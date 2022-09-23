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2022年9月23日星期五
葉蔭聰
筆陣
筆陣：由亂入治的另一頁呢 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：捉濫發免針紙未停 不同警區收投訴續執法 ／文：李先知
田飛龍：聯國人權理事會中 一國兩制話語之爭
曾志豪：移民潮 有什麼好否認？
徐英偉：配合國家人才發展規劃 人才戰中後發而先至
陳永佳、林韋雄、彭鴻昌：物理治療免轉介 基層醫療擴網絡
筆陣：由亂入治的另一頁呢 ／文：葉蔭聰
【明報文章】上月底，新加坡副總理王瑞杰訪港，與特首會面。我只從新聞上看到兩人提及兩地的經貿活動增長，及特首向這位貴賓再次「講好香港故事」。我很好奇，王瑞杰會如何比較當下的香港與新加坡的威權主義歷史呢？
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筆陣：由亂入治的另一頁呢 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：捉濫發免針紙未停 不同警區收投訴續執法 ／文：李先知
田飛龍：聯國人權理事會中 一國兩制話語之爭
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