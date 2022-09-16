曾志豪：港人排隊悼念英女王 說明什麼？

第一，與官方殖民地故事不同。在北京的官方版本，香港回歸祖國是「洗刷百年殖民侵略恥辱」；但今天，前宗主國的代表人物離世，曾經被殖民的一方，卻表現了強烈依依不捨的情緒，無論從哪個角度，都看不出香港人有多麼討厭反感殖民歷史。這也令「全港歡欣同心慶回歸」顯得尷尬。

第二，香港真實的殖民故事。非洲亦是「日不落帝國」曾經殖民的一部分，這些國家對英女王逝世反應不一。有哀悼，也有反思，甚至反殖，原因是英國對這些非洲殖民地，譬如肯尼亞，有過殘酷血腥統治，肯尼亞便發動過長達8年的「茅茅起義」。

與此相比，英國沒有在香港實行軍事鎮壓統治，香港沒有留下血海深仇；或許對老一輩香港人，由左派發起的「六七暴動」殺傷力更大。其時香港這片殖民地，也沒有被強逼向英國宗主國產生認同，甚至文化融合，最佳例子便是當年香港的學校從未被強制唱英國國歌、掛英國國旗。

第三，相反，不少香港人記住的殖民地日子，都是先進文明，譬如有公屋、現代化的醫院、ICAC（廉政公署）、高效的公務員系統。

有人認為，ICAC反映當年殖民管治的腐敗嚴重，興建公屋也是在最後管治的三四十年才出現，反映殖民地管治的失敗。但反過來，香港人覺得，殖民地的管治是「進步」的，看到問題，然後至少肯去解決；單是一個ICAC，中國內地便未能產生這樣一個獨立廉潔的部門。當然，我們說的是以前的ICAC了。

以為港人戀殖 實捉錯用神

第四，所以懷念殖民管治，其實亦是懷念香港的先進和美好，但不代表香港人不當自己是中國人，也不代表香港人想做英國人。2019年反修例運動，只有很少示威者舉起港英旗幟，因為香港人要的是改善自身政治制度、做一個更好的香港人，而不是要脫離現有身分、回到英國懷抱做英國人。所以左派以為香港人的悼念是戀殖、「港獨」，實在捉錯用神。

所以，左派要理解港人的悼念行為，便要承認殖民管治可取之處。若有胸襟，也不妨檢討今天管治為何失敗，而不要什麼都怪洗腦、毒害。

作者是時事評論員

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[曾志豪]