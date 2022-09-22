羅健熙：香港復常 以排難解憂為目標

撰文之際，香港的新冠確診數字正從每天逾萬宗個案回落，希望能夠繼續穩步向下。而最近，社會上不同政治取態、不同階層、不同行業的人，均表達對疫後復常的冀盼，希望能盡快放寬入境隔離檢疫等限制，算是凝聚了較大的共識。

正如兩星期前我在《明報》此版的文章所提及（〈保港競爭力 防疫應鬆綁〉，2022年9月9日），香港的競爭對手都在加速復常，比較之下，香港的情况落後鄰近競爭地區，社會各界都看到當中的危機。從政府官員近日的表態來看，我也相信政府內部亦感受到相當壓力。香港的長期競爭對手新加坡，當然看準機會「趁你病，攞你命」，不停推出針對性的部署從香港挖走投資者和人才。這個做法對新加坡而言其實相當合理，重要的是香港如何回應。

不應忽略「黃碼」對入境者影響

民主黨建議政府需盡快放寬入境人士檢疫限制，由「3＋4」（3天酒店檢疫加4天家居醫學監察）進一步放寬至「0＋7」，甚至全面取消相關要求，避免本港的國際金融中心地位被邊緣化。

外地投資或經商人士在亞太區有眾多選擇，香港固然有獨特的優勢，但他們亦同時會考慮和比較各地的檢疫要求，並作出平衡。由「3＋4」變成「0＋7」，固然有助吸引他們來港，但是那7天的「黃碼」安排，對他們出入各個疫苗通行證查核處所、外出飲食有很大限制，仍然是香港與其他地區比較時的弱點，不應忽略此方面的影響。

旅遊業一直是香港其中一個重要經濟支柱，上述的7天「黃碼」安排，對希望來港旅遊的人影響更大。如果外出旅遊卻無法在當地餐廳用膳，實在嚴重打擊到該處旅遊的意欲，故此對旅遊業、飲食業、零售業等，即使真的放寬至「0＋7」，仍需要面對很嚴峻的挑戰。

延長放寬融資擔保計劃

幫助企業捱過經濟衰退

飲食業和零售業的困境亦正在浮面。上屆政府推出了「暫緩追討欠租安排」的措施，惟當經濟仍未見好轉、生意仍然低迷，而暫緩追討欠租安排又已經完結，商戶無法繳付租金的情况就變得更加嚴峻，業主一次過追收欠租的金額亦會不斷增加累積，如連鎖西餅店Crostini結業的情况恐怕陸續有來。香港餐飲聯業協會會長黃家和接受傳媒採訪時指，約8000間食肆被追收欠租，他預料或再有2000間食肆因租金問題而結業。

食肆如是，零售業情况亦相差無幾。民主黨認為政府可延長「中小企融資擔保計劃」，並放寬合資格企業的申請，協助企業於逆境中生存，讓更多中小企業能夠捱過經濟衰退的情况。另外，消費券能夠刺激市民消費意欲，我們相信對中小企生存亦有幫助。雖然消費券較多是「治標」的短期提振經濟措施，政府仍應加碼推行。

另一方面，過往很長時間，房屋問題都是市民的最大關注；雖然近日好像逐步被對於未來經濟的憂慮所蓋過，但房屋問題仍然不能忽視。

需檢視過渡房屋項目成效

民主黨認為，面對逼切的房屋需求，必須善用現時已有的土地資源滿足，例如在上屆政府已通過的粉嶺高爾夫球場用地，應盡快用作公營房屋發展。政府亦應透過《收回土地條例》，大規模收回新界棕地（特別是棄置或囤積「曬太陽」的棕地）作公營房屋用途，讓基層市民可以及早上樓、有瓦遮頭。

上屆政府推動不少過渡房屋項目，我相信政府亦應檢視該些項目的成效。坊間有指部分項目興建後只能使用兩三年，我亦有聽聞由非政府機構負責興建相關項目的困難。若以上情况屬實，都是嚴重的資源錯配，應予糾正。

民主黨建議政府加大資源，在空置、仍未有指定用途的政府土地上興建過渡房屋，同時善用空置校舍、疫情後不再使用的隔離設施、市建局收回而未拆卸的單位，及房屋署連續10次編配而遭拒絕的公屋單位，作過渡房屋用途，即時增加過渡房屋的供應，減低輪候公屋人士的租金負擔。

防疫鬆綁、社會復常，是香港很多市民的期望。經歷近3年的疫情，在鬆綁的同時，政府亦需要加大力度協助各行各業加快重回正軌。不論是經營困難的中小企，抑或仍在捱貴租、等上樓的市民等，都會留意施政報告有否為他們排難解憂。

作者是民主黨主席

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[羅健熙]