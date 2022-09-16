徐英偉：說好香港故事 要知彼知己才能百戰不殆

早在抗戰時期，黨中央已提出國外工作以香港為中心的功能定位。「一國兩制優勢，背靠祖國，大灣區8600多萬人口商機處處」，這些說法大家都琅琅上口；但重要的是，香港如何可以擔當世界進入中國國家主體的主要橋樑，首要是了解世界重視香港有什麼獨特優勢。

香港有一流營商環境，包括稅制簡單、低稅率，能夠吸引全球投資者及企業，具完善、獨立的普通法法制，法庭裁決水平在世界排名第三，亦是全球五大首選仲裁地方。另一方面，香港是全球最宜居城市之一，有最好的醫療服務效率。香港可栽培及匯聚最優秀的人才，有4所大學於世界排名前50位。而兩文三語是香港人的語言稟賦，跨國企業在香港能聘請優秀的高管人才。

要強調香港定位不可能被內地城市取代

大家理解上述的香港優勢和重要位置，就會明白為何香港常被捲入國際博弈中。香港作為國家的對外窗口，中西方特別是中美關係，在經濟貿易、人文交流是「你中有我，我中有你」。作為最國際化的中國城市，在香港的外國領事館或國際認可機構是全國最多，這亦解釋了為何香港美國商會（AmCham）亦加入唱好香港的浪潮。

《港區國安法》於2020年中出台後，官方在說好香港故事上，強調國安法令香港由亂到治、由治及興。國安法令香港更穩定、更繁榮是不爭的事實，要說香港故事時，毋須再在此問題上糾纏。在此基礎下，我們更要強調香港的戰略定位不可能被任何內地城市取代，向國際派定心丸。作為「引進來、走出去」的跳板，香港的定位只會更重要。

「講古佬」在中國源遠流長，宋代已興起「講古」：由說書人為大家說故事。故事要說得動聽，講故仔都有藝術。如何吸引聽眾興趣、產生共鳴甚至思考和參與，是一門藝術、學問。

講故事前，我們更要知彼，認清香港的優勢與挑戰，不能盲目做「啦啦隊」，否則受眾看到的只是「國王的新衣」。

辦欖球賽金融峰會 展示香港優勢絕佳舞台

過去一段時間，國際上有太多「講古佬」以科幻小說般講香港、抹黑香港。好故事要令人有共鳴，最好當然是有畫面，甚至可親身體驗。今年11月，香港將復辦國際七人欖球賽、舉辦國際金融投資峰會。兩項大型活動，正是向世界重要持份者展示香港優勢的絕佳背景和舞台。

因為疫情，各地關心香港的朋友已有一段時間沒到訪香港；即使他們了解香港，但記憶或停留在兩三年前。最近我有機會到新加坡、馬來西亞訪問，不少朋友在交流中都提到，不了解新一屆特區政府的執政思路、發展重點、香港如何準備更好地發揮既有優勢、打造什麼新優勢。今次訪問，能夠親身讓對方了解香港最新情况，不少團體已表示會盡快安排訪港。

商界朋友反映，因防疫政策引伸的人才、資金流動以至經濟影響或屬短暫，但企業若因政策不清晰、方向不清楚而決定離開，日後未必會回流。當企業離開而令生態圈改變，或會令過去辛苦經營的成果被動搖。

我相信未來需要、亦會有更多民間及官方的宣講，以助進一步加強世界對香港的信心，並藉宣講提出明確、清晰的未來合作方向。

作者是前民政事務局長

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[徐英偉]