觀點
葉蔭聰

筆陣

筆陣：由亂入治的另一頁呢 ／文：葉蔭聰

【明報文章】上月底，新加坡副總理王瑞杰訪港，與特首會面。我只從新聞上看到兩人提及兩地的經貿活動增長，及特首向這位貴賓再次「講好香港故事」。我很好奇，王瑞杰會如何比較當下的香港與新加坡的威權主義歷史呢？

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