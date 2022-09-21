鄧潔：入境「0＋7」在即 港應做好三方面準備

近日香港疫情似乎又經歷了一波小高峰，但單日確診人數已逐步下降。不斷下降的感染人數和死亡率，及周邊國家和地區不斷放寬入境措施，展開資本、人才、技術爭奪戰，香港已到了逆水行舟、不進則退的緊要關頭。近3年來，經歷5波疫情後，香港逐漸找到科學防疫方法，漸漸能夠在疫情防控和經濟發展之間找到合適平衡點。

香港的入境政策從7日酒店隔離，縮至3天酒店隔離加4天健康監測，已是相當積極的信號，惟作為國際金融、貿易及航運中心，在歐美及新加坡、日、韓等地相繼放寬入境政策的大環境下，香港若想繼續保持自身聯通世界的獨特優勢和吸引力，需盡快進一步放寬入境措施，力爭做到「0＋7」，這是社會普遍認可的方法。

0＋7需承受相當風險，並且要有相關政策並行推動，才能真正快速地為香港經濟復蘇注入動力。那麼在實行0＋7之前，香港應做好哪些準備？筆者認為，需在築牢公共衛生安全防線、做好服務業人員及物資準備、完善人才計劃這三方面做好充分準備和預案，才能讓0＋7政策發揮最大效果。

築牢公共衛生安全防線

截至9月19日，香港完成接種兩針疫苗者（3歲及以上）已達總人口的91.5%，但完成3針者（12歲及以上）只佔總人口76.5%。目前香港「一老一幼」的接種率仍不夠理想，隨着學校復課、安老院恢復正常運作，老幼群體中未完成接種疫苗的人群有較高的重症風險，若疊加秋冬流感，將會再一次對本港醫療系統造成衝擊，情况不容樂觀，提高老幼接種率刻不容緩。

此外，在0＋7實施前需制訂清晰的指引和預案，及時監控醫院負壓病房使用率，亦應訂明入境香港者倘確診的隔離及治療指引，激活第五波疫情時形成的地區服務網絡，為居家隔離人士提供充足的食品藥品支持。另外要加強對「安心出行」使用情况的抽查和執法力度，減低疫情在社區爆發的隱患，為放寬入境政策提供堅實基礎。

確保航空設施人員充足到位

香港作為國際航運、貿易中心，擔當着重要的樞紐作用；但近年受疫情影響，客運量大跌，國際航運中心角色受到前所未有的挑戰。據機管局數據，本港今年8月抵港乘客人次為24.5萬，雖比去年同期已有提升，但距離疫情前的二三百萬人次，仍有龐大差距。由於疫下需求減少，各航空公司經歷數次大規模裁員，目前民航業存在潛在人力短缺。若0＋7實行在即，需確保航空業人員及設施充足到位，以提高周轉效率，為來港遊客營造良好體驗。

制訂完善人才戰略

對任何社會來說，人才都是相當寶貴的資產。近年受到新冠疫情影響，香港本地引進人才的數量有所下降，根據政府數據，優秀人才入境計劃去年獲批名額僅為2004人，非本地畢業生留港／回港就業計劃有7259宗申請獲批，以上兩項計劃引進人才數量的增速，呈現大幅下降趨勢；科技人才入境計劃去年獲批人數跌幅更大，僅有60宗，較2020年下降48%。同時，香港人口連續下跌，近3年的淨遷出人口多達23.5萬，其中以青年人佔多。

值得注意的是，新加坡在人才搶奪戰中屢出新招，早前又推出「Overseas Networks & Expertise Pass」吸引頂尖人才，只要符合資格，他們毋須預先在當地覓得工作便可獲得簽證，其配偶亦可在不額外申請工作簽證下到當地工作。加上新加坡不斷開放的入境措施，配合其全方位的人才引進策略，在此環境下，香港政府要盡快制訂和完善人才戰略，留住本地人才、吸引海內外人才來港發展。

背靠祖國、聯通世界是香港的獨一無二優勢，香港始終擔當着聯通外部資金、技術、人才及管理經驗的重要門戶，也是中華民族及中華文化與世界交往的重要平台。在國家「十四五」規劃的大背景下，香港要找準自身定位、發揮角色優勢，在新發展階段中做出新的、更大的貢獻。後疫情時代已悄悄來臨，東方之珠風采依舊，惟需做足準備、發揮優勢，以更大的決心和魄力令香港再揚帆起航。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[鄧潔]