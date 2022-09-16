郭偉强：生命無價 職安有價

據政府新聞網資料，日前結案的一宗致命事故，關於2020年荃灣柴灣角街地盤工人，被現場墮下竹枝擊中墮樓不幸身亡的意外，判處承建商罰款4.2萬元。本人對此深感遺憾，相關判決懲罰偏輕，明顯是目前罰則上限偏低所致。

20多年才檢討一次的職安健法例，明顯未能與時並進，存在缺陷，無力保障前線工友的應有職業安全和權益，更遑論提供更大誘因令僱主提高職位安全措施。

觀乎2018年8月至2022年8月的致命工業意外，以數萬元為罰款額的案件佔近八成。微薄罰則無視對逝者的尊重，更甚是對亡者家屬的二次打擊。本港現時的職安健法例，最高罰則雖是50萬元，但20萬元以上的寥寥無幾。

工業意外頻生 揭示職安健法例漏洞

作為致命個案數字及意外率最高行業的建造業，僅是今年上半年已有8宗致命事故，高處墮下的個案佔近七成。每組冰冷數字背後，是寶貴的生命，也是社會珍貴的人力資源，還有痛失摰親的家庭。可見，職安健罰則必須提高，增強阻嚇性，從而提供誘因加強職安措施。

工業意外頻生，悲劇不斷重演，揭示香港職安健法例罰則的漏洞，須提升對僱主的阻嚇力度，加強工作場所的安全指數，尤其工業意外，勝在預防。最近安達臣道天秤塌下意外造成3死6傷，實是人間悲劇，任何人若再為僱主辯護，是罔顧廣大打工仔女的職業安全。因此，勞工處及當局應汲取意外帶來的沉重教訓，為防再有意外發生，筆者提出以下幾點建議：

（1）檢討現行安全主任及安全督導員的法例，由「協助」提升至「執行」角色；同時，此職位的聘請方建議改為項目擁有人，如私人發展商、房協、房委會、市建局及各政府部門，讓安全主任有獨立身分，督導大判及其分包商安全施工；

（2）在所有大小工務和私人發展的工程項目中，政府均以工程項目合約總額的10%至15%用作聘請足夠的安全管理人員，及向工友提供合適的安全設備；

（3）要求盡快通過《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，最高罰款額由50萬元增至1000萬元，並可判處3年監禁，提升現有職安健法例罰則。

作者是工聯會勞工界立法會議員

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[郭偉强]