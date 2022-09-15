黃遠康：港食材價格續漲 取經星洲解民生危機

翻查工業貿易署紀錄，香港主要的3款食米在過去5年錄得驚人升幅。市場佔有率逾半的泰國香米，由2017年每公斤平均售價10.85元，升至今年第二季的13.84元，升幅達27.6%。銷售量緊隨其後的越南香米，同期則由每公斤7.87元增至11.03元，漲幅超過40%；至於中國內地油粘／珍珠米的售價，更由8.31元攀至13.2元，升幅高達58.8%！

雖然香港以至全球經濟情况不甚明朗，但不少食材的價格於過去一年仍然上漲。以蔬菜為例，參考蔬菜統營處數據，並對比今年8月與去年8月共20款食材的每公斤批發價，發現多達17款的價格較去年上升，當中有8款的升幅更超過20%。至於豬肉，根據食環署統計顯示，今年7月創下過去一年以來活豬最高平均拍賣價，每隻活豬平均價錢高達2224元，較去年10月高出69%。

港過分依賴小量地區供應

無疑，極端天氣是影響糧食供應的因素之一。過去兩年，北美地區及歐洲出現嚴重乾旱，而內地南方省份如廣東、湖北等卻因暴雨而出現洪潮，嚴重影響農作物收成。在全球糧食失收的問題下，聯合國糧農組織食品價格指數在今年3月創下新高，達159.7，較疫情爆發前的2019年的95.1，增幅超過67.9%。

然而，香港食材價格高企，與過分依賴小量地區的供應不無關係。以食米為例，泰國、越南及內地佔本港總進口量近90%。至於豬肉，目前巴西及美國僅供應雪藏豬肉，內地仍是唯一輸入新鮮活豬的來源。萬一當地出現失收、成本上漲或運輸延誤等問題，便可能造成本地食材價格大幅波動，影響民生。

作為一個有為進取的政府，應該高度重視糧食安全問題，而新加坡就是一個值得學習的對象。鑑於氣候變化影響全球糧食收成，加上馬來西亞等國曾經對當地實施禁運，為確保基本食材穩定供應，新加坡政府於2019年成立食品局及提出「30 by 30」願景，即在2030年實現自家種植和生產食材能夠滿足30%國民的所需營養，包括蔬果、魚類及雞蛋等。

獅城擴進口來源 增食物自給能力

為達成目標，新加坡一方面擴大進口食材來源，由以往約140個國家增至180多個，避免因為主要進口來源地的收成量及外交關係等因素，影響當地民生情况。以蔬菜為例，目前新加坡除了向馬來西亞、印尼、泰國等鄰國購買，亦會從中國內地、印度、越南，甚至荷蘭、澳洲等地輸入，務求分散風險。

另一方面，新加坡政府投入巨額資金開發新農產品技術，及善用既有設施的閒置土地作農業用途，以最少資源生產最多的農作物。例如新加坡已成功培植收成時間短且適合廣泛種植的新稻米「淡馬錫米」；與台灣合作，成立植物蛋白質製造廠，以大量生產植物蛋和植物肉；發展都市農業，建立室內農場和魚類養殖場，及改劃停車場、大廈等設施的頂層空地作食物生產用途等，加強食物自給能力。

港府應研究本地農業可行性

近年香港特區政府經常強調國家安全對香港繁榮與安定的重要，但糧食安全亦是保障香港安全的重要一環。因此，香港應擴大食物進口來源地，避免依賴個別地方的供應。以食米為例，其實除了泰國、越南，兩大稻米出口國印度及印尼亦是值得考慮的合作伙伴。進口來源多元化，自然有助穩定食米供應和價格。

其次，特區政府應重新研究發展本地農業的可行性，盡量提高食物自給能力。倘政府願意參考新加坡做法，建立食物自給能力的發展指標，鼓勵開發培植新農產品技術，及容許大廈天台用地和工廈單位作農業生產，相信可在一定程度上減輕香港進口食物的壓力。

俗語有云「民以食為天」。如果政府不在食物價格方面做好把關工作，基層市民會首當其衝，生活恐苦不堪言。筆者希望政府認真解決食材供應及價格問題，保障民生。

作者是工聯會社區幹事、治港新政成員

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[黃遠康]