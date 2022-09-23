曾志豪：移民潮 有什麼好否認？

可惜，鴕鳥就是不肯把頭伸出來，非要否認「移民潮」。取而代之的是「移居」、「離境」、「外出旅遊」，就差在未弄一個「惡意離港」的項目。中國人都明白，這跟「原區靜止管理」、「原地封控」都是同一目的，就是避免「封城」字眼，就是不肯面對現實。

看看不同官員對移民潮的回應，也是大開眼界，比港姐穿泳衣環節更有可觀性，至少余黎青萍不用那麼生氣。

譬如許多移民人士優先考慮的項目便是子女教育，就是對香港高度政治化的教育環境失去信心，不想變成另一個「戰狼」、「小粉紅」。可是，教育局長蔡若蓮接受傳媒訪問時，認為家庭移民不代表其不信任香港教育，外國放寬移民門檻亦成為誘因。

這真是廢話。如果信任香港的教育制度，香港家長豈會因為「外國放寬移民門檻」便「蟬過別枝」？

別忘記上一屆的教育局長楊潤雄便表示自己「唔想去深入理解，究竟香港（教育制度）應該點幫佢哋（子女）安排」，所以用了「簡單」及「懶」的方法，安排子女讀國際學校及去海外升學。

一句話——以前家長怕孩子變「填鴨」，今天則是怕變「戰狼」，所以才要離開。

全國港澳研究會副會長劉兆佳則比較坦白，認為有人因政治問題而離港並非壞事，反問中央是否需要吸納這些不認同中央的港人。

表面看，劉說的是實話，「非我族類」請離開；但再細想，這不對勁啊，一個城市不是要包容不同聲音，這才是多元融合嗎？再者，九七前後的香港難道不是也百花齊放嗎？為什麼以前的香港，人們不會因為「政見不同」而離港，今天的香港反而容不下異見聲音？「因為政見不同而離開」，只能說明今天香港這個城市是容不下反對聲音。這個才是移民的「充分理由」。

至於港澳辦副主任黃柳權反駁，「一些人講香港實施國安法後，就會變得愈來愈大陸化或者內地化，這些說話危言聳聽，也是帶有政治偏見」，說了半天，原來變成內地是不好的現象嗎？那為何政府天天唱好大灣區，又要我們背靠祖國呢？

作者是時事評論員

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[曾志豪]