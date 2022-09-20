歐陽五：世界需要怎樣的大國

說到世界大國，許多人都會想到如同上演「三國殺」的中美俄。一個很流行的看法是，50年前，美國外交大轉向與中國建交，意在一石三鳥，即在與蘇聯的爭霸中搶得先機，在中蘇之間打下楔子，並通過接觸而改變中國。

半個世紀後，當中國在多個領域開始具備一爭之力，美國後悔了，開始轉為對中國「極限施壓」，使中俄逐漸「抱團取暖」，尤其最近在烏克蘭戰場失利後，俄羅斯更迫切需要中國。

然而，當我們從「三國殺」的恩怨糾葛中抽離，從全世界的角度來看，在這個尤為動盪不安的時代，我們究竟需要怎樣的大國？

美國或非傳說中那麼和平民主

不可否認，二戰後建立的國際秩序，儘管有着這樣那樣的問題，終歸是給人類帶來了難得的70餘年整體和平。這其中，美國功不可沒，尤其美國推動並主導的經濟全球化，以及無數從其肇始的科技進步等，讓整個世界——包括中國——都受益匪淺。

但同時，讓人糾結的是，這個實質上從建國至今僅有16年無打仗的國家，可能並沒有傳說中那麼和平、民主，尤其是近些年發生在伊拉克、阿富汗、敘利亞等國的故事，讓人不寒而慄。或許，這些國家被稱為「大國墳場」，但真正顛沛流離的卻是這些國家的普通平民。究其原因，是好心辦壞事也好，是美式民主政治「水土不服」也罷，美國自身的國家利益與價值觀外交之間矛盾外溢的負面影響，是一大重要肇因。

尤其當美國認為其全球霸權受到威脅而將這兩者的勉強平衡打破，我們看到阿富汗喀布爾機場美軍撤退的決然，看到烏克蘭戰場的拖而不決，整個歐洲乃至世界都被美國的「攬炒」拖入泥潭。此時，更加深刻體會到美國哥倫比亞大學教授Jeffrey Sachs的一語中的：「你要麼與我們為伍，要麼與我們為敵。美國應該引領，盟國則應該追隨，而反對美國至尊地位的國家將會遭殃。」

即便與前任的商人總統直白地將美國利益優先掛在嘴邊不同，現任美國總統拜登竭力以「相同價值觀」團結盟友，但這個華麗大袍下掩蓋了多少虱子，只有身處其中才知曉。這也是為什麼「芯片聯盟」四方互相猜疑，至今一事無成，而美國極力拉攏的印度卻公開宣稱退出「印太經濟框架」的貿易談判進程。

中國拿出真金白銀實幹

那麼，已被美國視為長遠戰略競爭對手的中國，表現又如何？1950年代，中國提出和平共處5項原則，曾被大多數發展中國家認同；最近這些年，中國又先後提出人類命運共同體理念、全球發展倡議、全球安全倡議等。了解中共歷史的人說，這是共產黨人懷有改變世界的雄心；熟悉中華文化的人說，這有天下大同、協和萬邦的文化淵源。無論如何，這些理念倡議能夠被聯合國等寫入正式文件，足見其蘊含世界認同的共同價值，與西方主流價值觀亦存在頗多相通借鑑之處。

更重要的是，中國是在拿出真金白銀地實幹。以「一帶一路」為例，中共最高領導人自疫情以來首次外訪的哈薩克，是9年前「絲綢之路經濟帶」的首倡之地，截至去年底，中國對該國投資存量達220億美元。

反觀美國，拜登總統在去年的G7（七國集團）峰會上，雄心勃勃提出「B3W」（Build Back Better World）計劃以填補全球40萬億美元的基建空缺，一年過去，美國投資額總共不到600萬美元。於是，改頭換面的「PGII」（Partnership for Global Infrastructure and Investment）計劃在今年的G7峰會上粉墨登場，但未來5年能否籌集到所承諾的6000億美元實難預料，畢竟現實是美國國內的4萬億美元基建已被一再「腰斬」。

上合組織為世界帶來穩定

值得觀察的是，上合組織在上周峰會後迎來新一輪擴員，至少10個國家加入或提升了在該組織的法律地位。有人認為這是「東方北約」；有人認為中國急於填補美國留下的全球領導力真空。

在筆者看來，能夠將中東、中亞等地區不穩定因素拉在同一框架下，未嘗不是一種勇氣，是在動盪時代給世界帶來的穩定性。更何况，與北約的「唯美獨尊」不同，上合更強調「遇事多商量，有事好商量」的東方合作模式，否則，「冤家」印度與巴基斯坦如何能坐在一起，莫迪又如何能在峰會上與普京嗆聲？

作者是時事評論員

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[歐陽五]