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袁彌昌

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筆陣：香港與國際通關不容樂觀 ／文：袁彌昌

【明報文章】隨着入境人士酒店檢疫方案放寬至「3＋4」（3天酒店檢疫加4天家居醫學監察），各界已預期在11月繼續放寬至「0＋7」，並藉着11月舉行金融峰會、國際七人欖球賽及金融科技周，逐步「解封」香港。

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