鄧鍵一、袁瑋熙：新聞資訊和生活經驗如何構成移民動機

這次移民潮衍生不同立場的新聞資訊，當中有來自傳統媒介，也有來自網媒、網絡意見領袖等。除了一般「移民攻略」，亦有一些新聞資訊特別強調外國的月光不是特別圓，並指出移民港人在外國面對各種困難，提醒港人不要一廂情願以為外國生活特別好。

我們不能忽略，人們的移民動機也受身邊人影響。很多市民曾指出，移民意味着跟香港的親友網絡分割，是令他們猶豫不決的其中一個原因。但過去兩年一些人開始意識到，原來不經不覺，身邊很多認識的人都已移民離港，甚至乎在親友網絡層面，自己留港與離港的分別已經不大。

愈來愈多親人朋友移民離港，亦意味着移民所損失的社會資本未必如想像中那麼多，這也有可能加劇人們的移民動機。另外，如果一些人身邊特別多人移民，他們本身的朋友圈子，也可能特別容易受到鼓勵離港的資訊所影響。

換句話說，人們的移民動機既受他們自身因素影響（例如子女教育、事業前景），同時他們接收資訊的習慣及他們親人朋友移民狀况，也可能對人們的移民機動產生相互影響。

今年3至4月，我們委託了研究機構展開問卷調查（樣本數目為4346），當中部分題目包括受訪者移民動機、身邊親友已移民的家庭數目、新聞資訊來源等，正好提供資料討論上述題目。

移民動機受新聞資訊親友狀况影響

調查中，我們問受訪者「有沒有打算移居到其他地方」（我們假設計劃離港的時間愈近，代表移民動機愈強）、「認識有多少個家庭（包括親人及朋友）在過去兩年移民海外」，題目選項及答案分佈見表1和表2。另外，我們亦問受訪者分別有幾經常透過報章、電視、網媒接收新聞資訊（註1）。

透過迴歸分析，我們得出以下結果（註2）：

（1）身邊較多親友已在過去兩年移民的人，移民動機愈高；

（2）較經常透過電視接收新聞資訊的人，移民動機愈低；

（3）較經常透過網媒接收新聞資訊的人，移民動機愈高；

（4）透過報章接收新聞資訊的多寡，與移民動機沒有顯著關係。

這個初步結果頗為符合香港現時的新聞傳播環境，例如網媒比電視媒介較容易傳遞對香港現况相對批判的資訊，因此兩者對移民動機的影響呈相反結果。另一方面，統計結果也印證了，身邊親友移民狀况會影響到人們的移民動機。

進一步分析，我們發現新聞資訊對移民動機的影響，會隨親友的移民狀况調節。對身邊有較多親友於過去兩年移民的受訪者而言，愈多接收來自報紙或電視的新聞資訊，他們的移民動機亦會愈強；相反，如果受訪者身邊較少親友於過去兩年移民，新聞資訊會減低他們的移民動機。

值得注意的是，雖然多透過電視接收新聞資訊，整體上會減低移民動機，但是正如附圖所示，如果把受訪者仔細劃分，若然受訪者身邊有很多親友已經移民，即使他們較多透過電視接收新聞資訊，移民動機也會隨之上升。

移民討論 或趨兩極

這個結果包含了兩個可能：

（1）雖然坊間不同立場的媒體，就移民的好與壞提供不同資訊，但是人們接收新聞資訊的角度、詮釋，及對自己應否移民的判斷，其實受自己的實質生活圈子左右，儘管他們接觸相似的新聞資訊，卻會得出截然不同的判斷；

（2）身邊親友移民人數多與少，其實是社會上兩個不同群體，他們接收不同立場的資訊，而他們接收的資訊不約而同都會強化他們本來的移民動機。

無論實際操作是上述哪種情况，都可能導致社會就應否移民的討論趨向兩極。在公共討論層面，這是需要留意的情况。

註1：透過報紙或電視接收新聞資訊，包括在網上收看

註2：控制變項包括性別、年齡、學歷、家庭月入、婚姻狀况、住屋類型、政治立場

作者鄧鍵一是香港恒生大學公共政策研究中心副主任，袁瑋熙是香港浸會大學政治及國際關係學系副教授

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[鄧鍵一、袁瑋熙]