程春華：「上合模式」對全球能源善治意義深遠

撒馬爾罕宣言指出，將繼續深化上合組織國家能源領域合作，落實去年8月12日在塔吉克杜尚別通過的《上合組織成員國能源領域合作構想》，歡迎通過《上合組織成員國可再生能源領域合作綱要》。

全球能源面對三大危機

當前，能源冷戰思維與集團政治回潮，能源合作赤字、發展赤字、信任赤字、治理赤字有增無減，全球能源面臨三大危機挑戰。

一是局部動盪引發能源供應鏈危機。地緣爭端損壞能源供需產業鏈、價值鏈，導致油氣供不應求、價格飈升，剝奪民眾平價消費能源的基本人權。中亞國家油氣出口與僑匯收入減少，加劇經濟社會民生矛盾，引發局勢不穩。上合組織中亞等成員國在美歐俄能源爭端中處境尷尬，難以選邊站隊，需在多重壓力下捍衛獨立自主的多元外交原則，有賴上合組織加強協商與協調，維護區域與全球能源格局穩定。

二是氣候變化加劇能源轉型安全危機。高溫乾旱（旱澇交替）等極端天氣增加能源需求，阻滯油氣開發，缺風少雨的天氣降低水電核能與風能效率，洪災摧毁油氣煤電風光核等能源設施。中亞地區尤其存在油氣與水資源分佈不均與匱乏等問題，極端氣候也阻礙新能源所需關鍵礦物的開發利用。

三是歐洲乃至全球能源市場失衡失調。能源受政治干擾，成本增加，美歐俄能源爭端撕裂全球油氣市場，國際油氣價格體系條塊分割，形成美國、西方高價與中印等國平價的「國際油氣價格雙軌制」。俄歐能源摩擦致兩敗俱傷，政治安全障礙使歐洲難引俄能源解近渴，不得不受「歐洲油氣溢價」煎熬，俄羅斯則「有氣難出、有油難售」。

今年9月2日，國際能源署執行董事Fatih Birol在印尼G20（二十國集團）能源轉型部長級會議上，要求各大經濟體應優先採取行動，確保安全、負擔得起和可持續的能源，以應對世界目前面臨的能源危機。

上合組織國家傳統與新能源潛力巨大，擁有世界四分之一的石油儲量和44%的天然氣儲量，天然氣生產份額佔全球總額的30%，塔吉克與吉爾吉斯淡水資源佔中亞的80%以上。上合組織走出一條「結伴不結盟、對話不對抗、獨立不獨行、互助不互斥」的能源善治新路，對世界有積極啟示。

構建能源命運共同體 彌合分化割裂

一是政治互信保障能源安全。與美歐俄因信任赤字爆發能源對抗衝突不同，政治互信為上合組織能源合作奠定基礎。中國與中亞國家通過雙邊機制、上合組織能源部長會議、亞洲相互協作與信任措施會議、「中國＋中亞五國」會晤機制等平台，加強能源合作。上合組織國家即使在能源等具體領域有所分歧，也本着互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」，依據相關國際法，借助能源爭端解決機制，通過協商斡旋談判仲裁或訴訟等方式和平解決。

上合組織國家涵蓋能源出口國、過境國與消費國，發揮各自資源稟賦、通道優勢與資金技術市場優勢，共同確保區域能源產業鏈、供應鏈與價值鏈通暢，為經濟發展提供動能。中國中亞合作，既有中哈石油管道、中國—中亞天然氣管道、奇姆肯特煉油廠現代化改造等傳統油氣合作基礎，也呈現哈薩克札納塔斯100兆瓦風電等新能源合作亮點。中國將新能源產業的發展成果與成員國共享，助力成員國的能源減貧振興與經濟社會安全。上合組織格外尊重巴基斯坦、白俄羅斯與中亞等小國，誠心協助其發展進步，成員國的認同感、歸屬感與凝聚力空前提升。

二是互利合作獲得能源發展。與美國、西方實行單邊主義及保護主義破壞能源全球化，搞脫鈎斷鏈，加劇能源危機不同，上合組織倡導開放包容互利合作，照顧彼此利益訴求，堅持共商共建共享原則，強化發展戰略對接、互聯互通，始終走互利共贏、共同繁榮的能源發展之路。上合國家合作領域涉及上中下游、新老能源一體化，構建多元一體的能源共同體，使各國共享能源繁榮發展。

三是多邊主義捍衛能源公平。上合精神與77國集團（Group of 77）及不結盟運動精神一脈相承，追求獨立自主、互信互助，不捲入任何冷戰與集團政治，這是其吸引力、影響力和軟實力提升、朋友圈擴大的主要原因。堅持真正的多邊主義，齊心協力完善全球能源治理，才能推動國際能源秩序更加公正合理。

上合組織能源合作的最大價值是挽救能源全球化，彌合地緣分歧所致的能源分化割裂，平衡單邊主義、霸權主義與能源脫鈎、長臂管轄制裁等壓力，構建能源命運共同體，為全球能源治理增加發展中國家的話語權。

作者是北京大學世界新能源戰略研究中心特邀研究員

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[程春華]