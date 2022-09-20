張炳良：成也新冠 敗也新冠——復常乃當前最大的政治

新冠病疫不單威脅公共衛生和生命安全，也嚴重衝擊社會和經濟生活，處理不善更造成管治危機。能否危中轉逆為順，考驗政府的領導能力。2020年11月，美國時任總統特朗普輸掉選舉，無法連任，一般歸咎其治疫失敗，使世界一級醫療強國淪為全球重災區之一。相對上，武漢爆疫後中國政府一度十分狼狽，但很快便以舉國之力扭轉疫情、堵截傳播、恢復生產，增強了國家主席習近平國內民望。

新西蘭總理阿德恩靠強硬抗疫政策，不惜兩度封國，表現曾長居國際前列，並於2020年10月壓倒性贏得國會大選，強勢連任。香港前兩年抗疫出色，優於新加坡、韓國和日本，惟今年初第五波卻近乎淪陷，中央要派出專家指導抗疫，令港人面目無光，新冠成為壓倒林鄭月娥政府「駱駝背上最後一根稻草」。

治疫論英雄，成也新冠，敗也新冠。但時移世易，疫情已有質變，當前挑戰在於盡快鬆綁、社會回常，同樣考驗領導力。

病毒變種 危機也變異

疫情近3年，一方面人們抗疫疲勞，另方面社會為抗疫已付出很大代價，人們在問是否仍然值得。新冠不斷變種，Omicron是分界點，改變了基於前兩年抗疫經驗的「遊戲規則」。由於曾受感染的人口比例已大增，加上2021年疫苗面世，疫苗接種覆蓋面日廣（註1），客觀上已構成一定的社會面免疫屏障，縱使感染仍多，但重症及致死率在下降。

2020年東亞防控疫出色，靠的是嚴厲遏堵政策（全面篩檢、追蹤隔離、封區封城、限聚限業等），後來歐美國家紛紛仿效，包括一些早期輕視新冠威脅、視之為「亞洲病毒」者。但自去年後期起，原「強硬派」如新加坡、越南、新西蘭和澳洲，及接着韓國和日本，都陸續鬆綁，重開國家，恢復通關，社會回常。今天各國戰略重點多轉移至疫苗接種、控制高危者感染，同時大幅放寬或撤銷原有防控限制，為低迷的經濟重拾復蘇空間。

新冠是否已近尾聲，還說不準，但須承認，專家們對病毒的認知仍屬有限，連世界衛生組織亦一直落後於形勢。今年1月24日世衛總幹事譚德塞還在警告：「設想Omicron乃最後一個變種及我們已處於終局，是危險的……相反，在全球範圍，目前對更多變種的出現具備理想條件。」但至9月14日他卻豪言「我們從未像現在這樣身處更好的位置去結束大流行……我們還沒有到達那裏，但終點就在眼前」，儼然打倒昨天之我。

怎樣「共存」以減低風險

信或不信世衛也好，基本盤是：新冠病毒無症狀、傳播力強、變種快，並趨向風土病化。以Omicron及其BA亞系毒株跟之前如Delta變種比較，雖傳染不絕但殺傷力已見減弱。我們不應仍以2020、2021年疫情高潮時的眼光去看待今後去向，既不過早把新冠與一般流感相提並論（一切仍待科學研判），也總不能長期高壓處之，讓「負界外效應」（negative externalities）持續，使社會經濟內傷不止。

有以「與病毒共存」言之，儼然人類處於主動，可有所選擇，被對立者批評為「躺平」及投降主義。實情是病毒不斷異變去適應人類的應對，互相博弈，人類已揮之不去，所以「共存」是客觀狀態而非主觀選擇。怎樣「共存」以減低人類生命生活風險，才是往後策略重點。我們已過了「消滅」病毒的時機，追不回原點。

新冠科學仍在發展中，當政者身負重任不敢輕率定斷，須保生命又要保生計，平衡風險有時說易行難，且由於政治能量不足，更缺乏底氣去作出後果可大可小的抉擇。但現實不容許守株待兔，人們和商戶企業總不能無止境地守下去而不知終局所在，否則「手術成功但病人死去」。在未知中求可知、增確定，乃民心所向，政府不能漠視。

