韓俊賢：巴士公營化 免惡性競爭

就早前新巴、城巴獲批准合併，筆者整理過去「兩巴相爭」時的一些「得意之作」，對港島區的巴士服務而言，能夠規劃8P及18號等較快路線，讓人津津樂道。當時兩巴主戰場是整個港島，而非小型住宅區，其營運策略較接近大家日常理解，巴士服務優勢就是讓乘客可便捷地來往居所及市區；而鐵路至今仍然無法完全代替巴士，也是因為這個最主要原因。

專營權模式的利弊

1999年7月，港府把天水圍北和將軍澳南——即兩個新市鎮部分位置——新巴士路線的專營權推出公開競投後，在過去這20餘年間，有不少其他新發展區（以較具規模的新屋邨為主）或跨境口岸的新路線，俱以此方法批出專營權。

這種情况，對本地規模不大、根據地本身不多的巴士公司而言，可謂有如甘露。例如原本經營範圍不出大嶼山的嶼巴，也因此獲得深圳灣口岸來往元朗的路線，透過擴充規劃改善營運，增加營利以補貼其離島路線的虧蝕，可算良策。

根據網上不少討論，以及由交通迷自發成立的地區交通關注組都發現，除了不同巴士公司正面交鋒的區域，於可見將來都未有新發展、難有新專營權競爭的地區，整體服務卻愈見不濟。

不少人認為，營辦商寧可把資源投往主要「戰場」，並且將較新或載客量較多的車輛，大量編配至相關路線，甚至樂意把被詬病的車站位置遷移；而相反，不存在競爭的地區，儘管過去區議員不斷投訴，巴士公司根本懶得變動。

即使網上言論也許間中傾向鬧意氣多於實際，但也不應完全忽視，上述較少競爭的地區被削減巴士服務後，就更加無法協助當區居民。

以筆者服務的葵青區來看，那些位處山上、沒有競爭的巴士服務，就是明顯例子。例如特快過海的948號線，全日服務被延宕日久；來往九龍東、受街坊支持但全日班次不多的X42C號，也未見有計劃提供較頻密的服務；接駁市區的33A號線，班次極疏；近日31M號線被指抽走載客量較高的車輛；而不少前往長沙灣工商區的路線，那些設於荔枝角工商區的巴士站，更被編排在遠離荔枝角港鐵站位置。有關部門及營辦商確實需要反省。

增住宅之餘 亦要加強交通配套

至於其他儘管是兩巴相爭的受惠區域，至今仍見到有不少人對交通服務的意見，例如指皇后山到某些區域的班次需要加強、和田菁田新巴士站竟然欠缺上蓋等。雖然這些都並非全屬巴士公司的責任，但可見現屆政府在爭取加快市民上樓、增加住宅供應的同時，其實亦要加強整體公共交通配套。

筆者過去曾多次建議，政府應盡早研究、落實巴士服務合約模式的公營制，欣聞近日有其他政黨也提出類似要求，針對解決巴士營運惡性競爭所衍生的問題，這同時亦可協助「鐵路盲點」地區有更好的公共交通，相信這是對症下藥的不二良方。

作者是民主黨交通政策發言人

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[韓俊賢]