周永新：1000億元社福開支 是過多還是過少？

2022/23年度財政預算中，社會福利開支超越教育，總數達到1040.6億元。財政預算公布後，有市民質疑：為什麼社會福利需要1000億元開支？香港真的有這麼多市民需要協助？政府會否令一些有工作能力的市民不願工作，情願倚賴政府幫助？也有意見認為，政府花了這麼多錢在社會福利，為什麼社會還是這麼多問題——家庭離散、虐兒案件不斷、老人和殘疾人士得不到適當照顧、鄰舍關係疏離？政府用於社會福利的支出是否物有所值、用得其所？

社福開支增加 惟仍有不少需改進地方

政府的社會福利支出是過多還是過少？上任特首林鄭月娥離任時說，在她任內的5年，社會福利開支增長超過七成，她希望市民會記得其在社會和勞工福利所作的努力。

社會福利雖是預算中最大開支項目之一，但必須指出的是，1040億元開支中，佔了近七成，即714.9億元，是預計用於各項社會保障計劃的支出（見表），包括市民較熟悉的綜援和長者生活津貼（長生津）。普通和高額長生津於本月合併後，估計最少約有65萬長者領取（不包括廣東和福建計劃）。以每人每月3915元計算，單是長生津每年的開支已超過300億元。而隨着人口老化，這筆支出將不斷增加。高額長生津是林鄭月娥任特首時引入的，長者生活從此得到更大保障，林鄭月娥這方面的功勞不可沒。

社會福利雖已成為政府開支的其中一個最大項目，但當中仍有不少需要改進的地方，以下是筆者的建議。

社會保障與社福服務 性質有分別

建議一︰社會福利開支近年增長迅速，主要是由於社會福利中的社會保障部分的支出以倍數增加；但社會保障以外部分，如家庭及兒童福利服務、安老服務、復康服務，這些市民需求殷切的服務，開支增幅其實十分有限，根本追不上需求。因此，為了令公眾對社會福利開支有清晰的理解，筆者建議政府把社會福利開支分為兩個不同項目，即社會保障及社會福利服務。

社會保障與社會福利服務的性質和作用，其實並不一樣：社會保障是為了協助有經濟需要的市民得到基本生活保障；社會福利服務則是協助個人和家庭解決本身的問題及困難。

把社會保障和社會福利服務的開支分開處理，一來可讓政府更精準規劃兩者的未來發展，例如社會保障開支近年急速上升，原因是政府引入長生津，惟政府應如何應對長生津的龐大支出？在尋求解決辦法時，政府應獨立考量長生津的融資方案，不應與社會福利服務開支混為一談。

二來，兩者在政策制訂和發展策略上都有分別。例如因應新冠疫情衝擊，長者和殘疾人士所需的院舍服務，供應明顯嚴重不足，院舍條件亦有待改善。但政府若增加這方面撥款，會否因社會保障開支已十分龐大而卻步？

總言之，政府若能把社會保障和社會福利服務的開支分開處理，不但有助市民對社會福利開支有清晰了解，政府也可有明確的社會福利發展和撥款目標。

避免家庭悲劇 支援照顧者刻不容緩

建議二︰2022/23年度財政預算中，佔社會福利服務開支最大比重的首兩項，一是安老服務，二是康復及醫務社會服務，涉及的開支分別是140.2億元及104.1億元。筆者認為，把安老服務和康復服務分成兩個不同項目，只是權宜之策，因為兩者在性質和運作上其實分別不大。

舉個簡單例子：入住院舍的體弱長者，不少也患有不同程度的殘疾，所以有時亦會安排他們入住殘疾人士院舍。為有效運用資源，建議政府把安老和殘疾人士院舍服務合併籌劃，檢討範圍包括院舍服務的需求和供應、服務標準、人手比例、院舍資助模式、政府的監督和財政承擔等。

至於醫務社會服務，現在與康復服務連在一起，並非表示醫務社工的服務對象只限於復康病人，事實上醫務社工的服務範圍十分廣泛，任何與病人福祉有關的，他們都有責任處理。講到這裏，筆者必須一提的是，近年發生不少家庭悲劇，都是因照顧者得不到適當支援，在心力交瘁下傷害被照顧的家人。這些悲劇可以避免嗎？筆者認為，政府增加照顧者的支援已是刻不容緩，否則家庭悲劇將會成為市民不願看見的常態。

建議三︰2022/23年度財政預算中，家庭及兒童福利服務的開支是47.8億元，青少年服務是27億元。筆者認為，現在用於家庭及兒童福利的開支並不足夠。市民看到的，是近年家庭暴力事件不斷增加，特別是兒童得不到適當保護。現在政府擬修例強制舉報兒童懷疑被虐，只是工作的第一步；增加支援和輔導人手，才是重整家庭的有效辦法。

青少年「愛國愛港」情懷信念 有待建立鞏固

青少年服務方面，主要分3部分，包括青少年中心提供的服務、學校社工服務，及其他為青少年而設的服務。青年政策由民政及青年事務局負責制訂，服務的規劃和資助則屬於勞福局，營運卻交給不同的非政府機構。長久以來，有關青年政策的制訂、服務推行模式、培育青年人的策略、幫助行為和情緒有偏差青少年的方法等等，這一切在社會上都引起不少爭議，專業人士亦有不同意見。

筆者認為，政府真的要好好思考自己的青少年政策，尤其經過過去10年間的3次大型社會運動，現在25歲以下的青少年，價值觀念上受到前所未有的衝擊，他們的「愛國愛港」情懷和信念，有待建立和鞏固。這方面，除了正規教育所作的努力外，青少年服務可否有所作為、有所貢獻？另外，逾4000名青少年在「修例風波」中因涉嫌違法而被捕，他們日後如何重新融入社會，青少年服務可否幫上一把？

最後，社會福利1000多億元的預算中，有四分之一，即200多億元，是撥給受資助機構營運各項社會福利服務的撥款。這筆數目龐大的資助，真的能夠發揮最大效用嗎？政府能有效監督受資助機構的運作嗎？市民不願看見的，是香港保護兒童會的「虐兒事件」一再發生。現行的資助和監督制度，實在有待檢討和改善。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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