柳金財：台獨制裁清單的「寒蟬效應」

清單政治意涵耐人尋味

相對於第一波台獨制裁清單的3人，第二波公布宣稱堅決打擊「台獨頑固分子」共7人。大陸當局試圖藉由懲戒台獨分子，產生「寒蟬效應」，進一步遏制台獨勢力飈漲，阻礙國家完全統一及民族偉大復興之「中國夢」的實踐。

對比下，第二波公布的台獨制裁清單，所涉及層次雖略為低，但涉及人數、領域相對多且廣。大陸當局公布台獨制裁清單，其政治意涵及影響耐人尋味。

嚴厲打擊「綠色台商」

首先，懲戒「綠色台商」對泛綠政治聯盟的支持。今年8月初，浙江省溫州市國家安全局對所謂「台獨頑固分子」楊智淵採取斷然措施，以涉嫌危害國家安全犯罪，對之實施刑事拘傳審查；指控其長期鼓吹台獨理念，與他人成立台獨非法組織「台灣民族黨」，以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標，倡議宣傳「公投建國」及推行「急獨」路線，涉嫌煽動分裂國家罪。

大陸當局指控具台獨傾向的綠色台商，既要享有大陸當局對台胞、台商的優惠政策，又要在大陸經商牟利後資助台獨政治勢力，提供其競選公職、助選獻金，以支持台獨倡議主張與活動；綠色台商既要在大陸營商，又不承認是中國人，涉嫌分裂國家和煽動分裂國家。

顯然，大陸當局對台商政治上傾向台獨，給予嚴厲打擊；若其回歸支持「九二共識」、「一中原則」、「兩岸一國」則給予發展機遇。許多有意經營大陸市場的企業，遂公開宣稱支持「九二共識」及「一中原則」、「兩岸一國」，尋求繼續在大陸的經營機會及享有政策優惠。

其次，大陸公布台獨名冊清單範圍逐漸擴大，涵蓋綠色政治聯盟及黨政部門、行政與立法等部門。去年11月5日北京公布第一批懲戒名單，包括台灣行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮；今年8月16日公布第二批懲戒名單，包括台灣駐美代表蕭美琴、「國家安全會議」秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨立法委員柯建銘、時代力量黨主席陳椒華、民進黨立法委員王定宇，及民進黨副秘書長、「太陽花學運」學生領導林飛帆。這10人並非「台獨頑固分子」名單上的所有人選，尚有其他人物在列，只是暫時未公布而已。

復次，懲戒台獨具震撼性、針對性，藉此產生「寒蟬效應」。在第一波公布的台獨分子中，蘇貞昌主張不要修改「台獨公投黨綱」、以「武漢肺炎」名稱攻擊大陸；游錫堃主張台灣「正常國家運動」、台灣是「主權獨立國家」；吳釗燮主張「兩岸兩國論」、「兩岸互不隸屬」。大陸針對列入名單的台獨頑固分子，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特區，同時限制其關聯機構與大陸有關組織、個人合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸牟利，以及採取其他必要的懲戒措施，依法終身追責。

再者，北京警惕台灣勿走向「法理台獨」，設定台灣憲政改革及兩岸政策之底線和紅線。例如蘇貞昌稱呼大陸是「別國」，多次不友善對待大陸且充滿挑釁言辭；且其女兒、立委蘇巧慧曾領銜41名立委提出「憲法增修條文」修正草案，內容涉及取消「自由地區與大陸地區」用字，改為「我國與中華人民共和國」等文字。這樣的憲法及其增修條文修正案，形同是將「兩國論」、「一邊一國論」入憲，被視為是一種實質性的「法理台獨」。同時，修正案主張廢除「憲法增修條文」前言的「因應國家統一前之需要」，更是涉及改變兩岸關係性質與定位。

北京採「連坐法」擴大打擊面

最後，北京採取「連坐法」擴大對台獨打擊面向。大陸當局指控台灣民主基金會及國際合作發展基金會，界定其為台獨分子關聯機構，打着民主、合作發展的旗號，在國際從事分裂中國的活動，拉攏反中勢力、渲染中國威脅論等。北京當局禁止大陸組織、企業和個人與上述兩家基金會合作，也禁止與捐助兩家基金會的4家台灣企業，包括宣德能源、凌網科技、天亮醫療及天眼衛星科技從事任何交易及合作，並且禁止其相關負責人入境大陸；亦對台灣民主基金會執行長、國際合作發展基金會秘書長實施制裁，禁止其進入大陸和港澳特區。

未納入台最高領導人 保留兩岸轉圜空間

然而，大陸當局公布台獨名冊清單，仍有意規避台最高領導人，保留兩岸關係轉圜的些許空間。蔡英文曾於2019年公開否定「九二共識」及倡議「抗中保台」路線，去年提出「對岸鄰國論」主張，於10月10日演說論及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。陳水扁執政期間，曾倡議「兩岸統合論」、建構「未來一中」主張，但最終卻改弦易轍倡議「一邊一國論」，凍結「國家統一綱領」及終止「國家統一委員會」運作，且公開倡議「公投正名制憲」及以台灣名義參與聯合國和國際組織等訴求。

台灣現任副總統賴清德擔任行政院長時，曾高唱「務實台獨工作者」及宣稱台灣已經「獨立」、是「主權獨立國家」；儘管他曾提出「廢除『台獨公投黨綱』不是問題」、接受「九二共識」不是問題，高唱「親中愛台」，但無法接受以一國兩制為目標的「九二共識」，稱「九二共識」就是一國兩制。此外，賴清德呼籲「制憲時刻已到來」，與獨派大老辜寬敏關係密切，支持台灣應全面制憲的訴求。

大陸當局尚未將蔡英文、陳水扁及賴清德納入台獨清單，一方面保有未來兩岸政策轉圜空間、交流及對話的可能；另一方面藉由「寒蟬效應」，試圖遏制或避免其更走向激進化台獨路線。顯然，大陸當局從對獨派人物的懲戒，先是針對政治人物，隨後除了拓展至其支持的綠色台商，也擴及由其擔任負責人的非政府組織相關主要執行者，甚至採取「連坐法」擴至其家屬成員，已有打擊擴大化、「無限上綱」之趨勢。

作者是台灣佛光大學公共事務學系副教授

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[柳金財]