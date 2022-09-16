納扎爾拜．葉爾肯：塔利班「強大」 不等同阿富汗「昌盛」

塔利班東山再起 屬「歷史必然」

無論是在軍事層面還是政經層面，根除早已「植入」阿富汗興都庫什山（Hindu Kush）以南的普什圖族權力體系中的塔利班，始終都是紙上談兵的天方夜譚。不同於興都庫什山以北的「南突厥斯坦」地區的突厥—波斯語系民族，立足於杜蘭線（Durand Line）東西兩側的普什圖族，不僅人口眾多，而且還有得天獨厚的地緣優勢，即戰略縱深。

以杜蘭線為中心的普什圖斯坦（Pashtunistan），分別是阿富汗及巴基斯坦塔利班的根據地，乃近代跨國式普什圖二元政治文化的發祥地。其中，崛起於杜蘭線以西的坎大哈的阿富汗塔利班，自成立伊始就肩負着構築「大普什圖」的歷史使命；而立足於杜蘭線以東的白沙瓦與奎達的巴基斯坦塔利班，則負責意識形態建設相關的教育及協調工作，即所謂「戰略大後方」。

因此，美國及其盟友以喀布爾為中心駐軍阿富汗，僅能暫時壓制興都庫什山以南地區的塔利班勢力的持續膨脹，遏止其進一步「鵲巢鳩佔」。

直至近代，普什圖統治者代代嚮往、渴望能夠融入古老且強大的波斯—雅利安文明體系，進而與其平起平坐，最終成為一統天下的「萬王之王」，即沙汗沙赫（Shahanshah）。但現實情况是，普什圖人即使憑藉其武力入主波斯，都無法改變波斯人與生俱來、根深柢固的「天下觀」。在伊朗及中亞圖蘭（Turan）帝王眼裏，所謂阿富汗人，自始至終都是千年不變之「邊疆蠻夷」，毫無資格問鼎天下。

受此影響，自18世紀中葉起，阿富汗的杜蘭尼王朝普什圖統治者開始摒棄原屬的「帝國夢」，腳踏實地開啟了阿富汗民族國家建構的首輪征程。此過程中，通過「取經」聖地麥加，坎大哈被封為龍興之地，赫拉特被賦予文化搖籃的地位，喀布爾則被定為國族之新都，且定期召開支爾格大會（loya jirga），並最終將其逐一法統化，代代相承，直至蘇聯入侵，對伊斯蘭遜尼瓦哈比派思想「敞開大門」為止。

塔利班的「承諾」乃威脅之根

長期以來，外界在分析阿富汗塔利班政權之本質時，均習慣將其所屬「酋長國」的政治意涵，與阿拉伯半島地區的本土「酋長國」相提並論，認為是偏安一隅的地方政權，並無對外擴張的歷史傳統。

相反，塔利班所謂「酋長國」實則為「埃米爾國」，而「埃米爾」這一頭銜及其政體，在中亞地區有眾所周知的百年輝煌擴張史，即以「埃米爾」頭銜征服各地的帖木兒帝國。加上塔利班所信奉的遜尼瓦哈比派意識形態，在相關地緣政治板塊之間屬「異域反動思想」，因此通過意識形態傳播創造「森林效應」，是塔利班實現自我拯救的最佳途徑。而塔利班給予國際社會的「多元民族國家建構」承諾，正是建立在此「安全觀」基礎之上。

作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是武漢大學國際關係學系博士候選人、哈薩克國立大學經濟科學碩士

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[納扎爾拜．葉爾肯]