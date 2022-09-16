王晨星：俄對外戰略的必選項：構建多極世界

今年2月烏克蘭危機爆發以來，俄羅斯總統普京在多個場合反覆強調世界多極化的趨勢性和必然性。如果說今年6月在聖彼得堡國際經濟論壇上，強調世界多極化是為了制衡美國、西方，那麼在東方經濟論壇上闡述多極思想，則更多是為了拉攏「全球東方」。

構築多極思想的4階段

自20世紀90年代以來，推動構建多極世界一直是俄羅斯對外戰略的核心理念；而確立和鞏固多極中的獨立「一極」，則是俄羅斯對外戰略的實踐目標。俄羅斯的多極思想並非一蹴而就，而是經歷了孕育形成、初步實踐、全面推進和深刻調整的4個階段。

（一）1991至1996年的孕育形成期。1991年蘇聯解體後，新獨立的俄羅斯迅速改變對外戰略的價值觀基礎，奉行向西方「一邊倒」的大西洋主義外交政策，急切希望成為所謂「西方文明大家庭」一員。然而俄羅斯的「一廂情願」，並未獲得美國、西方「認可」。1996年，普里馬科夫接替科濟列夫擔任俄外長後，調整俄國對外戰略方針，強調國家利益，摒棄大西洋主義，提出多極思想。

（二）1997至2000年的初步實踐期。在普里馬科夫推動下，俄羅斯基本確立了在新興大國行列中代表發達國家，及在發達國家集團中代表新興大國的複合型外交身分，其外交騰挪空間顯著擴大，國際影響力也實現觸底反彈。

1998年俄羅斯以完全成員身分參與七國集團（伯明翰峰會），實現與「世界工業發達民主國家」為伍的「願望」，同時也倡導建立中國、俄國、印度三邊機制，開始重視與非西方大國的關係，積極打造與新興大國的對話平台。

聯合非西方國家 建全球反霸戰線

（三）2000至2014年的全面推進期。2000年起，俄羅斯進入普京時代，直到2014年克里米亞危機爆發前，普京基本延續了普里馬科夫的多極思想，歸納起來，就是俄羅斯外交須堅持非衝突性、多元性、實用性三大原則。

在這一時期，俄羅斯多極思想及實踐得到全面推進，複合型外交身分進一步彰顯，與20世紀90年代相比，其戰略環境大為改善。2005年，中國、印度、巴西、南非、墨西哥等國領導人，出席新興經濟體與八國集團對話會，俄羅斯同時身兼發達國家和新興經濟體的複合型外交身分，達到「高光時刻」。

（四）2014年至今的深度調整期。在烏克蘭危機長期化背景下，俄羅斯多極思想出現新調整：實現世界多極化的最大阻力，是美國對單極世界、全球霸權的護持；歐亞周邊依舊是俄羅斯追求「一極」地位的核心支撐，但不局限於此，俄羅斯依托「歐亞經濟聯盟＋」合作模式，試圖構建以歐亞經濟聯盟為核心，連接上海合作組織、東盟等其他區域一體化機制，最終建成「大歐亞伙伴關係」。

多極世界要從鬥爭中產生，俄羅斯主要的鬥爭對象就是美國、西方霸權主義。俄羅斯不僅要繼續奉行多元外交路線，持續拓展對外戰略空間，而且還要聯合廣大的非西方發展中國家，構築全球反霸統一戰線。

多極化主張受發展中國家青睞

當前俄羅斯的多極化世界主張其實有一定市場，尤其受到不少發展中國家與新興經濟體的青睞，就像本屆東方經濟論壇在美國、西方孤立下，依然有60多個國家和地區與會，印度、東盟國家對強化與俄經貿合作深感興趣，並付諸訂單與協定。究其原因，一是俄羅斯拉攏「全球東方」之舉確實帶來不俗的發展機遇；二是多極化世界主張，也讓發展中國家與新興經濟體看到在未來全球合作中，掌握更多主動權的可能。

作者是中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所副研究員

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[王晨星]