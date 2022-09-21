劉銳紹：何當撥去閒雲霧 放出光輝萬里清──寬容歡顏不見 如何由治及興？

（1）從近期一些「小事」談起

──英女王伊利沙伯二世駕崩，大批港人前往英國駐港總領事館弔唁，一度排隊3小時才能致祭。有民眾唱了英國國歌和《願榮光歸香港》，有人喊出「香港加油」等口號，遭警方查問和帶走（是否有其他細節有待了解）。這類事件已非首次，去年「渣馬」長跑時，已有跑手被勸阻不要穿「香港加油」的服飾，此四字彷彿已成為禁詞。市民戲言，以後駕車到油站加油，只能說「加水」好了。

此外在疫情之下，鬧市中的萬人長跑可以考慮，但1000多人在郊外的「毅行者」越野活動卻不獲批准。有人質疑官方是否擔心，在深山野嶺難以監管敏感標語？總之，「閒雲」處處隨風在，不見寬容與歡顏。

──在內地也有不少「閒雲」。最新例子是，消息指維權律師王全璋及其妻子李文足、「709案」的李和平律師及其妻子王峭嶺，可能出席美國駐華大使館的美國獨立日活動，均被限制出行，被迫留在家中。大凡敏感日子，這類事情都會自動出現。多名「天安門母親」在「六四」之日就會得到「特殊對待」，劉曉波夫人劉霞更形同被長期軟禁。這種「閒雲愁霧」，已是屢見不鮮。

──這令我想起33年前的同類事件。美國時任總統老布殊訪華，離去前設宴感謝中國款待，邀請時任國家主席楊尚昆出席，但同場邀請了被開除出黨的方勵之。中國為免出現尷尬場面，出盡千方百計阻止方勵之到場，在市內飛車追逐攔截；方勵之欲乘巴士前往，交通警員則不准巴士停站、乘客不得上落。最後，官方成功了，方勵之只有回家，但全世界的新聞焦點都從「中美友好」轉移到方勵之被禁足之上。33年千般事，「閒雲」不散似舊時？

（2）淺層分析為何「閒雲」不散

──從中國角度看，這些「閒雲」都是外國或異見人士製造出來的。外國經常在「民主、自由、人權、法治」等問題上搞小動作，借題發揮，惡意攻擊，甚至故意「剃眼眉」。所以，中國必須義正辭嚴地迎頭痛擊。對於那些「甘於被外國利用的人」，也要加以限制和懲戒，以免造成「壞榜樣」。

──但從外國角度看，其實這些都是「初級干擾戰」的策略而已。它們用最低廉的政治成本，經常只是三言兩語，故意挑動中國的政治神經，即可引發中國「用核彈打蒼蠅」，最後「核彈」還是打到自己境內。且看輕輕的三言兩語、小小的「閒雲愁霧」、一兩個惺惺作態，就引發中方怒目相向、揮拳出擊。這傷不了敵人，但揮拳對內時卻造成中國官民矛盾，至少是情緒上的對抗。中國指摘外國別有用心。對呀，確是這樣，但外國的政治成本實在太輕，而且有了中國的加力，往往事半功倍，怎會不經常使用呢？

──可見，上述例子本來可以是小事，惟處理不好就會變成自傷的大事。我理解官方為了顯示立場和威嚴（包括國家尊嚴），於是採取從嚴處理的手法，殊不知其實可以彈性處之。如能理解「蟬噪林愈靜，鳥鳴山更幽」的奧妙，就會明白偶爾讓蟬聲和鳥聲出現，更顯得一切平靜安寧，可以睡大覺了。否則，愈是擔心「細水將會變成河」，跟着築堤建壩，反而會「一石激起千重浪」，涓滴終會變江河。

（3）深層次分析「閒雲」如何形成

──其實這種自製「閒雲」，跟着變成黑雲暴雨的思維方式和教訓，已使中國一傷再傷。其中一種思潮就是「凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對」。表面上這是敵我分明的正確立場，但往往又陷入是非模糊、計算失準、因小失大的困境。今天的中國雖已走出毛澤東的盲目年代，但餘波仍在，必須警惕。

這裏可舉一例。末代港督彭定康主政時，推出「九二政改方案」。其實這個方案的原形是香港一批擁護回歸的人士所提出，並已交到港澳辦時任主任魯平手上。他閱後初步認為可行，並轉上級研究，得到不錯的反應；但中國處理政治事件十分謹慎，必須仔細研究。就在相若的時候，彭定康也知悉有此方案，於是趕快改頭換面，變成他的「九二方案」。這就糟了，敵人的方案怎可接受？如果跟從，豈不是被敵人牽着鼻子走？

其實當時已有建議提出，「他打他的，我打我的」，只要說明北京早已收到港人方案（提交的日期可以作證），並樂意考慮港人意願，一起研究，就不怕彭定康自吹自擂了。可惜，最後礙於不能「與敵人同流」，繼而改變主意，才被彭定康搶喝頭啖湯，只需修修改改，卻能民意滿載，中方於是罵他為「千古罪人」。

──另一個自製「閒雲愁雨」的原因，就是「一日為敵，終生為敵」的鬥爭基因。試想，王全璋即使犯了罪，但已刑滿出獄，理應回復平民身分，可以自由活動。可是官方總擔心「死灰復燃」、「尋釁滋事者冥頑不靈」，一定要對方永遠五花大綁，才會稍為安心。這種心態不單對外敵如是，對內部的「不穩定因素」也如是。從官方的政治需要來看，這種「（自）製敵（人）之法」，是維持威權的不二法門；惟從由亂到治、由治及興的發展角度看，卻是削足就履、自我抵消。

──港府最近宣傳希望2019年「反修例事件」的參與者回頭是岸，並願意設法協助。我從眼前相安無事的角度看，對此表示肯定，還希望看到更多實際和有效行動。但官方不宜擺出「一貫正確、不容置疑」的姿態。例如當時商業電台記者被海綿彈射中一事，我了解官方要維持警隊士氣，但作出「投訴無法證實」的結論，未免難以自圓其說，自然引起質疑。總之，閒雲當撥去，始能萬里清！

作者是時事評論員

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]