經濟已成民情最大焦點

新冠持續近3年，全球抗疫疲倦，醫護系統不能長久處於崩緊狀態，否則必危及新冠以外的病患。與此同時，烏克蘭戰爭已導致全球能源、糧食及金融的嚴重危機，通脹和利率急升，若仍以封關封城及嚴厲限制營業和社會活動舉措為指定動作，勢必雪上加霜，經濟陷入大衰退。復常乃全球當前最大的政治，例如新西蘭國民更關注物價和經濟壓力，阿德恩的抗疫光芒已失，其執政工黨民望落後於反對黨。

內地堅持「動態清零」，也感壓力日增。今年以來Omicron及BA變種侵襲，多個省市爆發疫情，封城強檢，禁足停業，以盡早社會面清零，但也造成沉重的經濟損失及民生影響。上海、香港等城市的經驗，促使中央反思如何做好精準防控、減少代價。 在「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」主調下，中央重申動態清零政策之同時，要求建基於科學、不搞一刀切，並要全國抗疫不忘經濟。

香港何去何從？

行政長官李家超上任後表示，整體防疫政策有5點：（1）不躺平，控制確診數字；（2）以科學精準的方法識別不同風險級別人士；（3）平衡風險和經濟動力，在風險可控的情况下維護民生活動和香港的競爭力；（4）減重症減死亡，防止輕症變重症、重症變死亡；（5）保護高風險人士，包括老幼和長期病患者。五大原則合理而適切，關鍵是如何把握當中優次及再平衡風險。

人們常把香港跟新加坡比較，兩城目前處理疫情策略截然不同：新加坡全面開放回常，香港仍限制處處、未放寬通關。香港防控措施仍嚴厲，醫護水平相若，且病牀比例較高（註2），可是看疫情主要指標（圖1及2），近半年（即香港第五波高峰後）新加坡疫情反而較輕。除了疫苗接種率不及新加坡外（長者尤甚），究竟香港的缺失在哪裏？若香港能做到新加坡般鬆綁，會否被視作「躺平」或陷國家於不義，還是可受肯定之例外？

復常乃求存之戰

現實上沒有毫無「輸入」風險的通關，也沒有毫無「本地傳播」風險的社會經濟復常，關鍵是可承受多大的相對風險。若未來一年確診仍像目前般膠着、時有起伏，而香港仍僵化避險，則國際生意會大量流失、外資和人才遷走、盛事賽事他移、旅遊民航等低沉不起。經過2019年動亂及陷入國際地緣政治惡勢，香港欲維持全球樞紐地位，本已是一場硬仗；若再自我封鎖、自削競爭力，又怎能發揮國家「十四五」規劃所期望的「八大中心」作用（註3）？更遑論領引粵港澳大灣區走進國際。

跟內地和海外復常通關同等重要，但因涉不同條件，毋須綑綁一起，應循務實原則按具體條件解決。「一國兩制」下香港主要面向國際，港式動態清零須結合全球疫情最新發展、香港戰略定位及世界各地復常趨勢，做好新形勢下的危機認知和風險管理。

抗疫乃保護生命的生存之戰，通關復常何嘗不是保持香港城市活力的求存之戰？經濟挫敗則什麼民生也無從說起。人們期望李家超特首在10月發表首份施政報告時，展示清晰進取的終局路線圖。

註1：按「Our World in Data」資料，亞洲的疫苗完整接種率達72%，歐盟73%，北美65%，南美77%，一些國家地區達到八成以上

註2：香港每1000人口為5.7，新加坡為2.5，儘管其深切治療病牀比例為每10萬人口有5.7，較香港之4.0為高

註3：「八大中心」即國際金融中心、國際航運中心、國際貿易中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、國際航空樞紐中心、國際創新科技中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心

作者是香港教育大學公共行政學研究講座教授（兼任）、前運輸及房屋局長（2012-2017）

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[張炳良]