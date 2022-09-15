洪清田：坐標倒置：艱苦我奮進的自我高壓vs.自我懷柔

說香港「外間」對「福建」有定見／偏見／歧視，確是事實；但以之企圖把反彈聲音解釋掉，而不反躬自問，根本沒有進入問題。惟徐區懿華的「定見」說，意外開啟了一條思路，可以「諗多啲」，深度認識「福建人在香港，中國人走向世界」的共通問題、課題和主題。

處劣勢者的8項智慧法則

福建人在香港，一如中國200年來走向現代世界，與主流有客觀標準的異同差距，居於弱勢少數，發憤奮勇掙扎打併找位置，要與主流共融，甚而翻身超前。

不論在香港社會或世界層面，共融或超前，任何族群／國家都有找位置的權利，求生競爭是應有之義，問題是方法和過程。劣勢者消除差距的最有效8種理想智慧法則：

（1）坦承但不接受異同差距；（2）認真認識人與事的異同差距，知己知彼的正反面；（3）在自己身上找問題，內因為主，外因為輔；（4）接受主流的客觀標準，低位努力學及跟、補不足；（5）自覺你我、內外和新舊的異同矛盾及差距，進退自制，保持過渡的多元動態平衡穩定；（6）翻身得勢思來路及他者，多元開放，有容乃大；（7）去蕪存菁，以現代文明的內容注入本主體反身分認同，實現新舊文化有機結合的真正現代化；（8）平等參與制訂客觀標準，臻於更高的共同主流，在新水平上共融，皆大歡喜。

這8項，人類歷史上沒誰完全達到，只有相對接近。相對接近等於相對優勢，問題在我，主動在我；主動在我，主導在我。21世紀中國走進世界、世界走進中國，這8種智慧法則仍（更）合各方用，但卻有違人類文明的「自我唯我」本性本能特質。8種智慧重心的放下自我／唯我、從自己做起，是一種世界觀與政經社會人文價值觀的坐標轉移／重置。

西方經幾百年的坐標轉移／重置，才放下政教一體的單元自我，形成以個體基礎本位（individual-based）的多元開放秩序、社會／國家，向全球推廣、傳播和擴張。昧於時勢、不接受現代文明的坐標轉移／重置者，或被迫／自行走進歷史（如滿清），或主動錯誤轉移／重置坐標，內外貽禍無窮（如崛起時的德、日、俄）。

面對外力的8種謬失

德日俄都是被迫面對外來強加的現代化，於屈辱和焦慮下，採取八謬失，包括：

（1）否認、不接受客觀異同差距；（2）主觀介定人與事的異同差距；（3）在別人身上找問題，外因為主，內因為輔；（4）反抗主流的客觀標準，低位以傳統專制極權方式補不足；（5）以原始社會的人魔殊死戰自覺滅絕你我、內外和新舊的異同矛盾及差距，保持壓力，戰爭停不了；（6）翻身得勢唯我一統封閉，單元單向思維，簡單粗糙推行，無視天下滔滔；（7）拒絕讓異質外物污染「唯我一統」主體性及身分認同；（8）「唯我一統」制訂標準，主觀客觀任意等同及交替，內部新舊文化有機結合，臻於更高的人神魔獸傳統，對外自毁於原始社會的game-play。

中國百多年現代化路上，時而八智慧，時而八謬失，時兼而有之。鄧小平的開放改革可能最接近這8種智慧法則，他判斷大戰打不起來（後來小戰替美國「懲越」），由香港搭上西方順風車，不單是對毛澤東的撥亂反正，而是局部、部分重置黨政軍社會及國家，將中國扭向現代坐標的正軌。中國人今天又臨「坐標重置」歷史抉擇，面對「中國往何處去」的問題、課題和主題。200年的「艱苦我奮進」初見成效，跟着是自我高壓抑或自我懷柔？怎樣才像自稱的「可親醒獅」？

