重醫生擔子，即使增加醫生數量，亦難以有效率地處理巿民的健康問題，尤其是較普通及輕微的問題，有些根本毋須一開始便由醫生處理，反而經過其他專職醫療人員評估後，如有需要再轉回醫生跟進，更為可取。

這亦正是基層醫療健康的理念。市民如可更方便接觸到所需的醫療健康服務，及更快捷獲處理常見的健康問題（如一般肌肉骨骼痛症），既可有助巿民維持健康，也可令醫護人員各盡其職，市民亦能按自己意願選擇所需的醫療服務。

與其將基層醫療健康的發展聚焦於人手短缺的醫生上，不如擴闊基層醫療健康服務網絡，互相信任、互相尊重、互助協作，才能更為發揮不同醫療專業之所長。無疑，醫者父母心是我們所尊敬的，但父母的過分憂慮，可能成為家長式管治，引來不滿，醫者不可不察。

作者是「實施物理治療服務更新轉介系統工作小組」病人代表

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