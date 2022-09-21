彭耀宗：從循證角度審視物理治療免轉介

物理治療師必先診斷 然後治療

物理治療免轉介的「風險」備受關注，其中最常聽見的質疑是物理治療師只懂提供治療，而不曉診斷；如實施免轉介，物理治療師有很大機會誤診癌病引發的痛症為一般勞損引發的痛症，導致「延誤醫療」。

提出這質疑的人，可能對物理治療師的培訓及職責不太了解。現今物理治療師已不是技術員，只執行已處方的檢查或治療程序。在《註冊物理治療師專業守則》中，已多次提及診斷是物理治療師的工作一部分。就算在現有轉介制度下，並不代表受轉介的病人一定適合接受物理治療，所以物理治療師會恒常為病人病患，包括病歷和徵狀作詳細評估與篩查，如有任何嚴重病理風險或非物理治療專業範圍所能處理的病况，就會立即轉介醫生作詳細的醫療跟進；如篩查無異，就會讓患者了解物理治療的處方，展開療程。這完全符合專業守則對物理治療師的專業要求。

事實上，國外不同研究發現在基層醫療系統內，腰背痛的患者中，被發現有癌症的是相對罕見，普遍率低於0.7%。在物理治療的專業培訓過程中，對於分辨癌源性的痛症和一般痛症，都有很深入的教導和臨牀指引。癌病引發的痛症是持續和涉及相連的健康警號，如體重下降、失眠等。相比較下，一般勞損性的痛症，徵狀有其獨特反應，物理治療師是有足夠專業知識及能力去識別差異。癌症病患者有可能因免轉介被物理治療師診斷出異常痛症，而及時轉介到醫生跟進，又何來會令病人延誤醫治呢？

反觀，現時市民可以免轉介去求診充斥於市面各樣非註冊及缺乏監管的「治療師」，這才是最大的健康風險。

研究證安全 讓數據說話

澳洲在1976年成為第一個實施免轉介的國家，現今有逾80個國家，包括美、加，及鄰近的泰國、印尼等地已容許免轉介，讓市民可直接應診物理治療。如免轉介對市民健康真的會帶來風險，恐怕不會有愈來愈多國家推行，相信這些國家的政府亦不會罔顧市民安全。

多年的研究已力證免轉介不會增加病人健康風險。一項海外研究10年來收集多於1.29萬名患者的數據表明，在採用免轉介後，沒有漏診的嚴重醫學病例。另一項涉及超過5萬宗新症的研究顯示，實施免轉介後沒有增加醫療事故。

亦有人士對於資歷較淺的物理治療師，是否有能力勝任提供免轉介的物理治療服務表示憂慮。物理治療課程參考國際組織World Physiotherapy的指引設計，令畢業生有資格成為「直接應診物理治療師」。能夠識別非物理治療範圍所能處理的病史、病徵，是每名新畢業生都必須具備的基本功。此外，業界將會把自願持續專業進修轉為強制，配合與時並進的物理治療服務，保障對市民的治療水準。

並非取代醫生轉介制度

而是讓市民多一個選擇

坊間有意見認為：「市民只可以根據醫生的分析，從而獲得唯一的知情權，作為自主選擇的基礎。」這說法值得商榷。科技日新月異，只有物理治療師最能夠掌握新而恰當的物理治療方式，並在詳盡評估後向求診者分析療程，這亦是知情決定（informed decision）。基層醫療的免轉介，就是當市民有傷患或感到不適，可選擇直接向物理治療師、中醫師或西醫求診，這就是市民的自主權益；就算日後法例容許免轉介，市民亦可自主選擇先看醫生，尋求物理治療轉介。

亦有人士擔心實施免轉介會導致公營物理治療師轉到私人執業，使公營醫療系統人手更見緊絀，延長病人輪候公營物理治療的時間。以上說法是純屬臆測，一般公營機構都具備全方位的專科部門、資深專業人才、完善的醫療團隊，所以是大多數醫療專業「夢寐以求」的就職機構。即使現時私營市場的待遇比公營機構吸引得多，亦不見得人人喜歡私人執業。海外經驗亦反映，物理治療師的專業興趣沒有因為免轉介而改變或向私人執業傾斜。

此外，現時物理治療課程學位名額大增，有助紓緩整體人手不足情况。公立醫院物理治療師流失問題已存在多年，當局更應正視及處理公營物理治療師流失的基本問題，包括入職起薪點、晉升機制及工作環境等。

益處遠大於風險 優化醫療系統

免轉介能讓市民選擇適時的物理治療服務，避免一些相對輕微的健康問題因延誤治療而變得嚴重，甚至要入院或變成長期病患，大大加重醫療系統負擔。一項系統文獻分析集合各地研究、共超過55萬人次的報告稱，物理治療免轉介降低醫療成本。另一項涉及逾1.4萬名患者的系統文獻分析顯示，相比需要轉介的制度，免轉介能夠減少患者所需物理治療的次數，及帶來更佳的康復效果。

總括而言，實施基層醫療的免轉介物理治療，所能帶來的益處是遠遠大於潛在風險，亦是優化現有醫療系統的重要一步。

作者是香港物理治療學會會長

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[彭耀宗]