福建人（集體）在港處於劣勢時，活在自我世界，罕見8種智慧法則，社會滋生定見／偏見／歧視；如今「福建」處於相對強勢，也面對「坐標重置」的抉擇。

跪拜中外古今通行，但中外古今大不同。開學集體跪拜是一種自創新猷儀式，新生事物必引發大量深淺層次的反應。主事者似欠必需的基本認識和周延預備：

（1）跪拜禮儀這強烈象徵意義活動的設計安排，主事者的身分背景及立意，參與者的理解及自願；（2）跪拜的一般社會、文化及歷史的符號學意義，推行價值觀禮儀必須面對的社會大環境；（3）當今香港、中國現實下的特定符號意義及聯想；（4）各種公眾觀感及反應、所持的觀點；（5）從教育角度、社會和國家價值觀、政治文化角度論述及評說。

《明報》的「香港新坐標：中外文化藝術交流中心」論壇，台上台下不少人談到南韓三四十年文化娛樂創意產業的蓬勃奇蹟，多數談政府政策和資助、官僚體制和行政行為，由長期規劃到全國機構組織到教育宣傳，由市場到內容指導，就是沒有提到三四十年來，南韓的世界觀與政經社會人文價值觀的坐標重置。

南韓社會政治經濟轉型

完成東亞最完整現代化

經幾波慘烈民主化和社會政經轉型，南韓完成東亞最完整的「體、用、魂」現代化，煥發無限的自由開放活力空間。經濟、科技和創意文化產業軟實力澎湃噴發，超越日本；美食、歌舞、電視劇、電影走出國門，風行世界。

坐標重置下，南韓告別法西斯軍政府，全民內外以8種智慧法則與現代（西方）世界接軌。千百年的朝鮮民族、王朝國家和現代國家的善惡美醜生死轉化，再沒禁區。人神魔獸合一體的官民政經社會文化矛盾衝突，是影音文化及娛樂產品的內容，成為生產的可貴資源。「家醜」故事內外市場賺人熱淚、賺大錢。《大長今》「講好南韓故事」，也講好東亞故事和普世故事。

如沒重置坐標，政府政策和官僚體制的行政行為、長期規劃及資助，以至機構組織和教育宣傳，不但無益，而且愈多愈有害。

南韓給中國的5個啟示

中國三五千年文化起伏、200年來興亡繼絕與上下求索、五四運動百多年非常手段大成大敗，經開放改革通過香港以「中體西用」與美英西方世界接軌，到今天大致完成現代化上集；內部要行穩致遠、長治久安，對外走出去做「可親醒獅」，致力完成現代化下集。要「講好中國故事」，這些題材委實太豐富，可以像南韓引發不少共鳴。但中國浪費這些故事。

南韓講好自己故事給中國的五啟示：

（1）保持本身主體的自主自為，同時接受現代的檢驗及補充；（2）現有人類已有的知識及經驗、體制及模式，不必全跟美英西方，但不能反向走；（3）內部多元一體，開放個體及集體的心胸眼界接觸現實；（4）對外多元一體，參與世界秩序重整，遵從事物客觀性和按客觀規律教學相長，把不太明白的「我與世界」弄明白；（5）坦然把歷史過程成敗故事藝術化，再造重現，呈現正負兼備的本質及真實。

幸或不幸，香港經百多年的坐標重置而成「東方之珠」，是中國學習走向狂風暴雨的現代世界的中西合一溫室。21世紀中西需要的文化交流，是上到千百年高度總覽中西全局，開展深度全面論述對話溝通，共尋共識，互相勸善，包括：

（1）中西同源分流，千百年異同互鑑；（2）現代化的多層內容及意義，法英美、德日及俄國三途徑；（3）美國「世界火炬手」是怎來的和怎當的（能力權力、權利責任、內外條件）；（4）中國現代化歷程的三階段；（5）香港的支點作用和中國的「現代化上集」，香港的啟示（中國現代化問題在哪裏，香港文明與「中國問題」），中國的「現代化下集」好壞視乎如何看待香港；（6）中國如何走出去世界秩序的修正，甚而做領頭羊所需的條件（能力權力、權利責任、內外條件）。

這就是「香港學」。百多年中國內地與香港攜手現代化，坐標重置再重置下的「香港」，仍然還可供中國及世界之用百年。

作者是牛津大學「香港學」研討系列訪問學人（2013年）

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[洪清田]