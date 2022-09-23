徐英偉：配合國家人才發展規劃 人才戰中後發而先至

人才流動非洪水猛獸

我們首先要分辨近年香港人口減少，是人才流失還是人才流動。人口老化、低生育率，加上嚴格的檢疫要求，令來港工作人數減少，例如過去3年的外傭人數亦減少7萬。但一些專業，如有經驗的機師近年相繼被鄰近地區的公司挖角、經驗豐富的專科醫生選擇移居外地，即使加快培訓注入新血，相信亦不可能在一兩年時間，便能夠補充相同水平的專才。

人才流出過去在1990年代及2003年時亦有發生，但是不少移居外地後受到現實衝擊（reality shock），如沉悶生活、身價貶值、薪金減少甚至遭受歧視等，當中不少人最終選擇回流、下一代回港發展，成為「海歸」。

國家改革開放時也鼓勵人才外出，已故領導人鄧小平當時便主張「學習先進的科學技術，引進先進的技術設備，可以少走許多彎路，有利於改變落後狀况」。當然，人才流動並非洪水猛獸，不要忘記，政府亦一直鼓勵多到大灣區其他城市居住和發展，這種流動可為香港及「姐妹城市」締造雙贏。

不能「太老定」 須主動出擊

香港的固有優勢一直沒有減少，完善的生活配套、高質教育和醫療、簡單低稅制等，多年來吸引了不少世界人才來港生活和發展。然而，面對環球不同地方積極出招，香港不能「太老定」，必須主動出擊：對既有優勢及新政策需加多宣傳，即使人才這刻選擇離開，亦要設法吸引有助香港發展的專才回流，做到後發而先至。

其中一個吸人才最快的方法是挖角。近年政府提出不同措施吸引海外專才，如輸入內地人才計劃、優秀人才入境計劃等。2018年政府推出科技人才入境計劃，去年批核了60人來港，今年上半年則有27人，當中屬人工智能範疇的人才去年有22人，今年上半年則有5人；金融技科人才增加最多，由去年1人升至今年上半年的4人。按申請人所屬地區，來自內地最多，而南韓去年有12人，但今年未見有成功批核個案。希望這些數字只是因為檢疫政策的短期影響，或者如每天的疫情確診數字般，未反映實際情况。

長遠如想要更主動出擊，香港可借鏡星洲早在1998年人力部及經濟發展局在世界各地設立、類似國家獵頭公司的「聯繫新加坡」（Contact Singapore），加強與海外國際人才建立聯繫，為企業及人才提供全面、一站式服務。

說好香港故事 釋除對前景焦慮

雖然本港積極培育新興創科產業，惟海內外很多朋友提起香港，都只會想起金融及服務業，所以中長期還是要做好清晰、精準的產業及人力資源政策規劃，並透過教育和再培訓，讓本地的勞動力和青年有更多出路及上流機會。

有不少朋友坦言，香港似乎仍靠「食老本」、孤芳自賞地認為有麝自然香，人才會主動爭相來港。在此情况下，我們更要對內、對外說好香港故事，令人才、企業釋除對香港前景的焦慮。

新政府的首份施政報告尚有不足一個月便出爐，不少人期望屆時在全面人力規劃上有所着墨，讓大家看到產業和人才發展藍圖，為香港發展注入強心針。

作者是前民政事務局長

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[徐英偉]