鄧淑明：讓年輕人看見希望

不過，近日媒體見到的景象卻令人憂心忡忡。首先，本港青年勞動力大減。據統計處9月公布的資料，今年首6個月全港人口減少1.9%，其中20至24歲勞動人口大幅下降達23.4%，25至29歲者也減少8.6%，半年已減少了8萬多青壯勞動力。這在短時間內雖然未必會動搖香港的金融中心地位，但在商業、服務和金融等各範疇上，長遠肯定令人手更短缺，甚至可能出現「斷層」問題。

其次，回歸以來青年的收入與教育程度背馳。綜合統計處數據，15歲及以上人士曾接受專上教育的比例，由1996年佔全港人口的15.2%，上升到2021年的35%，增幅達1.3倍，然而收入卻不升反降——1996年青年工作人口每月主要職業收入中位數是7500元，是當時全港中位數9500元的78.9%；到2021年5至6月，青年每月工資中位數為13,700元，只有全港中位數的73.3%，下跌逾5個百分點。如果計及最低工資和通膨等因素，他們的收入25年來其實不見寸進。

同時，兒童及青少年自殺率見歷史新高。港大賽馬會防止自殺研究中心估算，15歲以下的自殺率從2019年的每10萬人中有0.7人，到2020年的1.3人 ，上升至2021年1.7人的歷史新高。基數雖然較低，但兩年間上升逾倍，惹人關注。

另一方面，據團結香港基金引述的調查，指有58%受訪企業表示人才短缺為升級轉型的最大掣肘，反映人才技能與業界需求脫節的隱憂。

對青年政策的3個建議

面對逾兩年半的疫情、環球經濟不景、仍未平息的移民潮，香港的青年政策需固本培元，才有機會由亂及治。對我們未來主人翁的健康發展，我有3個建議。

年輕人必須有精神健康、多元智能與得到社會的包容，三者不可或缺。

（1）精神健康方面，正如世衛組織的名言：精神不健康便沒有健康可言。我認同港大葉兆輝教授等學者的提醒，政府要避免停止面授課堂，讓學童盡量過正常的學校生活和建立社交系統，有助減輕學業和精神壓力。縱然電子學習有多種好處，例如高成本效益、減少舟車勞頓等，但人際互動有不可取代的價值，尤其是提升低年級學生的抗逆能力。

（2）增強年輕人的多元智能亦同樣重要。近幾十年來，科技發展迅速，深入影響日常生活各種細節，誰能說得準10年後會怎樣？因此，增強學生多元智能以應對日新月異的時代是一大重點。今年9月初教育局公布的《小學教育課程指引》，增加學校的彈性課時，其中用途之一是跨課程學習和強化STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學），我甚表支持。

不過，今天全球智能裝置收集到的數據正爆發式增長，而數據有八成與地點相關，故此加強學生的數據敏感度和地理認知亦不容忽視。因此我希望當局夠能把高效的空間數據分析工具「地理資訊系統」（GIS）也納入常規課程，全面增強學生的解難能力和建立正確的世界觀。

以包容態度達至社會和解

（3）我們應否考慮促進社會大和解？2019年反修例事件令社會嚴重分化，當中牽涉許多年輕人，今天他們有些在囚或已獲釋。日前保安局長鄧炳強表示，當中六至七成人感到懊悔，由於他們不少是學生，當局正與教育局及學界商討如何有系統地協助他們重返校園，亦會與部分僱主商討，讓在囚者獲釋後有工作機會。

我認為這種包容態度是社會達至和解的重要一步，只要這些年輕人肯改過並已為此接受刑罰，我們便應該盡力把他們重新納入正途，讓他們也能貢獻社會。而政府更應確保各間公立大學對服刑期滿的年輕人，與其他學生一視同仁，而不應動輒以影響校譽為由開除學籍，否則便是雙重懲罰，無助這些年輕人更生。

港府近年積極推動創科，可為年輕一代謀取更優質的就業機會；但要把創科發展成舉足輕重的產業，如金融、物流般僱用數以十萬計的人，估計要花上10年計的時間。年輕人不單是重要的人力資源，更是社會的一分子。如果政府能夠令年輕人看到當局真切為他們改善福祉、讓他們看見希望，我相信政府的青年工作定會事半功倍。

作者是港大工程學院計算機科學系、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄧淑明]