楊志剛：以台灣基本法 反制美國的台灣政策法

我們國家在軍事上已作出強力反制。今天的美國已不能肯定武力介入台海會贏,這足使美國不敢介入。隨着中國軍力和綜合實力增長,美國的「不肯定會贏」,會逐漸變為「肯定不能贏」,故此我們軍事上的反制是穩中向好。但政治上的反制,我們卻愈趨被動,後果是縱容台獨勢力。

和平統一的最後窗口

如果沒有台獨勢力背叛國家配合美國,台灣政策法只不過是一紙空文,絕無實質意義。在軍事上的反制,我們針對美國;在政治上的反制,我們要針對台灣。對台強而有力的政治而非武力反制下,台灣人民會感受到全國14億人民及全黨全軍對台灣人民的最大誠意和情義,令台灣人民對統一安心和放心。這是和平統一的最後窗口:制訂中國台灣基本法,以反制美國的台灣政策法、雷霆萬鈞震懾台獨勢力、全面培養支持國家統一的台灣力量,使其不斷壯大。

草擬香港《基本法》用了4年多,另加7年多的過渡期,亦即由1990年4月人大通過香港基本法,到1997年7月1日開始實施基本法。對台灣基本法,我們沒有這樣豪華的時間窗口,亦無此需要。一國兩制構思於1979年首次提出,其目的就是為了解決台灣問題。

實施期限不應遲於2027年

香港先行先試,實施基本法和實現一國兩制,累積了大量經驗,加上國家各級機關和不同智庫對台灣做了長期深入的調研,只需吸納身在台灣面對打壓仍然堅守愛國愛台的專家學者,然後把這些散佈在兩岸三地的智慧組織起來,就能以一年時間完成制訂台灣基本法,並交由全國人大於明年底前審批通過;一旦通過,台灣正式踏入過渡期。至於基本法何時生效,則可以授權人大常委會因應情勢需要,可以隨時召開特別會議,作出相關決議和公布。

實施台灣基本法的日期因應形勢發展,可遲可早,但最終期限不遲於2027年8月1日解放軍建軍100周年。實施基本法包括在台灣派駐解放軍,美國因沒有於台海戰勝的把握,且心知肚明一旦敗走台海,其一眾嘍囉與附庸便會樹倒猢猻散,美國輸不起。美國出盡一切招數但不出兵,是能保存全球霸主餘暉的最穩妥選項。

美國總統拜登近期連番說美國會「防衛台灣」,這不過是零成本而有利11月中期選舉的廉價競選口號。心態上,美國絕對希望在台海和南海挑事,與中國大幹一場,一舉把中國軍力趕出台海和南海,讓美國霸權繼續在全球為所欲為;但在身體上,美國的自我判斷是愈來愈沒有這個把握。

我這個判斷,並非民族主義的一廂情願,而是參考全球4份被廣為引用的美國軍事實力評估報告,來嘗試判斷美國的自我軍力判斷。這4份較權威的報告是:美國智庫傳統基金會的2022 Index of U.S. Military Strength、國際戰略研究所(IISS)的The Military Balance 2022、美國國家情報總監辦公室(ODNI)的2022 Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community,及美國智庫戰略與國際問題研究中心(CSIS)的U.S. Military Forces in FY2022。綜合這4份報告近1200頁的內容,我得出的判斷是美國心知軍事介入台海毫無把握,尤其是在2020年代中期,美國軍隊現代化最青黃不接的時期。

須震懾台獨叛國分子

對中國來說,國家統一是14億人民上下一心、不惜一切代價的必達任務。人大一公布實施台灣基本法,解放軍就依法進駐台灣——是「進駐」,不存在「武統」或「和統」的兩極觀念。這是國家在國境內軍隊的調防,任何外來的意圖干擾是侵略中國;任何來自台灣內部的干擾是顛覆國家安全、是叛國。

對台獨罪犯的叛國行為,台灣基本法必須作出嚴刑峻法的震懾,讓所有台獨分子明確知道,他們會面對日益壯大的國家力量無遠弗屆的終生全球追責。中國與全球181個國家有外交關係,叛國罪犯不論逃到天涯海角,中國會追究、制裁到底,全球金融機構都不會為這些叛國罪犯提供任何銀行服務。

解放軍「進駐」台灣有不少先例可援。1949年1月31日,解放軍進駐北京,25萬國民黨守軍不作抵抗,並接受解放軍收編。國民黨在北京(當年稱北平)各行政機關和公營單位的人員,絕大部分獲留任。而當時下令守軍不作抵抗的國民黨華北總司令傅作義,於新中國成立後成為首任水利部長,其後並出任全國政協副主席。這安排更適用於台灣,支持國家和平統一的台灣軍政人員及所有公務人員,只要配合基本法在台灣實施,不但可悉數留任,更會像傅作義一樣,在統一後有更大的空間貢獻國家民族。

美國的台灣政策法在政治上給台灣賦權、在軍事上給台灣賦力、在外交上給台灣賦名,但這些賦予,在台灣基本法下只會全部勾銷報廢。之後國家會以全國力量,以國家一切為民的政策,讓台灣人民共享統一而富強的中國的一切。這是共享,而不是外部勢力要台灣人民以叛國來換取的給予。共享的不單是物質條件的富足,更有民族自豪、在全球發展的機會。當然台灣從此毋須再剋扣民生資源,以天價去購買美國剩餘而滿佈後門機關的軍備。

草擬中國台灣基本法時間催人、任務逼人,香港有不少人才對這項歷史任務別具慧眼,國家宜委任他們進入台灣基本法起草委員會。他們包括全國人大香港基本法委員會的6名香港成員:譚惠珠、李國章、陳弘毅、莫樹聯、黃玉山和梁美芬。該委員會行事低調,而6名香港成員亦鮮以該委員會身分發表公開言論,但他們處理的問題和提出的高質意見,卻全是對香港影響深遠的頭等大事。當然,還有於1985年12月開始便直接參與基本法工作的香港基本法前諮詢委員會秘書長梁振英,及立法會議員李浩然,後者於清華大學師從法學院前院長王振民而取得法學博士,是年輕一代基本法專家。香港的基本法人才濟濟,只待國家一聲呼召。國家提出一國兩制解決台灣問題至今已是43年,豈容再拖?

作者是教育工作者

[楊志剛]