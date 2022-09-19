姚潔玲：愛惜學生 從教育系統着手預防自殺

學生什麼時候面對較大壓力，也可從社聯的「港講訴Time to Heal」計劃數據看出端倪。此計劃由2019年9月起推展，為有緊急精神健康需要人士提供資助，以接受心理或精神科治療，至今共接獲4000多宗申請，六成申請人為6至24歲兒童及青少年。而每逢復課或考試月份，有關資助申請數目就會急增。在今年5月，計劃共接獲223宗6至24歲人士申請，為同組每月平均申請宗數的3倍，其中四成（93宗）為需要面對文憑試課程的15至17歲高中生群組。

根據2015年政府的《香港精神健康調查》報告，疫情前本港青少年患精神疾病的比率為16.4%，早已高於全球的13.4%。面對反覆不定的疫情、多變的校園防疫政策，不難想像會加劇學生情緒問題。世衛指出，在新冠疫情爆發的第一年，全球焦慮和抑鬱患病率大幅增加25%，疫情導致的社會隔離狀態，帶來前所未有的壓力，其中年輕人和婦女所受影響最嚴重。

減輕學業壓力 提供學習調適

就預防學生復課後的自殺潮，社福界建議從教育系統着手，呼籲教育界減輕學生學業壓力，尤其為有精神病及特殊教育需要的學生提供學習調適，協助他們處理在疫情下更為突顯的學習功能缺損。

按前線社工觀察，復課再加上考試，有精神健康問題的學生實在難以招架。他們受病情或藥物副作用影響，常會疲倦渴睡或頭暈，注意力、記憶力、計劃及組織力、語言流暢度等下降，難以專注學習或活動，以及完成和準時繳交功課，學業壓力是他們面對的最主要壓力之一。因此，提供學習調適是學校可以即時做到，又是對他們最實際的幫助。事實上，教育局自2017年已將精神病納入為特殊教育需要類別。平等機會委員會更指出，協助有精神病的學生學習和享受校園生活，調適是必須的；對所有學生有劃一要求，但令殘疾學生處於不利，就是間接殘疾歧視。

然而不少學校管理人員、教師及家長，因對精神病及《殘疾歧視條例》認知不足，不明白學習調適的意義，擔心會阻礙學生適應社會，或被指偏袒有精神病的學生，而未有調節功課及考試測驗的要求；也有一些學校管理層對師生精神健康未有足夠重視，令教師工作超負荷，難再為有特別需要的學生作個別安排，在種種校本因素下，並未為有需要的學生提供調適。

教局須助學校實踐「實務守則」

其實，「合理遷就」是回應學生的功能缺損以促進其成長，重點在於提高學生的獨立能力，亦有助其他學生明白，社會共融就是要為有需要的人士消弭障礙，彼此尊重與接納，共同享有平等的學習機會。教育局有必要加強有關培訓及監察，協助學校實踐《殘疾歧視條例教育實務守則》。

學校是青少年在家以外的最重要成長場所。疫情下年輕人面對非一般的衝擊，減低學業壓力既能讓師生喘一口氣，減低一項主要的自殺危機因素的出現風險，亦可具體有力地向學生說：「我明白你的苦，我愛你。」

作者是香港社會服務聯會總主任（兒童及青少年）

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[姚潔玲]