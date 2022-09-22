陳帆川：熱中脫衣舞店新聞的正經讀者

英國牛津大學路透新聞學研究所今年6月公布的報告指，年輕人迴避新聞的情况愈來愈嚴重，引起全球媒體關注。該研究所最近再發表報告，詳細訪問了72名18至30歲、來自巴西、英國和美國的年輕人，了解他們看新聞的習慣，發現外界雖然以「他們」來形容年輕讀者，但其實每個讀者的習慣南轅北轍。例如外界認為年輕人獨愛短片，其實不然，文字、聲音、圖片、影片，都仍然受不同年輕人歡迎。

兩類「新聞」定義

年輕人對新聞的定義可分作兩類，一是「the news」，就是最傳統的大突發和政治新聞；另外更廣泛的「news」，涵蓋生活、娛樂、體育等。年輕人由於想保持心理健康而刻意迴避新聞，所指的主要是「the news」。他們不是不看新聞，而是不喜歡老一輩所認為最重要、也是新聞人認為最重要的政經新聞。

這並非新發現。回想20年前的香港，通常父母買報紙，長輩看A疊要聞和B疊經濟，子女則愛C疊娛樂新聞和副刊，跟上述研究結果一模一樣。不同的是，以往一家人會透過一份報紙解決不同的資訊需求，如今則分道揚鑣前往不同平台。

主流媒體一直同時提供「the news」和「news」，不過新聞機構在公眾心目中的形象難以扭轉。該報告舉例稱，雖然BBC包羅萬有，但已跟「the news」畫上等號，相反Buzzfeed News的調查新聞拿過普立兹獎，但仍被視為娛樂提供者。

非政經類新聞更受年輕人青睞，但競爭劇烈，因為名人的社交媒體帳戶、記者的Twitter、小規模網媒，乃至一名脫衣舞孃的Instagram帳號，都在這範疇內競逐讀者。傳媒可有什麼對策？

上述報告認為新聞機構無法滿足所有年輕人的需求，只能盡力提高被年輕人選中的機會。既然主流傳媒由嚴肅至輕鬆的新聞都有，應該轉化已有內容，打年輕人市場。不過這實在知易行難，很多記者現在寫新聞都要因應發布平台而設計多個不同版本，疲於奔命。這種轉化內容的成本常被老闆忽視，但記者有苦自己知。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]