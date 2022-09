歐陽五：世界需要怎樣的大國

說到世界大國,許多人都會想到如同上演「三國殺」的中美俄。一個很流行的看法是,50年前,美國外交大轉向與中國建交,意在一石三鳥,即在與蘇聯的爭霸中搶得先機,在中蘇之間打下楔子,並通過接觸而改變中國。

半個世紀後,當中國在多個領域開始具備一爭之力,美國後悔了,開始轉為對中國「極限施壓」,使中俄逐漸「抱團取暖」,尤其最近在烏克蘭戰場失利後,俄羅斯更迫切需要中國。

然而,當我們從「三國殺」的恩怨糾葛中抽離,從全世界的角度來看,在這個尤為動盪不安的時代,我們究竟需要怎樣的大國?

美國或非傳說中那麼和平民主

不可否認,二戰後建立的國際秩序,儘管有着這樣那樣的問題,終歸是給人類帶來了難得的70餘年整體和平。這其中,美國功不可沒,尤其美國推動並主導的經濟全球化,以及無數從其肇始的科技進步等,讓整個世界——包括中國——都受益匪淺。

但同時,讓人糾結的是,這個實質上從建國至今僅有16年無打仗的國家,可能並沒有傳說中那麼和平、民主,尤其是近些年發生在伊拉克、阿富汗、敘利亞等國的故事,讓人不寒而慄。或許,這些國家被稱為「大國墳場」,但真正顛沛流離的卻是這些國家的普通平民。究其原因,是好心辦壞事也好,是美式民主政治「水土不服」也罷,美國自身的國家利益與價值觀外交之間矛盾外溢的負面影響,是一大重要肇因。

尤其當美國認為其全球霸權受到威脅而將這兩者的勉強平衡打破,我們看到阿富汗喀布爾機場美軍撤退的決然,看到烏克蘭戰場的拖而不決,整個歐洲乃至世界都被美國的「攬炒」拖入泥潭。此時,更加深刻體會到美國哥倫比亞大學教授Jeffrey Sachs的一語中的:「你要麼與我們為伍,要麼與我們為敵。美國應該引領,盟國則應該追隨,而反對美國至尊地位的國家將會遭殃。」

即便與前任的商人總統直白地將美國利益優先掛在嘴邊不同,現任美國總統拜登竭力以「相同價值觀」團結盟友,但這個華麗大袍下掩蓋了多少虱子,只有身處其中才知曉。這也是為什麼「芯片聯盟」四方互相猜疑,至今一事無成,而美國極力拉攏的印度卻公開宣稱退出「印太經濟框架」的貿易談判進程。

中國拿出真金白銀實幹

那麼,已被美國視為長遠戰略競爭對手的中國,表現又如何?1950年代,中國提出和平共處5項原則,曾被大多數發展中國家認同;最近這些年,中國又先後提出人類命運共同體理念、全球發展倡議、全球安全倡議等。了解中共歷史的人說,這是共產黨人懷有改變世界的雄心;熟悉中華文化的人說,這有天下大同、協和萬邦的文化淵源。無論如何,這些理念倡議能夠被聯合國等寫入正式文件,足見其蘊含世界認同的共同價值,與西方主流價值觀亦存在頗多相通借鑑之處。

更重要的是,中國是在拿出真金白銀地實幹。以「一帶一路」為例,中共最高領導人自疫情以來首次外訪的哈薩克,是9年前「絲綢之路經濟帶」的首倡之地,截至去年底,中國對該國投資存量達220億美元。

反觀美國,拜登總統在去年的G7(七國集團)峰會上,雄心勃勃提出「B3W」(Build Back Better World)計劃以填補全球40萬億美元的基建空缺,一年過去,美國投資額總共不到600萬美元。於是,改頭換面的「PGII」(Partnership for Global Infrastructure and Investment)計劃在今年的G7峰會上粉墨登場,但未來5年能否籌集到所承諾的6000億美元實難預料,畢竟現實是美國國內的4萬億美元基建已被一再「腰斬」。

上合組織為世界帶來穩定

值得觀察的是,上合組織在上周峰會後迎來新一輪擴員,至少10個國家加入或提升了在該組織的法律地位。有人認為這是「東方北約」;有人認為中國急於填補美國留下的全球領導力真空。

在筆者看來,能夠將中東、中亞等地區不穩定因素拉在同一框架下,未嘗不是一種勇氣,是在動盪時代給世界帶來的穩定性。更何况,與北約的「唯美獨尊」不同,上合更強調「遇事多商量,有事好商量」的東方合作模式,否則,「冤家」印度與巴基斯坦如何能坐在一起,莫迪又如何能在峰會上與普京嗆聲?

作者是時事評論員

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[歐陽五]